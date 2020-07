STUDIARE AUGUSTO COMTE PER CAPIRE VATICANO II E BERGOGLIO .

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso aveva chiesto, in un commento sul blog qualche giorno fa, il permesso di inserirsi nel dibattito in corso sul Concilio Vaticano II. Un permesso che naturalmente gli viene accordato con piacere. Pezzo Grosso è sempre interessante; ma l’articolo che ci propone oggi è qualche cosa di veramente speciale. Buona lettura.

§§§

PER CAPIRE IL VATICANO II E BERGOGLIO DOBBIAMO STUDIARE AUGUSTO COMTE

Caro Tosatti, la ringrazio per avermi autorizzato ad intervenire sulla disputa sul Vaticano II pur non essendo uno storico o un teologo. Tenterò solo una riflessione provocatoria che potrebbe accompagnare, non certo contraddire, le tesi di mons.Viganò o quelle del card.Brandmuller, o quelle di Roberto de Mattei.

Con questa mia ipotesi vorrei solo proporre di considerare che se anche non ci fosse stato il Concilio Vaticano II, oggi ci sarebbe ugualmente stata una “rivoluzione bergogliana”, fatta prima o dopo, da altri, in altri modi e stili. Ma non per caso, bensì grazie alla creazione di diverse circostanze e in altre condizioni.

Quale premessa per spiegare ciò che intendo propongo di riflettere su come il mondo laico vedeva la chiesa prima del Concilio Vaticano II. (Da LaStampa del 10novembre 2012). Merita una riflessione, parola per parola.

“Prima del Vaticano II la messa era in latino e nessuno la comprendeve bene. Il prete girava le spalle alle persone. Non si sapeva leggere la Bibbia. I cattolici guardavano con diffidenza i non cattolici, soprattutto guardavano con ostilità e sospetto gli ebrei. Le donne erano escluse. Il terzo mondo ignorato. I poveri non erano al centro dell’attenzione. Ecc”.

Da non crederci! Ecco come viene spiegata in estrema sintesi l’esigenza del Vaticano II. Leggendo queste due righe, Mons.Lefebvre si sarebbe chiesto se si stesse parlando della stessa cosa per cui lui soffrì e lottò fino alla scomunica.

Ma a questo mondo laico, secondo voi, interessava qualcosa della messa in latino? O come celebrava la messa il sacerdote? Ma andiamo!! Evidentemente no, l’interesse era ritentare ancora una volta (limitiamoci a dire, dopo l’illuminismo) di abbattere la chiesa cogliendo le circostanze dell’epoca.

L’ipotesi di un Vaticano II era già stata immaginata con Pio XI, si accelerò con Pio XII accusato di esser di troppo intransigente, troppo chiuso verso il mondo moderno e troppo ostile al comunismo (attenzione!).

Il successore, Giovanni XXIII si illuse di poter far accogliere meglio il messaggio cristiano cercando di apparire meno anticomunisti e più aperti alla modernità.

Cosi’ indisse il Vaticano II nel 1962,in piena “guerra fredda” e sotto minaccia nucleare che giustificava tale scelta. Direi che la scelta della strategia, adottata dalle persone giuste nel momento giusto, vada ben considerata. Senza fare processi alle intenzioni.

Ma i presupposti teologici erano pronti da secoli, pronti ad essere adattati nel momento opportuno. Per esempio la nuova Chiesa di Karl Rahner, come l’ha magistralmente definita e spiegata il prof.Stefano Fontana, era già pronta da un pezzo, ben prima del Vaticano II (era modellata sul pensiero di Heiddegger,Kant, Cartesio).

Che poi, chi pretendeva di imporre la Chiesa di Rahner (incluse le fantasie di Teilhard de Chardin), sia intervenuto impossessandosi del Vaticano II, è storia. Mi pare però impensabile che chi aveva preparato la Chiesa di Rahner, non avesse altri piani da attuare se non fosse stato indetto il Vaticano II. La posta in gioca non poteva esser perduta o lasciata al caso.

I piani (quelli dell’ultimo secolo, naturalmente) per abbattere la chiesa sono scritti, per chi voglia e sappia leggerli, in tutti i documenti del Nuovo Ordine Mondiale, avviati da Kissinger e portati avanti fino ad Obama (come mons. Viganò lascia intendere).

Documenti che spiegano con estrema chiarezza perchè la Chiesa cattolica apostolica romana deve chiudere i battenti, o cambiare politica e il capo.

Ora però voglio provocare una riflessione inconsueta. Riuscire in questo intento, più o meno esattamente come è accaduto, lo ideò e avviò un signore nato nel 1798 e morto nel 1857, Augusto Comte, filosofo ateo e scientista, fondatore del positivismo, definito “Pontefice della religione positiva“, che pretese di ristrutturare la fede e la chiesa cattolica.

Al contrario di Marx che voleva abolire la religione, il nostro Comte voleva crearne una che celebrasse e venerasse l’uomo, che sostituisse il culto dei santi con quello di laici, scienziati e benemeriti della formazione della società. Una certa similitudine con ciò che accade oggi con Scalfari, Pannella, Bonino, Napolitano, Jeffrey Sachs, Paul Herlich, Carlin Petrini, Yunus….? chissà?

Comte voleva riumanizzare il cattolicesimo. Vi do ora una notizia curiosa, che spiega la citazione fatta da papa Bergoglio a suo tempo: fu questo pensiero di Comte ad ispirare “Il padrone del mondo“ di R.H.Benson, tanto esaltato dal nostro pontefice. Ma è altrettanto interessante riflettere sul maggior progetto di Comte: creare la religione dell’Umanità (fondata su una etica socialmente utile) in alleanza con i gesuiti, che lui considerava l’ordine religioso destinato a diventare leader spirituale del cattolicesimo.

Comte scrisse persino un “appello agli ignaziani” invitando il generale dei gesuiti a autoproclamarsi capo spirituale dei cattolici, papa e principe di Roma (i gesuiti allora, evidentemente, rifiutarono l’appello).

Quanto ho esposto non vuole affatto giustificare o spiegare le conseguenze del Vaticano II, sia chiaro; vuole solo proporre un ragionamento che ci porterebbe ad esser certi che anche senza Vaticano II le “forze in gioco“ avrebbero operato per raggiungere il medesimo risultato, con ogni altro mezzo.

E’ piuttosto la parentesi di ben 37 anni, in cui ci son stati concessi un papa santo e un papa dotto e restauratore, che dovremmo capire. Forse per capire dovremmo poter comprendere la rinuncia di Benedetto.

Ma temo non avverrà mai. Ce lo potrebbe spiegare la Madonna di Fatima, forse.

Ma a noi è poi così necessaria per capire il senso i questi tempi?

PG

§§§

