NOBILE: LA MOSCHEA DI ROMA DIVENTI BASILICA. LOGICA DI ERDOGAN.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione sulla recente decisione di Erdogan di convertire Santa Sofia, finora un museo, in una moschea. E non manca uno spunto provocatorio, utilizzando gli stessi schemi logici del dittatore turco…buona lettura.

§§§

Perché non trasformare la moschea di Roma in Basilica? La Profezia di padre Paisios

La Basilica Santa Sofia dal VI secolo fu cattedrale greco-cattolica e poi ortodossa. Rappresentava la più grande chiesa del mondo cristiano, almeno fino a quando nel 1626 non fu terminata la costruzione della Basilica di San Pietro in Vaticano. Nel 1453, con la caduta di Costantinopoli per mano dei turchi ottomani di Mehmed II, fu trasformata in moschea.

Abbattuto il sultanato, il fondatore della Turchia laica Mustafa Kemal, definito Atatürk (che significa padre dei turchi, nato nella Salonicco ottomana), per avvicinarsi alla cultura occidentale durante il suo mandato, tra il 1923 e il 1938, cambiò l’alfabeto detto Orkhon con il latino. Da buon massone nel 1934 trasformò Santa Sofia in museo, sia per compiacere i compagni di merenda delle logge, sia per non dare spazio agli islamisti.

Tra il 1894-1896 il sultano ottomano Abdul-Hamid II iniziò le stragi di cristiani armeni che si conclusero con il genocidio attuato tra il 1909 e il 1915 dai laicisti Giovani turchi, di cui Atatürk faceva parte, e dagli islamisti. Con metodi disumani massacrarono circa un milione e mezzo di cristiani, donne, uomini e bambini. Cosa che, nonostante i numerosissimi documenti, foto e alcuni filmati, i laicisti e l’attuale sultano turco negano.

Recep Tayyip Erdoğan già prima di diventare presidente della Turchia, aveva promesso di utilizzare la spada dell’islam, quindi nessuna meraviglia sul ritorno dei veli sulle donne e la decisione di trasformare ancora una volta la Basilica di Santa Sofia in moschea.

Ziya Meral, ricercatore e scrittore turco-britannico esperto di Turchia, Medio Oriente, diritti umani e libertà religiosa, intervistato due settimane fa da Aljazeera, pur facendo un’analisi condivisibile sulla mossa politica di Erdoğan, considera, legalmente parlando, lecita la sua volontà di trasformare Santa Sofia in moschea. Ogni paese sovrano ha diritto di gestire i propri affari socio-politici. Non fa una grinza.

Alcuni mesi fa su Stilum Curiae scrissi che la dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa è stata la vittoria di tutte le religioni e la sconfitta della cristianità. Santa Sofia ne è solo l’ultimo esempio. Comunque, seguendo il ragionamento dell’esperto di Turchia Meral e di molti giornalisti turchi e non, legalmente parlando in Italia potremmo benissimo trasformare la più grande moschea d’Europa edificata a Roma in Basilica.

Ma c’è un problema, anzi due. Il Vaticano e la sinistra alzerebbero le barricate. Moschea si, basilica no. Sui quotidiani Corsera, la Repubblica e Avvenire gli aggettivi velenosi come razzisti, oscurantisti e sovranisti aumenterebbero in maniera esponenziale. Gli estremisti di sinistra, con migliaia di musulmani appena sbarcati a dargli manforte, potrebbero scendere per le strade per incendiare tutto ciò che incontrano, chiese incluse, abbattendo statue e monumenti cristiani. Black lives matter docet.

Se poi qualche politico italiano (che non esiste) decidesse di trasformare la moschea di Roma in basilica, probabilmente Bergoglio, prima che ciò possa avvenire, e non dopo, come è avvenuto con la decisione irrevocabile dei giudici turchi su Santa Sofia, direbbe: “Penso alla moschea di Roma, sono molto addolorato”. Per non vanificare il suo dolore, chiamerebbe i politici di tutti gli schieramenti per fermare la follia islamofoba.

Anche i cattolici dalla “moralità igienica” si indignerebbero con i soliti paradossi: noi siamo diversi dai turchi; Erdoğan è un dittatore (anche se è stato eletto democraticamente); da noi non c’è la dittatura (anche se da anni abbiamo governi non eletti), e la libertà religiosa è un fondamento della nostra civiltà. Bingo!

Nel frattempo nel mondo islamico abbiamo qualche centinaio di milioni di cristiani perseguitati e spesso barbaramente eliminati per la loro fede. E dato che i media e il Vaticano con i suoi preti bergogliani ne parlano quanto basta per non disturbare i fratelli musulmani, gli Erdoğan continueranno a fare i loro comodi.

Forse si avvererà la profezia di padre Paisios? Il monaco del Monte Athos (1924-1994), è stato canonizzato dalla Chiesa ortodossa nel 2015. A un amico, sacerdote cattolico, tra l’altro predisse qualcosa che sembra essersi già avverata: <L’Europa diventerà una grande potenza, avrà un capo ebreo (Soros?), non solo, ma cercheranno anche un capo spirituale per avere più forza, e sarà il papa (difficile non pensare a Bergoglio) il quale metterà assieme tutti, cattolici, protestanti, musulmani e li metterà insieme lasciando a ciascuno libertà. Viviamo in tempi di Apocalisse, siamo come al tempo di Noè; lo prendevano in giro… Oggi nessuno ci crede, ma siamo al colmo. I pii avranno grandi prove, ma il tempo sarà breve. Queste cose sono chiaramente annunciate da Ezechiele e Zaccaria>.

Agostino Nobile

§§§

