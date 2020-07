IL DDL ZAN CREA CLIMA DI ODIO. DOMANI IN PIAZZA A ROMA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, domani alle 17 a piazza Montecitorio, a Roma, si protesterà contro il DDL liberticida Zan, passato in Commissione Giustizia con l’astensione – incredibile per un partito che si definisce liberale – di Forza Italia. E intanto, prima ancora che la legge venga approvata, si registrano episodi di intolleranza nei confronti di chi è critico verso il provvedimento, e addirittura nei confronti di chi, in una chiesa, dice un rosario per la famiglia e contro questo Disegno di legge. Figuriamoci che cosa potrà accadere se e quando fosse approvato. Ecco alcuni comunicati in tema. Buona lettura.

§§§

OMOFOBIA: ADINOLFI (PDF), “IL DDL ZAN CREA CLIMA DA CACCIA ALL’UOMO”

“A Lizzano caso gravissimo, pretendiamo libertà di essere contrari”

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), commenta l’episodio di Lizzano (Taranto) figlio di una protesta Lgbt davanti alla chiesa del paese con intervento di sindaco e carabinieri: “Il caso di Lizzano è gravissimo. Un sindaco che fiancheggia contestatori arcobalenati davanti a una chiesa e intima ai carabinieri di andare a identificare i fedeli riuniti in preghiera, spiega che ormai siamo alla caccia all’uomo, un clima creato dal ddl Zan. Pretendiamo rispetto ‘democratico’ per chi è contrario, pretendiamo la libertà di essere contrari. Dopo aver subìto io stesso il medesimo clima di odio nelle iniziative di presentazione del mio libro ‘Il Grido dei Penultimi’, esprimo la mia totale solidarietà al parroco di Lizzano e ai carabinieri, giustamente da lui chiamati per proteggere i fedeli dalla gazzarra che gli Lgbt avrebbero certamente scatenato alla fine della veglia. Le urla scomposte del sindaco che intima ai carabinieri di andare a identificare i fedeli in chiesa rappresentano una pagina triste del clima di odio che questo ddl liberticida sta generando nel Paese. Ed è solo l’anticipo di quel che ci toccherà subire da sindaci del genere se il ddl fosse approvato”.

§§§

Ddl Zan Omofobia – Gandolfini (Family Day): aderiamo a #restiamoliberi, domani davanti alla Camera per contestare una legge liberticida

“Cattolici, liberali, femministe, gruppi pro family e pro life, è sempre più ampio il fronte che si oppone al liberticida ddl Zan sul contrasto all’omotransfobia. Un testo vago che istituisce un nuovo reato, quello di omofobia appunto, che non viene definito dal legislatore, lasciando così enormi spazi a interpretazioni da parte della magistratura e a derive liberticide, che colpiranno tutti coloro che dissentono dai ‘dogmi’ dell’odierno pensiero unico in materia di sessualità, filiazione, genitorialità, identità sessuata e percezione dell’appartenenza al genere”, così il leader del Family Day, Massimo Gandolfini.

“Per tutti questi motivi aderiamo all’iniziativa #restiamoliberi che domani, giovedì 16 luglio, alle ore 17.00, si svolgerà in piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati”, prosegue Gandolfini.

“Il nostro intento è dialogare con tutte le forze politiche al fine di stralciare un testo che la stessa Conferenza Episcopale Italiana ha definito inutile e dannoso. Ma la pervicacia con cui la maggioranza di governo si dimostra sorda alle nostre istanze ci porta a dimostrare il nostro dissenso con ogni mezzo consentito dalle attuali norme anti-covid, in vista di un allentamento di queste misure, che ci consentirà di organizzare un nuovo grande Family Day. Nostro intento è anche portare un segno concreto del nostro sostegno ai parlamentari che si battono contro questo obbrobrio giuridico che istituisce un nuovo reato d’opinione, tipico di uno stato etico illiberale e antidemocratico”, conclude Gandolfini.

§§§

Omofobia, Pro Vita e Famiglia: “Domani in piazza Montecitorio: noi #Restiamoliberi. Presenti parlamentari”

“Giovedì 16 luglio, alle ore 17 a piazza Montecitorio, scenderemo in campo contro il Ddl Zan-Scalfarotto sull’omotransfobia di cui ieri è stato adottato il testo unificato in commissione Giustizia alla Camera. Abbiamo invitato e saranno presenti parlamentari di tutti gli schieramenti” hanno dichiarato in una nota il presidente e il vice presidente di Pro Vita e Famiglia, Toni Brandi e Jacopo Coghe.

“Tutta l’Italia si sta mobilitando contro questa legge totalitaria e liberticida perché contraria alla Costituzione e alla volontà della maggioranza del popolo italiano. E non ci fermeremo qui, ma proseguiremo fino a quando non tornerà in campo il buon senso e al centro il rispetto del Diritto” hanno concluso Brandi e Coghe.

§§§

