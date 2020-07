VIGANÒ, MORSELLI: DIALOGO SU CHIESA-AZIENDA. IN FALLIMENTO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilum Curiali, nel dibattito in corso sul Concilio Vaticano II abbiamo oggi questo dialogo a distanza. Qualche tempo fa, don Alfredo Morselli ha anticipato in forma di lettera a mons. Carlo Maria Viganò (cf testo sotto) le considerazioni pubblicate successivamente nel blog messainlatino.it.

http://blog.messainlatino.it/2020/06/don-alfredo-morselli-riflessioni-sul.html

Qui di seguito, la e mail di don Morselli a mons. Viganò e la risposta dell’arcivescovo Viganò. Buona lettura.

§§§

Scambio epistolare tra Don Alfredo Maria Morselli emons. Carlo Maria Viganò sul Vat II:

Eccellenza carissima,

Ave Maria! 🙏🏻 vorrei spiegare meglio perché non imputo al Vaticano II tutta la colpa della crisi attuale, pur non negando la sua funzione di detonatore (che senza esplosivo non combina nulla). Le strategie di marketing si dividono in strategie push (spingere) e pull (tirare); cioè una ditta per vendere un prodotto può cercare di crearne il bisogno e spinge una cosa di cui non c’è reale necessità. Oppure può – dopo indagini di mercato – capire che un’ampia fetta di potenziali clienti sentono la necessità di un certo prodotto. Le due strategie spesso si combinano.

Qual è l’analisi “commerciale” pre-Vaticano II? Il termometro di una buona parte del clero e intellighenzia cattolica segnava corruzione morale, tiepidezza, paura, orgoglio, carrierismo, desiderio di schiodarsi dalla Croce e di venire a patti con il mondo.

La pentola scoperchiata da Viganò bolliva già da molto tempo.

San Paolo diceva che sarebbero venuti tempi in cui gli uomini si sarebbero circondati di maestri secondo le loro voglie, maestri che avessero assecondato e reso possibile chiamare bene il male e viceversa (Cf. 2 Tim 4:3)

I maestri secondo le voglie del mondo hanno capito che era giunto il momento di presentarsi al mondo stesso e vendere a buon mercato il loro prodotto.

Quello che dico è che se non fosse stato pronto il mercato, il prodotto non sarebbe stato lanciato.

Dopo la morte di S. Pio X gli uomini hanno continuato a peccare, la lotta al modernismo si fece evanescente, il modernismo ricrebbe a tal punto che Pio XII, Garrigou Lagrange, Cordovani non riuscirono a scalfire la Nouvelle Théologie che occupava tutte le cattedre. La massoneria collocava i ricattabili più immondi nei posti chiavi e i buoni (in realtà non veramente buoni) furono tanti don Abbondio.

Il tumore diffondeva metastasi ovunque e l’ultimo Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI non poterono che somministrare palliativi.

Qualcuno critica anche i suddetti pontefici, ma forse era il meglio di cui il Padre Eterno poteva disporre.

Oppure misteriosamente lasciava che andasse a formarsi un provvidenziale “male della pena”.

E nel frattempo la “provetta” con un pontefice in vitro ad hoc era custodita nei laboratori dei modernisti.

Ora il malato è all’hospice, appeso al duplice filo del “non praevalebunt” e delle promesse di Fatima.

E anche alla gran quantità di Sangue della terza parte del segreto.

In Corde Matris

Sac. Alfredo M. Morselli

Risposta di Mons. Viganò

Natività di San Giovanni Battista

24 Giugno 2020

Caro e reverendo don Morselli,

La ringrazio per la Sua email, nella quale vedo confermata la Sua visione soprannaturale degli eventi che affliggono Santa Madre Chiesa.

Concordo con Lei sul fatto che il Concilio Vaticano II non può esser considerato come una sorta di soggetto a sé, dotato di volontà propria. Studi autorevoli hanno dimostrato che gli schemi preparatori faticosamente predisposti dal Sant’Uffizio dovevano confermare l’immagine di una Chiesa granitica che nella realtà, specialmente lontano da Roma, dava segni di pericoloso cedimento. E se fu così semplice sostituirli con nuovi schemi preparati nelle conventicole dei novatori tedeschi, svizzeri e olandesi, evidentemente molti esponenti dell’Episcopato (con la loro corte di sedicenti teologi, la maggior parte dei quali già oggetto di censure canoniche) erano corrotti nell’intelletto e nella volontà.

Quella che Ella identifica con le più comuni strategie di marketing e che giustamente vede realizzata nel Concilio fu un’operazione disonesta, una truffa ai danni dei fedeli e del clero: per incrementare il business, si cambiò il prodotto e l’immagine aziendale, promuovendolo con campagne pubblicitarie e sconti. Gli “avanzi di magazzino” vennero liquidati o mandati al macero. Ma la Chiesa di Cristo non è un’azienda, non ha finalità commerciali e i suoi ministri non sono manager. Questo errore clamoroso, anzi questa vera e propria frode fu concepita da personaggi che con questa visione umana e mercantile delle cose spirituali dimostrarono non solo la propria inadeguatezza, ma anche la propria indegnità al ruolo che ricoprivano. Eppure fu proprio quella mentalità che segnò ufficialmente la rottura con la Tradizione: trasformare la Chiesa in azienda significò metterla in assurda competizione con la concorrenza delle sette e delle false religioni, imponendo un adeguamento del “prodotto” alle presunte esigenze della clientela, e al tempo stesso impose anche la necessità di suscitare nei possibili acquirenti il bisogno per “beni e servizi” alternativi, nuovi, di cui essi non sentivano ancora la necessità. Ecco allora l’enfasi comunitaria della Liturgia, l’approccio “fai da te” alla Sacra Scrittura, il “fuori tutto” di Dottrina e Morale, le nuove divise del personale… Credo che, se vogliamo mantenere la similitudine che Ella ha suggerito, non si possa negare che proprio per eliminare la presenza di un prodotto che non ha molti concorrenti si dovesse non solo renderlo meno esclusivo, ma prima o poi giungere a far assorbire l’azienda che lo produce da una più potente e diffusa: inizialmente il prodotto migliore viene tenuto come “prima linea” per una clientela più esigente, poi viene tolto dalla produzione e infine scompare anche il marchio. Procedendo su questo cammino scivoloso, sciagurato e distruttivo, siamo arrivati al fallimento dell’azienda per mano del suo liquidatore argentino, pronto a consegnare la Chiesa della Misericordia Spa nelle mani del Nuovo Ordine Mondiale. Probabilmente Bergoglio confida che, in questo nuovo assetto, gli sarà riconosciuto un qualche ruolo dirigenziale, non fosse che come riconoscimento per l’opera compiuta.

Non è chi non veda che questa visione commerciale non ha nulla di cattolico, soprattutto dal momento che la Chiesa appartiene a Cristo, che ne delega il governo ai Suoi vicari. Trasformare la Chiesa in quello che non è e che mai potrà essere si configura come un peccato gravissimo e un crimine inaudito, verso Dio e verso il gregge che Egli ha ordinato di pascere in pascoli ben definiti, non di disperdere nei crepacci e tra i rovi. E se di questa rovina immane sono responsabili degli amministratori infedeli che hanno falsificato statuti e bilanci, e truffato i clienti, si dovrà chiedere loro conto: redde rationem villicationis tuae (Lc 16, 2).

Cum benedictione

+ Carlo Maria Viganò

§§§

Tag: concilio, morselli, vaticano II, vigano



Categoria: Generale