DDL OMOFOBIA, TRADIMENTO DI FORZA ITALIA. IL 16 A ROMA IN PIAZZA.

Marco Tosatti

La discussione sul disegno di legge liberticida San continua, e continua anche la resistenza di molti – soprattutto cattolici, ma non solo – contro questo inutile provvedimento. Sbalordisce, ma solo fino a un certo punto, che un partito che si dice liberale come Forza Italia esprima sostegno a questo DDL; l’ennesima delusione per quanti -sempre meno, in realtà – avevano ancora fiducia nel partito-azienda di Berlusconi. Oggi vi riportiamo tre diverse posizioni. La prima è di Massimo Gandolfini, del Family day.

§§§

Ddl Omotransfobia. Gandolfini (Family Day): moltiplichiamo nostro impegno contro testo liberticida, delusi da posizione di Forza Italia

“La maggioranza si dimostra insensibile al disappunto espresso da un vastissimo fronte sociale – che va dalla CEI alle femministe, passando per le associazioni familiari – e decide di adottare un testo inutile e pericoloso che istituisce un nuovo reato, quello di omofobia appunto, senza definirlo, lasciando così enormi spazi a interpretazioni da parte della magistratura e a derive liberticide”, così Massimo Gandolfini, leader del Family Day commenta l’adozione del testo base del ddl Zan sulla omotransfobia da parte della Commissione Giustizia della Camera.

“Continueremo con tutti i mezzi a nostra disposizione a contestare questa legge bavaglio che crea solamente un nuovo reato di opinione, visto che nel nostro ordinamento già esistono tutti gli strumenti legislativi per contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone di qualsiasi orientamento sessuale”, prosegue Gandolfini.

“Il Family Day esprime gratitudine e sostegno ai quei deputati che in Commissione si sono battuti per contrastare questa legge liberticida. Confidiamo che tutte le forze parlamentari diano ascolto alle nostre istanze, anche se oggi dobbiamo dirci sorpresi e delusi dall’assenza di Forza Italia in Commissione Giustizia al momento del voto ‘in segno di apertura’. Si tratta di un atto in contraddizione con le nobili origini liberali del partito, che ha fatto sempre della libertà di espressione e della libertà educativa uno dei punti cardine del suo programma politico. Auspichiamo un ravvedimento del partito di Berlusconi ora che la discussione si sposterà in aula alla Camera e soprattutto quando partirà il percorso parlamentare al Senato”, conclude Gandolfini.

Roma, 11 luglio 2020 Associazione Family Day – Difendiamo i Nostri Figli

§§§

Questo invece è il comunicato con cui Pro Vita e Famiglia giudica il tradimento di Forza Italia:

Pdl omotransfobia passa in Commissione, Pro Vita e Famiglia: “Forza Italia tradisce sua vocazione liberale?”

“La maggioranza continua a portare avanti una legge non voluta dal popolo italiano e che impedirà a un genitore, per esempio, di non far partecipare un figlio ad attività scolastiche inerenti temi sensibili sulla sessualità e la famiglia. Questa legge è discriminatoria, basta vedere cosa succede in Paesi con leggi simili: è un dato certo che toglierà la libertà di parola e di opinione. Fa specie che un partito liberale come Forza Italia si presti ad agevolare questa nuova dittatura” hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe dopo che la commissione Giustizia ha adottato il testo base del pdl sull’omotransfobia del relatore Alessandro Zan.

“E’ tutta una mostruosa scusa – hanno aggiunto Brandi e Coghe – perché non esiste alcun vuoto normativo che non consenta di reprimere e sanzionare atti discriminatori o violenti contro le persone di orientamento omosessuale. Piuttosto, dove leggi del genere sono passate, gli atti discriminatori li hanno subiti importanti e rilevanti figure professionali. Caso eclatante quello di Kelvin Cochran, pompiere che si è distinto per le sue capacità di gestione per l’uragano Katrina e che è stato nominato da Obama prima capo della sezione Vigili del fuoco all’interno del Dipartimento di sicurezza nazionale e poi è diventato capo del dipartimento della città di Atlanta: è stato licenziato per aver scritto un libro nel quale menzionava l’insegnamento sulla sessualità della Chiesa Evangelica di cui faceva parte”.

“Noi giovedì 16 luglio a Roma, a piazza Montecitorio alle ore 17, urleremo il nostro NO al Pdl Zan, e perchè si sappia, stiamo superando le 100 piazze di protesta grazie al fatto che diverse di queste stanno sorgendo spontaneamente senza essere organizzate da noi. Il popolo è stufo che non si pensi al bene comune ma solo agli interessi di qualche lobby” hanno concluso Brandi e Coghe.

§§§

Infine da SOS Ragazzi riceviamo questo invito a sottoscrivere una petizione contro il Disegno di Legge.

Gentile sostenitore,

come ti ho spiegato nelle scorse settimane, l’approvazione del ddl Zan potrebbe rendere illegale esprimere un’opinione sgradita alla lobby Lgbt.

Se il Parlamento voterà il testo, un domani potremmo essere arrestati o ricevere multe a causa della nostra battaglia a difesa dell’unicità della famiglia naturale o contro l’ideologia gender.

Per questo ti ribadisco il mio invito a sottoscrivere la petizione indirizzata ai parlamentari affinché respingano questo disegno di legge liberticida.

Firma anche tu la petizione!

Oggi, però, voglio anche scriverti di un secondo aspetto del ddl Zan: l’introduzione dell’ideologia gender nelle scuole, per legge.

Nel comma 3 dell’art. 5 del testo si legge: «In occasione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado».

La Giornata in questione, cui fa riferimento il comma 1, si celebra il 17 maggio, «al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere (…)» (1).

Dunque il 17 maggio sarà una giornata che la scuola italiana dovrà celebrare. Ma in che modo?

La domanda andrebbe rivolta all’UNAR (Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali): nell’articolo 6 del ddl Zan, infatti, si rimanda a un decreto legislativo del luglio 2013 che delega a questo ente la funzione di svolgere lavoro culturale contro discriminazioni di vario tipo. Il ddl chiede all’UNAR di elaborare una strategia nazionale in tal senso basata su «educazione e istruzione».

Nel caso in cui lo avessi dimenticato, l’UNAR è quell’ente che nel 2014 stava per diffondere nelle scuole degli opuscoli di chiara matrice gender intitolati “Educare alla diversità a scuola”. Soltanto la protesta nostra e di altre migliaia di italiani impedì che ciò avvenisse.

Ti ricordo, inoltre, che l’allora direttore dell’UNAR, tale Francesco Spano, fu costretto a dimettersi dal suo incarico dopo un presunto scandalo a base di orge gay finanziata con soldi pubblici (2).

Insomma, il famigerato UNAR tornerà a insidiare i nostri figli nelle aule scolastiche. Stavolta, però, l’educazione sessuale sarà imposta per legge. Il rischio è che non potremo esonerare i nostri figli dal parteciparvi.

Non ti sembra un ulteriore motivo per contrastare il ddl Zan?

Credo allora sia importante aderire alla campagna #restiamoliberi, scendendo in piazza per esprimere disappunto nei confronti di questa legge iniqua.

Sabato scorso 11 luglio, ad esempio, in oltre 100 città italiane, si sono tenute le veglie di protesta contro questa legge.

Ovviamente, anche lo staff di SOS Ragazzi ha partecipato.

Ti invito ancora, inoltre, a firmare e far firmare la petizione ai deputati e ai senatori affinché si ravvedano evitando di approvare una legge di tal risma.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: brandi, castani, coghe, gandolfini, sos ragazzi, zan



Categoria: Generale