TSO. MONS. ICS A VIGANÒ: NON DEPONGA IL PAPA, CHIEDA IL TSO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mentre mettevo in pagina questo articolo ci è caduto sotto gli occhi l’elenco della nazionalità dei migranti sbarcati dalla Ocean Viking, una delle navi ONg della tratta. Eccole: 60 Bangladesh, 46 Pakistan, 17 Egitto, 16 Tunisia, 11 Eritrea, 11 Marocco, 7 Sudan, 6 Ghana, 3 Camerun, 1 Costa D’Avorio, 1 Mali, 1 Nigeria. Da quale guerra, esattamente, sbarcavano? Nel frattempo grazie alla politica del governo e della Chiesa altri 618 sono arrivati, solo ieri, a Lampedusa. Però il Pontefice regnante afferma che Dio ci chiede di sbarcare. Mons. ICS ha qualche cosa da osservare, in proposito. Buona lettura.

Caro Tosatti, ho trovato la notizia del nuovo richiamo del papa sui migranti, solo per caso, in un articoletto di poche righe nell’angolino interno della pag. 21 del Corriere di ieri. Obbligato certo a scriverlo, ma è evidente che pure il Corriere se ne vergognava. Eccolo: <Migranti: nuovo intervento di Papa Francesco «Dio chiede di sbarcare, la Libia è un inferno»>.

Mi conceda, caro Tosatti, alcune considerazioni sarcastiche. Che lei scuserà data la mia veneranda età e qualche acciacco a fine pandemia (o al re-inizio? Mah?).

La prima considerazione sarcastica è stata quella ormai forzata dalla nostra stanca intelligenza nel comprendere Bergoglio.

Leggendo la sua richiesta che Dio possa sbarcare, ricordando il famoso libro di Frossard, mi son detto: ”Dio esiste ! Bergoglio lo ha incontrato!”.

Poi ci ho ripensato. E’ un fine umorista questo gesuita chiamato Bergoglio, non bastava citare il Dio che bussa alla nostra porta, ha anche detto che Dio chiede di poter sbarcare. Se avesse aggiunto: “naturalmente sottoponendosi al test sanitario del tampone”, Crozza gli avrebbe dedicato una serata intera. (Mia nota: Andrè Frossard, ateo, figlio del fondatore del partito comunista francese, madre protestante, nonna ebrea, si convertì miracolosamente in pochi secondi, davanti al Santissimo, nel 1935 a Parigi in una chiesetta ove era entrato per curiosità. Scrisse il libro: Dio esiste, io l’ho incontrato”).

La seconda considerazione sarcastica è riferita alla confusione diplomatica di Bergoglio quando dice: “La Libia è un inferno”.

La Cina invece è un paradiso dove si vive la Dottrina sociale della Chiesa, invece la Libia è un inferno. Ma lui da parte sta? Sta dalla parte della Green Economy di Soros e Gates che vogliono chiudere i pozzi petroliferi? Mah! Il segretario Onu Guterres ha appena denunciato in Libia ingerenze straniere. La guerra civile è dovuta alla “mezzaluna petrolifera”, dove si combattono Turchi, Emirati arabi, Egiziani e persino Russi.

L’ENI italiana ha ancora bisogno di petrolio libico, ma non fa ingerenze.

Mi son chiesto, perché Bergoglio non manda le guardie svizzere a Tripoli?

Tanto in Vaticano a che servono?.

Vedrà Bergoglio quando riuscirà a far chiudere i pozzi di petrolio libici, che esodo di musulmani libici in Europa riuscirà a produrre.

La terza considerazione sarcastica l’ho fatta immaginando l’implicito grido di Bergoglio ”Dio è con noi !”. Lo gridò la prima volta papa Urbano II per la prima crociata per liberare la Terrasanta dall’Islam.

Lo grida per la seconda volta Bergoglio per far invadere la terra italica dai musulmani, che ci avevano invano provato a Lepanto e Vienna, ma ci riescono (stavolta con una quinta colonna in San Pietro) con i barconi delle ONG. (Stavolta pure remunerati da chi è invaso).

La quarta considerazione, leggendo questo articoletto, di cui persino il Corriere si vergogna, l’ho fatta pensando all’Esodo degli ebrei dall’Egitto, assimilabile, (secondo il “libro di Bergoglio”) a quello dei libici.

Come gli ebrei avevano Mosè che li guidava alla terra promessa, così i musulmani libici hanno Bergoglio che li guida nell’Italia promessa. Mosè aprì il mar Rosso, Bergoglio il mediterraneo. Allah è grande e Bergoglio è il suo (nuovo) profeta?

La quinta ed ultima considerazione si rifà al continuo riferimento bergogliano alla Sacra Famiglia anch’essa migrante che ricevette porte chiuse in faccia. Ergo Gesù era migrante. Suo Padre Dio non può non proteggere i migranti pertanto. E che ci voleva per capirlo Tosatti? Sa che il teologo gesuita Teilhard de Chardin aveva immaginato persino un Dio ”migrante” nella storia grazie all’evoluzionismo? Un Dio che evolve nel tempo migrando nei secoli. Eccezionale, la potenza intellettuale dei gesuiti !.

Faccio un appello a mons. Viganò. Perchè invece di chiedergli di dimettersi, farlo deporre, non cerca di farlo interdire?

Suo mons. ICS

