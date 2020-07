PORFIRI: TRADIZIONE È GREGORIANO E POLIFONIA. SENZA ESTREMISMI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ci ha inviato un’altra riflessione su musica sacra e liturgia, legata come le precedenti alla Sacrosanctum Concilium. Buona lettura.

§§§

Verso la Tradizione

Molti, musicisti e non, identificano LA tradizione musicale della Chiesa cattolica con il gregoriano e la polifonia. Come abbiamo visto, questa posizione fu, se non avallata, perlomeno incoraggiata dalle parole del magistero ecclesiastico almeno fino a Pio XII, ma anche nel magistero successivo. Questa posizione ha una motivazione molto importante, che non va di certo dimenticata o tralasciata. Quindi, è chiara posizione di chi scrive, difendere questa scelta, senza farla diventare una ideologia estremista. Ma è possibile oggi dare uno sguardo diverso a questo problema? Forse, semza dimenticare quello che ho appena premesso.

Innanzitutto il magistero agiva secondo la necessità dei tempi; per uscire dal “bagno” operistico dell’ottocento, c’era bisogno di modelli forti che servissero per orientare le sorti della musica liturgica su altre sponde. Quindi il gregoriano e la polifonia si prestavano perfettamente a questo scopo. Ma ancora oggi possiamo parlare di essi come della Tradizione tout court? Qui il problema si fa un poco più complesso. E si fa più complesso proprio per rispetto verso il canto gregoriano e la grande polifonia, che se visti come modelli intoccabili e inarrivabili, verrebbero praticamente trasformati in elementi aridi. In realtà così non è e non è mai stato, se pensiamo che la polifonia è derivata proprio dal canto gregoriano. Quindi, teoricamente, bisogna sempre essere aperti a ciò che di bello, buono e vero, può germinare da repertori precedenti.

Cos’è la Tradizione? Tutti si attaccano prima o poi a questa parola, ma credo che pochi saprebbero renderne conto se interrogati. Giustamente viene detto: “la Tradizione solitamente è elogiata o confutata, è vissuta o negata, ma difficilmente è stata tematizzata” (Marcello Veneziani, “Di padre in figlio – Elogio della Tradizione”, Editori Laterza – Roma 2002, pag. XV. Questo testo mi servirà da base per il mio tentativo di definire la tradizione. La sua tematizzazione dell’argomento è stata per me illuminante e di questo sento un debito profondo con l’autore). La tradizione è “tradere”, cioè trasmettere, è una staffetta tra ieri e oggi, è un dono che il passato fa al futuro. La tradizione è una rivincita sul nulla, una posizione diversa rispetto all’annullamento delle cose e delle persone nel fluire dei secoli. Essa sopravvive ai tempi e cavalca sui giorni per il tempo che le è destinato; “la Tradizione come connessione a una rete” (M. Veneziani, op. cit. pag. 7), potremmo dire in tempo di internet. Ma non tutte le tradizioni, naturalmente, sono sullo stesso livello: ci sono quelle universali e vitali, le quali rendono possibile l’esistenza stessa di una società (linguaggio, religione, famiglia); ci sono quelle universali ma che non sono vitali, attraverso le quali una società dà un segno forte del livello da lei raggiunto ma che di per sé non sono indispensabili all’esistere (arte, filosofia, politica, scienza); ci sono quelle vitali ma non universali, che ritroviamo nella vita di tutti i giorni (consuetudini, costumi, pregiudizi); ci sono quelle né universali né vitali, che sono il “colore” che ogni società si dà, pur se importante (gastronomia, folklore, attività ludiche). Questa divisione, ci dice subito che non ogni tradizione può essere uguale all’altra; certo, la tradizione religiosa di un popolo (p.e. l’Italia e il cattolicesimo) ne costituisce un elemento base dell’esistere, sia che sia accettata, sia che sia rifiutata. La tradizione del panettone a Natale non è naturalmente la stessa cosa…

In generale, la tradizione è ciò che permette la sopravvivenza delle “persistenze”, di ciò che sopravvive al destino mortale delle cose umane. Queste persistenze vivono nel particolare storico, ma non sono il particolare storico. L’ascolto della Parola di Dio fa certamente parte di un’antichissima Tradizione della Chiesa (banalizzo per farmi capire) ma il suo modo di essere storico è solo un momento della sua “evoluzione”. Un tempo era cantata, un tempo declamata in latino, oggi letta in Italiano…ma il dato che persiste è la Parola di Dio nella celebrazione. Quale è quindi la persistenza da evidenziare nella tradizione musicale della Chiesa? Da questa risposta dipende tutto il resto. Innanzitutto la musica della Chiesa non può e non deve prescindere dall’essere fortemente legata al discorso celebrativo, anche in senso storico (cioè ogni Tradizione si incarna o no, nel periodo concreto in cui viene evocata). Non si può pensare ad un discorso sulla musica “sacra” separato da quello liturgico. E un primo rilievo deve essere fatto: abbiamo troppo storicizzato la Tradizione (per meglio dire, abbiamo tentato di imprigionarla in alcune sue manifestazioni). In questo concorrono varie cause. Una è sicuramente quella dell’influsso del romanticismo già visto prima, per cui si doveva ricorrere ad un tempo beato a cui anelare. In quel tempo ci piace vedere la scaturigine della Tradizione, che sarà naturalmente buona e santa. Un’altra causa è data dalla mentalità italiana ma anche europea del “bene culturale”. L’isolare necessario dell’opera d’arte (in musei o concerti), togliendola dal suo contesto vitale spesso ne fuorvia l’intimo significato di esistenza. Eseguire un canto gregoriano in concerto non è per niente lo stesso che ascoltarlo nella celebrazione, scopo per cui è nato; nel primo caso avremo un’esperienza di tipo musicale-estetica, nel secondo caso un’esperienza di tipo liturgico (perché il musicale è già contenuto nel liturgico). L’isolare del “bene culturale”, spesso porta a “mitizzare”, a ricoprire di un manto quasi religioso l’opera d’arte. In certi casi la ricopriamo di significati che non le appartengono. Il cercare di delimitare in un elemento “tematizzabile”, è una tendenza anche comprensibile e insita nel bisogno di capire, di circoscrivere. Ma le gabbie talvolta non sono un buon servizio e anzi rischiano di nuocere più che giovare. Voler isolare tradizioni particolari per assolutizzarle, anche se gloriose, è come estirpare una pianta dal suo contesto vitale. Dopo poco la sua vita comincia a svanire. Il bello deve farsi seme di bello.

La Tradizione non è alle nostre spalle, ma davanti a noi. Essa non è nel passato ma all’origine. Leggiamo: “Non c’è nulla di più antitradizionale che credere all’usura ontologica compiuta attraverso il tempo. E’ come confondere l’eternità con l’invecchiamento. Quando la Tradizione volge le spalle all’avvenire s’incanutisce, si incupisce, si sclerotizza, curvandosi su se stessa e suicidandosi come tradizione. E poi andare a ritroso nel tempo, alla ricerca dell’età dell’oro, è un procedere all’infinito. C’è sempre un passato più passato da rimpiangere. La Tradizione è quel che resta dopo la catastrofe, non quel che brillava prima della catastrofe e si è poi spento. A patto di aggiungere che quel che resta dopo la catastrofe non sono le reliquie, cioè le rovine del passato che hanno resistito alle intemperie della natura e agli scempi dell’uomo, ma quel che la catastrofe non è riuscita a violare. A Segesta, a Selinunte, nella Valle dei Templi e in mille altre località ove è possibile contemplare le tracce di un luogo sacro, la Tradizione non è la colonna che resiste, spezzata, all’ingiuria del tempo o alla distruzione: è l’aura che ancora promana, il genius loci, la Forma che si avverte nel suo insieme e che non si esprime in una pietra o in un capitello a sé stanti. La Tradizione è l’essere nel divenire” (M. Veneziani, op. cit. pagg. 9-10). E a noi cosa rimane dopo la catastrofe dei recenti decenni post conciliari? È una domanda non facile da rispondere. In quanto la tradizione è stata praticamente non solo cancellata, ma anche direttamente opposta. Certo non tutto era tradizione, ma certamente molto di ciò che veniva considerato come appartenente alla tradizione è stato visto con sospetto, se non con ostilità.

Quello che cerchiamo nella Tradizione non è un ricordo ma una continuità, la possibilità di innalzarci ancora una volta sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto e farci vedere più lontano di loro. Quindi la Tradizione non è in un solo momento storico, ma vive nella storia ed è quindi vitale. Come definirei la Tradizione musicale della Chiesa? Osservando le persistenze, direi che le nuove composizioni liturgiche sono veramente secondo la Tradizione quando osservano almeno alcuni principi: l’assoluta pertinenza al rito, non solo in generale, ma soprattutto nei singoli momenti rituali (pertinenza che sia formale, di linguaggio, di carattere, di andamento, testuale, psicologica…). Osservato questo, che sia anche musica che muove, bellezza che interpella, movimento che coinvolge. Si può fare un canto di comunione perfettamente adeguato nel tempo e nella forma al rito in cui si muove ma che risulta freddo, inespressivo. Ecco, a me sembra che la tradizione musicale della Chiesa si colloca esattamente in questo punto, nell’unione tra l’utile e il bello inteso in senso estetico/estatico, nella costrizione della forma che si libera nei cieli dell’ispirazione, nelle esigenze rituali che disciplinano le insubordinazioni del sacro.

Il gregoriano e la polifonia rinascimentale hanno fatto esattamente questo, ma sono stati un momento della catena, non la catena stessa. Ancora ci vogliono parlare e ancora possono dare tanto, soprattutto perché sono un mezzo di arricchimento profondo della nostra esperienza liturgica, non una catena che ci avvince ad un passato che non può e non deve tornare se inteso come ripetizione di ciò che non è più.

Aurelio Porfiri

§§§

