VATICANO IN CRISI: CHIUDERE TUTTI I CC ESTERNI, TUTTI I SOLDI ALL’APSA….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto una lettera che il Prefetto per la Segreteria dell’Economia e delle Finanze, Juan A. Guerrero, S.l., ha inviato a tutti i responsabili vaticani, per chiedere, in buona sostanza, di chiudere tutti i conti correnti “esterni” dei vari dicasteri e uffici e trasferire i soldi conservati in quei conti all’APSA, l’Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica, gestito dall’ex segretario della CEI, mons. Galantino, e da mons. Zanchetta, il vescovo protetto di papa Bergoglio, sotto processo in Argentina per presunti abusi sessuali sui seminaristi, e criticato per la gestione finanziaria di Orano, la diocesi da cui è fuggito all’improvviso, per riapparire a Santa Marta.

Ecco la lettera:

SEGRETERIA PER L’ECONOMIA

Dal Vaticano, 8 maggio 2020

Eminenza Reverendissima,

Eccellenza Reverendissima,

Reverendissimo Monsignore,

Egregio Dottore,

faccio seguito alla Riunione Interdicasteriale del 4 maggio u.s. presieduta dal Santo Padre, nella quale sono state trattate le implicazioni economiche e finanziarie per la Santa Sede e per Io Stato della Città del Vaticano derivanti dall’emergenza Covid- 19.

A seguito del processo di consultazione del gruppo di lavoro composto dai Superiori della Segreteria di Stato, del Consiglio per l’Economia, della Segreteria per l’Economia, dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nell’ambito della summenzionata riunione si è discusso delle ulteriori misure economiche necessarie per rafforzare la posizione finanziaria complessiva in questa fase di congiuntura economica particolarmente negativa.

Considerate le determinazioni emerse e, avendo informato la Superiore Autorità, sono ora a chiedere di poter mettere in atto quanto stabilito riguardo alla gestione della liquidità di ciascun Ente. Più in particolare, sono gentilmente a richiedere di:

mantenere i fondi detenuti presso I’ APSA, evitando di spostarli in altre istituzioni finanziarie salvo si tratti di fondi finalizzati e vincolati a determinate attività, progetti o donazioni.

trasferire presso I’ APSA le eventuali liquidità attualmente giacenti in conti correnti presso istituti finanziari esteri.

trasferire all ‘APSA le eventuali liquidità in conti correnti ora presso lo IOR.

Ove fosse necessario mantenere una giacenza presso lo IOR o altre banche per esigenze di operatività, sono cortesemente a chiedere di poterlo quanto prima comunicare a questa Segreteria.

La Segreteria per l’Economia rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario. Ringraziando per l’attenzione, è gradita la circostanza per porgere distinti ossequi.

dev.mo

Juan A. Guerrero, S.l. Prefetto

Secondo alcune persone esperte di finanze vaticane che abbiamo consultato il motivo di questa lettera – che non sembra sia stata accolta con grandi sorrisi da parte di diversi capidicastero – indica soprattutto una cosa: che la Santa Sede ha un disperato bisogno di liquidità, e dal momento che è l’Apsa che paga tutti gli stipendi dei dipendenti, la necessità di liquidità è cogente.

Fra l’altro ci è stato fatto notare che molti organismi hanno conti presso banche diverse dall’Apsa e dallo Ior (dal cui conto comunque ci dicono che non puoi fare trasferimenti), necessari invece per esempio per gli organismi, come la LEV che si occupano di pubblicazioni. “Cercano fra i cuscini del divano e delle poltrone le monete cadute dalle tasche”, ci ha detto scherzando una delle persone esperte consultate.

Certo, la chiusura dei Musei, e la solo parziale riapertura (mancano i fiumi di turisti di una volta) ha costituito un colpo durissimo alle entrate, e anche alla liquidità della Santa Sede.

Ma oltre all’ipotesi di una grossa crisi di liquidità all’APSA, esiste poi anche quella di un progetto strategico di più ampio respiro (e non esclude affatto la prima ragione).

Uno degli esperti consultati ipotizza che si stia pensando di chiudere lo IOR, e di fare dell’APSA l’unica istituzione finanziaria della Santa Sede , un’ipotesi già ventilata una decina di anni fa.

Se tutti gli enti e le istituzioni della Santa Sede toglieranno i fondi depositati allo IOR , trasferendoli all’APSA, nello IOR resterebbero probabilmente solo i “conti non ufficiali”.

Ciò potrebbe voler significare la volontà di mettere nell’APSA ciò che è trasparente e lasciare allo IOR il resto.

In termini tecnici significherebbe distinguere ed attuare la “Bad Bank” verso la “Good Bank”- La Santa Sede terrebbe la Good Bank e la Bad Bank potrebbe essere ceduta – per esempio – a una banca svizzera o lussemburghese.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: apsa, covid 19, liquidità, tor, vaticano



Categoria: Generale