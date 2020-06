PG. LEZIONI PER UN GIOVANE MANAGER CHE VOGLIA FARE CARRIERA.

Carissimi, oggi Pezzo Grosso non parla in prima persona, ma ci introduce alla conoscenza di un suo amico italo-americano, che è esperto di potere, potere vero. E ci spiega che cosa deve fare oggi un giovane per fare carriera. Triste, ma molto lucido…

Caro Tosatti, desidero introdurre in Stilum Curiae un mio amico italo americano. Ha studiato in una prestigiosa università americana, facendo poi anche la business school a Boston, poi è entrato in una istituzione sovranazionale nell’orbita ONU e lì ha trascorso gli ultimi quarant’anni di vita professionale raggiungendo posizioni molto alte. Non si è mai sposato, ora è tornato in Italia dove aspira poter divenire novizio e monaco benedettino a Subiaco. Se lei è d’accordo gli darei lo pseudonimo di “Profeta di Castel Gandolfo” (proprio perché è nato settant’anni fa in un paese dei Castelli Romani).

Il Profeta di Castel Gandolfo è esperto di potere, di potere globale. Mi ha mandato un primo commento di “ingresso” nella famiglia di Stilum Curiae. Se lo gradisse potrebbe continuare secondo questo stile. Grazie per la attenzione.

Caro Marco Tosatti e StilumCuriali, spero di fare una riflessione di vostro interesse, per qualcuno di voi forse scontata per altri forse shocking. Sapete quali sono gli skill standard indispensabili per acquisire una posizione di potere, già oggi ma soprattutto nei prossimi tempi, negli States, ma tra poco anche in Europa?

Non li scrivo in ordine di importanza, sono tutti necessari, ugualmente indispensabili. Altrimenti non si cresce nel cammino professionale, anche se ci si chiama Kennedy:

Primo: Credere, affermare e saper realizzare politiche di eguaglianza ed inclusione per donne nel business, in posizione superiore ai maschi. La motivazione da dare è: perché sono superiori. (Anche io credo che la donna sia superiore all’uomo, probabilmente in tutto, ma basta conoscere i figli per capirlo con precisione).

– Secondo: Credere e dichiarare di voler consacrare la propria vita a lottare contro il razzismo. E dimostrarlo assumendo e cooptando Black people (B maiuscola mi raccomando) in posizioni dirigenziali.

– Terzo: Apprezzare nei fatti la realtà Gender, Lgbt, soprattutto Queer, cooptandoli con coraggio, spiegando che i loro talenti superiori non devono esser dispersi.

– Quarto: Dichiarare che solo l’ambiente è sacro.

Sapete quali sono i cinque suggerimenti, un po’ provocatori ed ironici, che vengono sussurrati ad un giovane che intraprende un carriera di prestigio? Dipingiti di nero. Cambia sesso. Vai a sfilate Lgbt e fatti vedere. Metti in bella vista un ritratto di Greta Thunberg in tua abitazione. Parla sempre bene di Papa Bergoglio (devi dire che lui sta salvando la Chiesa).

Questo era l’Occidente che papa Ratzinger non voleva e contro cui lottava. Questo è l’Occidente che il successore sta realizzando.

Grazie, spero avervi incuriosito.

