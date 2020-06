MONS. ICS SU PG E VIGANÒ. TENTAZIONI, ASPIRAZIONI E REALTÀ.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il dibattito aperto dall’appello di Pezzo Grosso a mons. Viganò ha suscitato molte reazioni e commenti. L’ultima è quella di mons. Ics, che ci sembra particolarmente meritevole di riflessione e attenzione. Buona lettura.

§§§

TENTAZIONI, ASPIRAZIONI E REALTÀ.

Caro Tosatti, non posso non intervenire su queste considerazioni di PG, anzitutto rivolte a mons. Viganò poi riprese nell’eccellente commento alla dichiarazione di Santa Giovanna d’Arco: “ Dio concede la vittoria solo se si da battaglia”.

Vorrei intervenire per cercare di “unificare”, per quanto possibile la visione più opportuna sul “che fare”, visto che anche fra i suoi commentatori permangono (sia pur con differenze qualitative elevate) disaccordi.

Credo di poter leggere nei commenti dei suoi stilumcuriali sentimenti equivalenti a tentazioni bellicose o aspirazioni più ascetiche che negano ogni manifestazione concreta di dissenso a questa chiesa.

Due parole anzitutto sul principio del “fare”. Dopo proporrò una riflessione sul che cosa fare, e come.

In una situazione paradossale, da incubo, come quella attuale imposta da questo pontificato, io credo sia molto, molto difficile persino vivere anche solo la vita interiore, a meno che non lo si faccia in un eremo lontano dal mondo.

E’ difficile riuscirci per le continue insinuazioni di dubbio sulle Verità evangeliche (non vado oltre) proposte o permesse nella chiesa attuale.

Se si son ben studiati i documenti di magistero, non vi sono dubbi in proposito. Per chi sia operativo nel mondo (voi laici) il problema raddoppia, perché non si può operare senza vita interiore e non si può avere vita interiore priva di opere.

E questa chiesa scoraggia l’opera più importante: l’evangelizzazione, l’apostolato.

E quali sono invece le uniche opere proposte da questa chiesa? Son riferite ad ambiente e migranti, condite da odio verso “i ricchi” e i cosiddetti tradizionalisti.

L’amore si realizza con opere; se la Chiesa ti confonde sulle opere rischia di confonderti sul significato stesso di amore.

Ma noi abbiamo una certezza, che Dio non nega il suo aiuto a chi fa quello che può. <Deus non denegat gratiam>.Vediamo appunto che significa ciò riferendolo al “che cosa fare e come fare”.

C’è una realtà. Non la famosa “realtà” riferimento di papa Bergoglio, ma la realtà della Chiesa, di cui non si può non tener conto.

– Impensabile metterci “contro “ la Chiesa. Neppure Savonarola ci riuscì. Ritengo sia impensabile una reazione di controrivoluzione vandeana, perché apparirebbe esser contro la Chiesa. Perché, vi assicuro dal di dentro, che le forze pro-bergoglio, appena intesa una azione organizzata, reagirebbero immediatamente. E finché non si dimostrasse (si dimostrasse, non si supponesse) il contrario, e cioè che Bergoglio non è legittimo papa, il 99% dei cattolici (anche quelli critici) non si metterebbe mai contro il papa e la Chiesa.

Questo deve essere chiaro. Distaccarsi dalla Chiesa significa morire, per un cattolico. Dove andrebbero? questa è la forza-vile di costoro oggi.

– L’unica persona al mondo, (lo crediamo in molti ) che potrebbe “ dimostrare il contrario” (essendo credibile) è Benedetto XVI con una sua spiegazione e dichiarazione.

Solo lui può farlo, solo lui sarebbe credibile. Nessun altro. Ma in Germania, Ratzinger è andato o è stato mandato? Non è molto importante, credo rispondere a questa domanda, ma come potete immaginare anche io ho qualche testimonianza personale sulla vicenda della rinuncia. Ed anche io ho una opinione, che conservo prudentemente.

– Chi si sentisse di pensare ad una “controrivoluzione” vera e strategica, dovrebbe studiare un modello di controrivoluzione intelligente, alla Plinio Correa de Oliveira. Bisognerebbe rifletterci su con i tre grandi saggi della TFP in Italia, Montes, Loredo e Ureta.

– In alternativa a queste tre ipotesi, io credo che non ci siano altre alternative a che ognuno faccia quello che può, come sa farlo. Che siano conferenze, dichiarazioni, appelli, dubia, correzioni filiali, articoli, marcie e sentinellaggio di ogni tipo.

Rivolti però a Nostro Padre, chiedendo a Lui di intervenire, cosa che farà come e quando vorrà. Non ci sono alternative; e, se posso dirlo, forse è meglio così.

E’ Lui che deve agire, in primis, e preoccuparsi della Sua Chiesa, magari ispirando o incoraggiando noi poveretti.

Mons. Ics.

§§§

