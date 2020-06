PG: DIO CONCEDE LA VITTORIA, MA SOLO SE SI DÀ BATTAGLIA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto il messaggio che Stiilum Curiae ha pubblicato oggi, scritto da un sacerdote e relativo all’appello che Pezzo Grosso aveva rivolto all’arcivescovo Viganò, chiedendogli: che cosa dobbiamo fare, in quest’ora di confusione e smarrimento della Chiesa? E ha stilato una risposta che è un grido di battaglia (santa). Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, Pezzo Grosso vorrebbe rispondere subito al sacerdote Perrito Pastor.

“Bisogna dare battaglia perché Dio conceda la vittoria”. Lo gridò Santa Giovanna d’Arco prima di armare i francesi per difendere Orleans. Non dimentichiamocelo, quando pensiamo a mons. Viganò.

“Caro Perrito Pastor (Cucciolo Pastore), vorrei provare a difendere la correttezza della mia richiesta a mons. Viganò di indicarci “che fare”; di aiutarci a intendere l’ esigenza oggi di capire “che fare”.

Domani sarà sempre tardi. Tra poco “costui” cambierà il – Credo -. E la fuga in Germania dell’Emerito mi preoccupa non poco. Perché dove è il Papa è la Chiesa, la Santa Sede. Prima i due Papi stavano entrambi in Vaticano, se domani l’Emerito starà in Germania, sarà scisma di fatto? Una nuova Avignone?

Io sono convinto che tra essere, capire e fare, ci sia unità.

Ma soprattutto oggi “fare” è divenuto urgente e prioritario. Ma ho l’intelligenza e l’umiltà di chiedere lumi a un santo sacerdote, non ad un generale. L’ho chiesto a mons. Viganò, non al nostro amico Generale Laporta (peraltro uomo saggio). Vorrei tentare di convincerla con sette considerazioni, pregandola di correggermi.

-1°- Non tutti noi abbiamo vocazione ascetica, non tutti noi pensiamo sia sufficiente cambiare noi stessi, e basta. Non ci soddisfa. Anche perché credo che cambiando me stesso prima si rafforzerebbe la volontà di fare, ma magari troppo tardi. In più credo che si cambia noi stessi anche operando, non solo orando e meditando. Perché le opere sono funzionali alla fede, sono conseguenza della fede. Essere è anche operare. (Ovviamente non in senso cartesiano).

-2°- San Benedetto insegnava a pregare e lavorare (fare).

-3°- Agire ci fa capire meglio il senso della vita, le sue opportunità, le nostre capacità nell’impiegare i talenti. Agire ci permette di confrontarci con il prossimo e cambiare lui o noi.

-4°- Agire ci permette di capire la realtà e ci responsabilizza. Agire è manifestare la nostra libertà responsabile. Quella di fare il bene. Lutero aveva separato fede ed opere e si son visti i risultati.

-5°- E’ certo che prima di agire dobbiamo pregare e meditare, ma non ci sentiremo comunque mai pronti a farlo. Anzi potremmo persino incontrare il “buio dell’anima” e restare inerti.

-6°- Si impara facendo e sbagliando e ci si pente di più di quello che non si è fatto, non tanto degli insuccessi immancabili.

-7°- Noi siamo anche ciò che facciamo. Le nostre azioni provengono dal pensiero è vero,ma il mondo è quello che è, perché qualcuno ha agito, non solo ha pensato di agire. San Filippo Neri, Santa Teresa d’Avila, sant’Ignazio di Loyola, san Francesco di Sales, san Giovanni Bosco (e tanti altri, anche santi laici) non si son limitati a pregare e meditare. La Controriforma l’hanno fatta dei santi operativi, non contemplativi. Ma prima di Lutero abbiamo sante “femministe” di cui sono innamorato. Santa Ildegarda di Bingen era chiamata “protettrice delle battaglie” perché usava la sua religiosità per scuotere le coscienze e gli animi; sfidò persino Federico Barbarossa quando osò contrapporsi a Papa Alessandro III; fu persino esorcista riuscendo a vincere il demonio dove altri avevano fallito. Santa Brigida di Svezia, madre di 8 figli, fondò un Ordine religioso (le Brigidine), chiuse la parentesi dei Papi ad Avignone, terminò la guerra dei cent’anni, indisse un Giubileo, andò persino in Terrasanta e fu catturata per esser messa al rogo da prelati della Curia romana gelosi (e la santa li disperse mettendosi a cantare Ave Maris Stella!). Santa Caterina da Siena, fu precursore dei DUBIA, infatti al suo papa “dolce Cristo in terra” scrisse ben dieci lettere per esprimergli i suoi dubbi sul fatto che se ne stesse ad Avignone. Insomma: “Bisogna dare battaglia perché Dio conceda la vittoria”! Direi che fino ad oggi (solo) mons. Viganò ha ben dimostrato di aver capito questa incitazione santa. Perciò ho chiesto a lui consiglio.

Il problema oggi è l’urgenza di fare. O no? caro Perrito Pastor? Grazie comunque per il suo saggio richiamo, utilissimo naturalmente. Se ho sbagliato “mi corrigga”.

Pezzo Grosso.

§§§

