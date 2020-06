PEZZO GROSSO COMMENTA CREPALDI. VORREI AVESSE RAGIONE.

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto l’intervento del vescovo di Trieste, mons. Crepaldi, su quello che ci attende nei prossimi mesi, dopo questa emergenza imposta con il Coronavirus. Ma non sembra molto ottimista, come potrete capire leggendo queste righe.

Caro Tosatti, le chiedo di concedermi un molto sintetico commento a questa riflessione di SER mons. Crepaldi. Il mio commento non dissente assolutamente da quanto mons. Crepaldi auspica perché è esattamente quello che anche io auspico.

La mia replica ha un solo obiettivo: provocare. Provocare il più possibile di lettori di criterio di SC affinché capiscano chi e perché farà di tutto perché le aspirazioni qui descritte di mons. Crepaldi non si realizzino.

E pertanto affinino la necessaria attenzione, sensibilità e capacita reattiva.

Dice mons Crepaldi che post Coronavirus dobbiamo aspettarci che la Chiesa ci aiuti ad affrontare le presente crisi, grazie alla Dottrina Sociale. (Procederò nell’odine proposto dal Vescovo di Trieste). Bene, vediamo qualche dubbio… (la parte sottolineata è la sintesi delle sue proposte. In allegato il testo del suo intervento).

– 1 – La vera libertà reale e naturale si fonda sull’accettazione della Verità… Certo Eccellenza, ciò è vero e sarebbe possibile se anche la massima Autorità Morale lo affermasse. Cosa che non sta affatto avvenendo però. Anzi.

– 2 – Dobbiamo cercare di evitare un ritorno allo statalismo… Certo Eccellenza, ma in questi giorni, sia alla Accademia Pontificia delle Scienze, sia per la preparazione dell’evento di Assisi i più stretti collaboratori del Pontefice, i suoi più autorevoli economisti, fanno intendere esattamente il contrario.

– 3 – Il sistema sanitario deve esser sussidiario… Magari Eccellenza, ma non sarà così, anzi sarà un asse trainante del nuovo corso del Recovery guidato dallo Stato e da Gruppi stranieri.

– 4. Libertà di educazione… ( scuole paritarie ecc.). Lo escludo Eccellenza, chi governerà il Recovery post Coronavirus prenderà questa occasione per tentare di uniformizzare il più possibile le culture attraverso l’educazione. Poiché la famiglia impartiva una educazione soggettiva e centrata sui suoi valori, si spiegherà che questo modello educativo crea diseguaglianze e conflitti.

– 5 – Va demolito il leviatano della burocrazia… Eccellenza questo è un sogno irrealizzabile. Ha mai calcolato in Italia quante persone vivono, direttamente ed indirettamente, dell’apparato burocratico? Diciamo un 30% in tutto il Paese e più di un 50% nelle regioni centro sud?

– 6 – Libertà fiscale auspicata… Eccellenza temo proprio che gli economisti del Papa per Assisi in novembre produrranno brutte sorprese in proposito, con l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze. Mi creda, ohimè !

– 7 – Prestito nazionale… Eccellente idea, ma i tedeschi e i francesi non vogliono farcelo fare. E chi è al governo del nostro paese non è stato eletto dal popolo italiano, non risponde al popolo italiano. Chi tratta con Bruxelles e con i partner europei? Chi avrebbe la forza di fare il progetto per finanziare la nostra ripresa con un prestito nazionale? Soprattutto se qualche partner europeo non vuole affatto che ci riprendiamo (ma al contrario che ci vendiamo a loro?).

– 8 – Nuovi poteri all’orizzonte…Certo Eccellenza, la riconversione economica “green, gender, digitale” creerà nuovi potentissimi poteri. Ma anche la nostra beneamata chiesa di oggi non mi pare sia così ostile a questi futuri poteri. Anzi si direbbe che si stia sostenendo una rivoluzione morale parallela a quella dei nuovi poteri all’orizzonte, non molto difforme direi.

– 9 – La libertà è vera o non è libera… Assolutamente sì Eccellenza. La vera libertà è conforme alla Verità ed è conseguenza di essa. Bene, direi che oggi quello che sempre più si afferma, e si crede, è che la libertà di scelta viene ben prima della verità da scegliere.

Vede Eccellenza, i dubbi che ho evidenziato sopra, alle sue proposte, nascono dal fatto che il Papa non ha mai risposto ai DUBIA. Questa indisponibilità ( nsieme a tanti altri “dettagli”…) ha fatto sorgere in me i dubbi esposti leggendo la sua serie di speranze. Posso chiamarle così?

