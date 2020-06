MONS. ICS CONTRO MASTRO CRIPPA DE IL FOGLIO. SON DOLORI…

Marco Tosatti

Un bilioso – a leggere ciò che scrive, personalmente non lo conosciamo, almeno questo ci è risparmiato, è una vita già abbastanza dura – collega de Il Foglio che mi dicono cattolico di ceppo virale neo-ciellino ha scritto un articolo insultante, che mons. Ics, nella sua infinita generosità e attenzione anche verso il mondo degli stagni primordiali ha voluto commentare. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, leggendo Il Foglio qui sotto allegato mi son chiesto chi mai fosse questo Crippa che dà dell’imbecille a mons Viganò e, di fatto, dell’incapace (o peggio) a Benedetto XVI; e fa tutto ‘sto sforzo solo per trovare l’occasione di svillaneggiare Trump.

Per sapere chi mai fosse ‘sto Crippa son andato su Internet e ho cliccato Crippa.

Son venuti fuori ben cinque Crippa: un giocatore di calcio, un cuoco, un pittore, un dirigente di Mediaset e persino un corridore mezzofondista etiope. Ma questo Crippa che scrive sul Foglio e si firma – Contro Mastro Ciliegia -, nulla.

Eppure un nulla non lo è, nonostante si sforzi di dimostrarlo. Infatti, scrivendo prima Maurizio l’ho trovato. Esiste, non è uno pseudonimo di Spadaro.

Sorpresa! Nel suo profilo c’è scritto (pensate un po’) che lui non ha scritto libri, e si domanda : “perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”.

Interessante. Eppure il suo Contro Mastro Ciliegia è il titolo di un libro (nuovo e bello) che scrisse il Card. Biffi a commento di un libro (vecchio) del Collodi, che aveva ben letto e reinterpretato: Pinocchio (“Commento teologico alle avventure di Pinocchio”).

Lo so perché il cardinale me lo regalò personalmente, commentando che il Pinocchio del Collodi poteva esser interpretato in chiave massonica, ma anche in chiave cattolica.

Chissà se Crippa, che non scrive libri, almeno li sa leggere bene e capire.

Se ciò fosse, invece di dare dell’imbecille a Mons. Viganò e sottintendere dell’incapace a Benedetto XVI, farebbe una bella riflessione su burattini e burattinai, tra obnubilati e illuminati.

Magari lo si potrebbe indirizzare nella riflessione chiedendogli se il mastro Geppetto che ha costruito Bergoglio sia Obama, nemico giurato di Trump. E’ vero che poi anche Crippa possa avere un suo mastro Geppetto che gli ha ordinato di combattere Viganò per combattere Trump; è altrettanto verosimile.

Domando io ora a Crippa : perché scrivere pessimi articoli quando ci sono ancora tanti articoli belli da leggere e studiare, magari per capire come entrare nel “cono di luce” cui sembra aspirare tanto e trasformarsi da burattino in un vero giornalista?

Mons Ics

§§§

