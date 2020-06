DDL OMOTRANSFOBIA. SE LA CENSURA È PROGRESSISTA TUTTO OK…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre si sta svolgendo la battaglia per far passare un disegno di legge liberticida, probabilmente incostituzionale (vedi art. 21) e di sostanziale censura grazie al grimaldello di una presunta discriminazione nei confronti degli omosessuali (ché ormai se discriminazione esiste, è rivolta a chi esprime pareri non conformi sull’argomento, specie nel campo dell’arte e della cultura) Luca Del Pozzo ci illustra come questo ennesimo tentativo liberticida di un governo e di una maggioranza parlamentare che non rispondono più al Paese faccia parte di un panorama più vasto di attacco alla nostra civiltà. I neretti dell’articolo sono nostri. Buona lettura.

§§§

Che anche in Italia sia in atto, e non da oggi, una guerra ideologica condotta dai volenterosi gender-mi dell’omosessualismo, è un dato di fatto che solo un cieco potrebbe non vedere (e spiace dirlo, ma pur plaudendo alla nota della Cei, per quanto forse tardiva, di ciechi che non vedono o fanno finta di non vedere in nome di una malintesa accoglienza o, peggio, misericordia, ce ne sono parecchi anche tra i cattolici).

E i vari disegni di legge in discussione in parlamento che vorrebbero sanzionare l’omotransfobia sono solo una tappa ulteriore, certo non l’ultima, di un disegno più ampio, una lotta senza quartiere i cui teatri sono principalmente tre: i parlamenti, appunto, per imporre leggi e norme; le scuole e le università, per plasmare i cervelli; i mezzi di comunicazione, le arti e lo spettacolo, per diffondere e consolidare usi e costumi dell’uomo nuovo.

Con un obiettivo comune, in primis culturale, ossia cambiare la percezione sociale dell’omosessualità, che puntualmente e quotidianamente viene perseguito manu militari nelle scuole, nei giornali, al cinema, in tv, nella pubblicità, nella moda, nella musica, nell’arte, eccetera eccetera, al punto che non esiste ambito o attività umana che non sia presidiato da avamposti samesex (e questo, sia detto en passant, con buona pace del fatto che i gay sarebbero discriminati; forse un tempo, ma ora di sicuro non più. Che, anzi, se possibile si sta imponendo a tutti i livelli una discriminazione di segno contrario, il che rende oltremodo indigeribile questa solfa dell’omofobia).

Basta ricordare quanto accaduto neanche tanto tempo fa nelle scuole di Trieste, Roma, Milano, Venezia, Bologna, Treviso, Perugia, ecc., con gli episodi di “educazione sessuale” che in realtà erano tentativi di indottrinamento gender, tutti ampiamente documentati; o dare un’occhiata anche svogliata ai volumi della casa editrice “Lo Stampatello” (ma ce ne sono molte altre), specializzata in testi scolastici, tipo: “Perché hai due papà?” oppure “Piccola storia di una famiglia … perché hai due mamme?”; e gli gli opuscoli “Educare alla diversità a scuola”, prodotti dall’Istituto Beck su incarico dell’Unar (ovvero Dipartimento Pari Opportunità, ovvero Governo) diffusi alla chetichella a febbraio 2014 per poi essere ritirati in fretta e furia dopo che si scoprì chi c’era dietro, ovvero 29 associazioni Lgbt?

Oppure ancora il documento “Standard di educazione sessuale nelle scuole”, diffuso dalla sezione europea dell’OMS a novembre 2013, che per i bambini da 0 a 4 anni prevede il “diritto di esplorare le diverse identità di genere” e di essere informati “sul piacere nel toccare il proprio corpo e sulla masturbazione precoce” (leggi bene: ma-stur-ba-zio-ne-pre-co-ce, per bambini da 0 a 4 anni). E potremmo continuare a lungo. Pochi esempi che stanno lì a dimostrare come dietro a concetti come “contrasto al bullismo”, “lotta contro l’omofobia”, “educazione alla diversità” – tutti nobili e condivisibilissimi ma che vengono usati a mo’ di “scudi umani” dal politically correct – si celi un’ideologia che punta a riscrivere la grammatica sessuale e di genere prescindendo dal dato di natura, operazione che fa tutt’uno con il tentativo, in parte già riuscito, di scardinare e soppiantare l’antropologia classica con una radicalmente irreligiosa.

Per questo ben vengano la note della Cei, e meglio ancora le dichiarazioni del vescovo di Ventimiglia-San Remo che con vera parresìa ha chiamato le cose per nome. Ma non basta. Tra l’altro, si tratta di una battaglia di civiltà che riguarda tutti, nessuno escluso; chiunque, infatti, laico o cattolico o di qualunque altro credo, abbia a cuore la libertà di parola e di pensiero dovrebbe alzarsi e protestare, opportune et inopportune, contro un disegno liberticida e con un pungente retrogusto totalitario che spalencherebbe le porte ad uno stato di polizia-pulizia del pensiero.

E per difendere e tutelare innanzitutto coloro che rischiano di essere le vere vittime di questa follia: i nostri figli. Chiudo con le parole di un intellettuale che in questa come in altre circostanze di certo non si sarebbe accodato alla vulgata mainstream; parole oltretutto quanto mai attuali anche per altre questioni, come l’antirazzismo ideologico distinto e separato da quello giusto e sacrosanto, o la damnatio memoriae nei confronti di monumenti libri film e chi più ne ha più ne metta, tutti fenomeni accomunati dall’essere esempi diversi di un’unica realtà, il fatto cioè che nel mondo si sta imponendo – curioso no? – una sorta di Dito Medio del politicamente corretto al cui confronto il tanto vituperato Indice dei libri era acqua fresca.

Non solo. Ma fintanto che era la Chiesa a proibire, dagli a quei puzzoni, retrogradi e ottusi dei cattolici; se sono invece lorsignori progressisti a mettere al bando, a censurare pensieri parole e opere (verrà anche il tempo delle omissioni, tranquilli), a imporre linguaggi e costumi, a dirti quello che puoi dire e come , e quello che non puoi dire e come, beh in questo caso è diverso, vuoi mettere? Anzi siamo finalmente giunti all’alba di una nuova era, un’era di libertà, di fratellanza, di tolleranza…

Ecco, il testo che segue è dedicato giustappunto a ultras, seguaci, sacerdoti e sacerdotesse della tolleranza, buona lettura. “La tolleranza – sappilo – è solo e sempre puramente nominale…E questo perché una «tolleranza reale» sarebbe una contraddizione in termini. Il fatto che si «tolleri» qualcuno è lo stesso che lo si «condanni». La tolleranza è anzi una forma di condanna più raffinata. Infatti al «tollerato» – mettiamo al negro… – si dice di fare quello che vuole,…che il suo appartenere ad una minoranza non significa affatto inferiorità…Ma la sua «diversità» – o meglio la sua «colpa» di essere diverso – resta identica sia davanti a chi abbia deciso di tollerarla, sia davanti a chi abbia deciso di condannarla”. Ah, ho dimenticato l’autore: si chiamava Pier Paolo Pasolini.

Luca Del Pozzo

§§§

