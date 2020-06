THANK YOU. ABP. VIGANÒ! UNA LETTERA SU CHURCH MILITANT.

Church Militant, un sito cattolico di informazione statunitense molto seguito ed estremamente coraggioso pubblica una lettera di ringraziamento all’arcivescovo Carlo Maria Viganò per le parole che ha espresso verso il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e di cui siete stati informati su Stilum Curiae qualche giorno fa. La lettera è firmata da Giuseppe Pellegrino. Qui la trovate nella nostra traduzione, e in calce nell’originale inglese. Buona lettura.

“È importante che i buoni – che sono la maggioranza – si svegliino dalla loro pigrizia e non accettino di essere ingannati da una minoranza di persone disoneste con scopi inconfessabili”.

Con queste parole nella sua “Lettera aperta al presidente Donald Trump”, pubblicata il primo sabato di giugno in questo dolorosissimo e senza precedenti anno 2020, l’Abp. Carlo Maria Viganò ha acceso una luce per la Chiesa in queste ore di buio che brilla come un faro sopra l’attuale caos e confusione.

Come il cero pasquale che sorge nell’oscurità nella notte di Pasqua, invitando i figli di Israele a seguirlo nelle acque turbolente del Mar Rosso verso la libertà e la gioia, così le parole potenti e profetiche di Viganò invitano la Chiesa del 2020 a riflettere su ciò che sta realmente accadendo con gli occhi della fede e ad alzare gli occhi alle cose che sono al di sopra e a ciò che sopporta.

Viganò indirizza la sua lettera al presidente Trump, ringraziandolo per la sua inedita testimonianza a favore della vita. Questa gratitudine avrebbe dovuto essere espressa dai vescovi degli Stati Uniti in occasione della visita del Presidente Trump al Santuario Giovanni Paolo II per promuovere la libertà religiosa. Ma poiché non lo è stato, Abp. Viganò ha scelto di colmare un vuoto di leadership, esprimendo questa gratitudine a nome dei molti fedeli laici cattolici e del clero che riconoscono la coraggiosa leadership di Trump a favore della vita.

Ma Viganò con la sua lettera intende anche istruire i fedeli e tutte le persone di buona volontà – per risvegliarci dalla nostra pigrizia – invitandoci a capire e a riflettere su ciò che sta realmente accadendo.

Come un buon maestro e padre, Abp. Viganò ricorda al gregge di ricordare ciò che è più fondamentale, ciò che è più essenziale, un atto di leadership che è di vitale importanza in quanto viviamo in tempi così superficiali. Evocando il testo fondamentale della Genesi capitolo 3, egli ci ricorda la natura biblica di una lotta antica come l’Eden: Il serpente fa guerra alla donna e alla sua progenie.

È la stessa lotta che la Madonna ha ricordato ai suoi figli a Fatima nel 1917 – è una battaglia per le anime, una battaglia che coinvolge l’intero genere umano, una battaglia che alla fine si concluderà con la vittoria della donna e del suo divino Figlio ma che, al momento, per molti versi sembra inclinarsi a favore del serpente.

Viganò ci ricorda, in accordo con i principi biblici fondamentali, che, sebbene i malvagi – i figli delle tenebre – costituiscano una minoranza, essi detengono un’autorità e un potere indebito sul bene – i figli della luce. Ciò significa che i buoni soffrono per mano dei malvagi, e in modo misterioso, questo avviene anche all’interno della Chiesa.

Com’è rinfrescante e consolante sentirci parlare con tanta chiarezza da un vescovo cattolico!

“It is important that the good — who are the majority — wake up from their sluggishness and do not accept being deceived by a minority of dishonest people with unavowable purposes.”

With these words in his “Open Letter to President Donald Trump,” released on the first Saturday of June in this most distressing and unprecedented year of 2020, Abp. Carlo Maria Viganò has kindled a light for the Church in these hours of darkness that shines as a beacon above the present chaos and confusion.

Like the paschal candle that rises in the darkness on the night of Easter, inviting the children of Israel to follow it through the turbulent waters of the Red Sea to freedom and joy, so Vigano’s powerful and prophetic words invite the Church of 2020 to reflect on what is really happening with the eyes of faith and to raise our eyes to the things that are above and to what endures.

Viganò addresses his letter to President Trump, thanking him for his unprecedented pro-life witness. This gratitude should have been expressed by the bishops of the United States on the occasion of President Trump’s visit to the John Paul II Shrine to promote religious freedom. But since it was not, Abp. Viganò has chosen to fill a vacuum of leadership, expressing this gratitude on behalf of the many faithful Catholic laity and clergy who recognize Trump’s courageous leadership on behalf of life.

But Viganò also intends by his letter to instruct the faithful and all people of goodwill — to rouse us from our sluggishness — inviting us to understand and reflect on what is really happening.

As a good teacher and father, Abp. Viganò is reminding the flock to remember what is most fundamental, what is most essential — an act of leadership that is vitally important since we live in such superficial times. Invoking the foundational text of Genesis chapter 3, he reminds us of the biblical nature of a struggle as ancient as Eden: The serpent wages war against the woman and her offspring.

This is the same struggle that Our Lady reminded her children of at Fatima in 1917 — it is a battle for souls, a battle that involves the entire human race, a battle that will ultimately end in victory for the woman and her divine Son but that, at present, in many ways appears to be tilting in favor of the serpent.

Viganò reminds us, in accord with fundamental biblical principles, that although the wicked — the children of darkness— constitute a minority, they hold undue authority and power over the good — the children of light. This means that the good suffer at the hands of the wicked, and in a mysterious way, this also happens within the Church.

How refreshing and consoling it is to have such clarity spoken to us from a Catholic bishop!

