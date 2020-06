UNE SŒUR DE CLAUSURE ÉCRIT À MONS. VIGANÒ. LES DEUX LETTRES.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, l’archevêque Carlo Maria Viganò nous fait part d’une lettre reçue d’une religieuse cloîtrée et de sa réponse. Un échange épistolaire vraiment très intéressant, digne d’attention et de réflexion. Bonne lecture. Nous remercions Forum France pour cette traduction : http://www.youtube.com/c/FORUMFRANCETV.

§§§

Neuvaine de Pentecôte 2020

Excellence Monseigneur Carlo Viganò,

Je suis une religieuse cloîtrée et je vous écris après une conversation avec notre Père spirituel. Notre discours portait sur votre dernier “Appel” qui a parcouru le monde pour réveiller les consciences à propos du danger imminent qui nous presse maintenant, derrière le masque de l’urgence du “coronavirus”. Il est intéressant de noter que même les non-croyants sont alarmés par ce chemin despotique. La situation est de plus en plus accablante, bien sûr, mais la stratégie utilisée par Bergoglio et ses forces alliées concerne une technique d’isolement et de désintégration de tout groupe pouvant former une contre-force. Je l’appelle “contre-force” car le mot “résistance” me semble être “humain” et quelque peu insuffisant.

Dans un avenir proche, probablement, la préparation à la manifestation de l’Antéchrist sera de plus en plus imposée et oppressive, même pour les pas que Bergoglio lui-même décidera de faire pour la préparer. Le but, bien sûr, est d’éliminer les têtes “chaudes” et subversives qui gênent une conception déjà planifiée et qui n’attendent rien de plus que d’être pleinement réalisées. La préoccupation que j’ai communiquée à notre Père spirituel est le fait qu’il n’y a pas de “contre-organisation” même au sein de la “vraie Église”, comme une sorte d ‘”Église clandestine” possible, capable de se déplacer de manière coordonnée, le plus loin possible. Les prochaines étapes seront en effet spécifiques à l’immobilisation de toute rébellion, ce qui sera réalisable précisément à cause de cette « stratégie » (plus souterraine) d’isolement et d’impossibilité d’action.

En tant que religieuse cloîtrée, je crois à des “stratégies” bien différentes et surnaturelles, qui échappent considérablement même aux forces les plus organisées et totalitaires. Mais le problème est que le temps me semble très court. Et ici, j’aime vous faire savoir que même notre Mère Abbesse à table, nous lit souvent vos interventions lucides et bien définies. Lorsque vous entendez la voix de la justice et de l’amour pour le Christ et son Église, vous ne pouvez pas ne pas la reconnaître.

Le Père spirituel m’a suggéré de vous communiquer ces réflexions, en vous encourageant à persévérer. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas une mystique et même pas une sainte, mais je me fais la voix de beaucoup d’autres voix silencieuses de l’Église, en vous rappelant qu’elle n’est pas seule et que la lutte ne fait que commencer.

En regardant les signatures de l’Appel, il me semble qu’il y a tellement de possibilités de travailler précisément pour la coordination, pour “avancer ensemble” comme une petite armée de l’Immaculée Conception (… et j’y associe également des non-croyants, comme “potentiel” de la même armée, même inconsciemment). Si saint Maximilien M. Kobe a appelé la Sainte Vierge “la toujours Victorieuse”, il est également vrai que dans la Bulle de Pie IX, elle est appelée avec autorité “l’ennemie éternelle” du diable. Et vous savez mieux que moi que la bataille à laquelle je fais référence est précisément celle-ci : l’enjeu réel est le salut éternel de nombreuses âmes.

Ici ces pauvres lignées veulent être un petit encouragement à ne pas lâcher et à persévérer également dans un travail de dialogue constructif avec ces rares mais éminents monseigneurs et religieux qui souffrent pour les mêmes raisons. Les inspirations du Saint-Esprit d’une étroite collaboration dans ces âmes pourraient être nombreuses. Quant aux calomnies, aux malentendus et les nombreuses questions personnelles qui vous font souffrir, ce sont toutes des choses que vous avez connues de près et qui représentent les gemmes serties dans la couronne qui vous attend… mais c’est une “couronne” pas encore complète : L’immaculée veut y sertir elle-même ses gemmes les plus précieuses.

Je voudrais conclure par une référence au fameux miracle attribué à Santa Chiara qui a fait fuir les Sarrasins, qui avaient atteint les murs du monastère, sans jamais revenir. Eh bien, le miracle s’est produit à cause de la foi de celle qui a été appelée la plus fidèle “Empreinte de la Mère de Dieu” et précisément en raison de son amour pour le Saint-Sacrement, véritable lumière contre toute obscurité. Je dis cela parce que ce sont “celles-ci” les “forces” en lesquelles nous avons confiance et qui sont si redoutées par les ennemis. Le miracle ne s’est produit qu’à la limite, lorsque les espoirs humains ont été réduits à zéro. Si le Triomphe du Cœur Immaculé n’est pas éloigné, c’est maintenant le moment de la bataille et notre Chef et Co-rédemptrice veut nous voir combattre, souffrir et implorer Sa Victoire qui est maintenant sur nous.

Je vous remercie de m’avoir écouté patiemment et je vous demande humblement votre bénédiction, même pour toute la communauté. Je vous demande de vous souvenir de moi dans votre Sainte Messe quotidienne.

In Corde Matri

Lettre signée d’une religieuse cloîtrée

29 mai 2020

Saint Vigile, évêque et martyr

***

Chère sœur,

Merci beaucoup pour votre lettre, que j’ai lue avec une vive participation. Je partage pleinement votre vision claire et réaliste de la situation de crise actuelle impliquant l’Église et le monde.

Avec un regard surnaturel, corroboré par les Saintes Écritures et par les différents messages de Notre-Dame, nous pouvons comprendre qu’en ce moment on voit avec plus de clarté la dimension réelle de l’affrontement historique entre le Bien et le Mal, entre les enfants de la Lumière et les enfants des ténèbres. Ce qui nous scandalise vraiment, c’est de voir comment les dirigeants de la Hiérarchie se mettent ouvertement au service du Prince de ce monde, en faisant propres les revendications onusiennes du mondialisme globalisant, de la confrérie maçonnique, de l’écologie malthusienne, de l’immigrationnisme… Il est en préparation une religion mondiale unique, sans dogmes et sans morale, selon les souhaits de la franc-maçonnerie : il est évident que Bergoglio, et ceux qui sont derrière lui et le soutiennent, aspire à la présidence de cette parodie infernale de l’Église du Christ.

Vous aussi, vous avez remarqué, chère sœur, l’insistance de nombreux prélats et médias catholiques sur la nécessité présumée d’un nouvel ordre mondial : cardinaux et évêques, La Civiltà Cattolica et Vatican News, Avvenire e L’Osservatore Romano en ont parlé, avec l’arrogance de ceux qui savent qu’ils peuvent dire des choses inouïes grâce à la protection dont ils bénéficient. Mais à y regarder de plus près, bien peu de chose est l’organisation des méchants, leur capacité à se déplacer et à agir, leur capacité à se dissimuler : ils sont si sûrs qu’ils ont maintenant atteint leurs objectifs, qu’avec arrogance et ostentation ils ont ouvertement révélé leurs intentions, mettant de côté cette prudence et cette ruse qui, à d’autres moments, leur avaient permis de les garder cachés. Ainsi sont révélés les partisans du gouvernement mondial et les élites qui veulent imposer leur tyrannie aux peuples ; ainsi sont révélés même ceux qui se portent volontaires pour être le bras religieux d’un néopaganisme, défini par une apostasie verte. Nous savons qui ils sont, ce qui motive leurs actions et quelles sont leurs fins : derrière eux, il y a toujours le Prince de ce monde, contre lequel la Reine des Victoires mène nos milices battues, ainsi que les hôtes célestes bien plus terribles. Mais ayant déjà choisi dans quel domaine prendre parti, il ne faut pas craindre, car Notre Seigneur a déjà gagné, tout en nous offrant la précieuse opportunité de tisser, en ces jours apocalyptiques, une couronne spéciale.

Je crois que le point essentiel pour mener efficacement une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les ennemis du Christ est la persuasion que la crise actuelle est la métastase du cancer conciliaire: sans avoir compris la relation causale entre Vatican II et ses conséquences logiques et nécessaires au cours des soixante dernières années, il ne sera pas possible d’amener le timon de l’Église dans la direction de la route tracée par le Divin Timonier et maintenue pendant deux mille ans. Ils nous catéchisent depuis des décennies avec cet odieux “il n’y a pas de retour” sur la liturgie, sur la foi, sur la morale, sur la pénitence, sur l’ascèse : aujourd’hui, nous entendons les mêmes expressions servilement proposées également dans la sphère civile, quand ils essayent d’endoctriner les masses que “rien ne sera plus comme avant”. Le modernisme et Covid-19 sont unis par la même marque, et pour ceux qui regardent vers le transcendant il n’est pas difficile de comprendre que la terreur de ceux qui veulent nous faire croire que la course vers l’abîme est inévitable et imparable consiste à ne pas leur donner la foi, en les ignorant, en exposant leur complot. C’est notre tâche aujourd’hui : ouvrir les yeux de nombreuses personnes, y compris des prêtres et des religieux, qui n’ont pas encore composé le tableau d’ensemble, en se limitant à regarder la réalité de manière partielle et décomposée. Une fois que nous leur aurons fait comprendre le mécanisme, ils comprendront tout le reste.

Vous pouvez, chère sœur, revenir en arrière ; nous pouvons nous assurer que le bien qui nous a été frauduleusement volé nous est rendu : mais uniquement dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans céder, sans opportunisme. Le Seigneur se daignera nous accorder sa participation à sa victoire, même si nous sommes faibles et sans moyens matériels, uniquement si nous nous abandonnons totalement à lui et à sa très sainte Mère.

Je me confie à vos prières et à celles de vos sœurs, tandis que je bénis cordialement vous et toute la communauté.

+ Carlo Maria Viganò, archevêque

§§§

