ALAN MENDOZA: LE COLPE DELLA CINA NEL COVID 19. PAGHERÀ?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, i Dispacci dalla Cina del M° Aurelio Porfiri oggi sono particolarmente interessanti. Porfiri infatti ha intervistato un esperto del Regno Unito, specializzato in sicurezza e relazioni internazionali, sulla diffusione del Coronavirus, e sulle responsabilità del governo comunista cinese. Buona lettura.

§§§

“Al virus è stato concesso di diffondersi senza controllo” una intervista con Alan Mendoza

Alan Mendoza è fondatore e direttore esecutivo della Henry Jackson Society. Ha una formazione da storico e si è laureato presso l’università di Cambridge (nel Regno Unito).

Può dirci cos’è la Henry Jackson Society?

“La Henry Jackson Society è un think tank per azioni di governo con sede nel Regno Unito, specializzata in affari internazionali e sicurezza, che lotta per i principi e le alleanze che mantengono le società libere. Lavoriamo oltre i confini e le linee di partito per combattere l’estremismo, far avanzare la democrazia e i diritti umani reali – e prendere una posizione in un mondo sempre più incerto”.

La Henry Jackson Society ha preparato uno studio chiamato “Compensazione per il coronavirus?”. Può spiegarci di cosa si tratta?

“Lo studio si basa sull’idea di giustizia riparativa, nel senso che quando un reato civile o penale è stato commesso nella società ordinaria o nel mondo degli affari – sia intenzionalmente che per caso – il presunto colpevole deve partecipare attraverso un procedimento legale per determinare se hanno trasgredito e, in tal caso, quale sia la punizione e il rimedio. Lo vediamo continuamente nel mondo degli affari, in cui un’azienda ha commesso un errore (ad esempio un ristorante in cui il cibo avvelena i suoi clienti) e quindi è tenuto a risarcire il danno.

Quando si tratta di Coronavirus, è abbastanza chiaro che il virus ha avuto origine in Cina e non sarebbe rimasto altro che un focolaio locale se le autorità cinesi, attraverso un misto di negligenza e insabbiamento, avessero preso provvedimenti immediati per ridurne la diffusione. Al contrario, al virus è stato permesso di svilupparsi senza controllo, con l’arresto dei medici che hanno sollevato l’allarme, e quindi si è trasformato in una pandemia globale una volta che i portatori di virus di Wuhan hanno iniziato a diffondersi in Cina e a livello internazionale.

Il rapporto quindi dettaglia la storia dell’epidemia di virus e anche quali rimedi legali potrebbero esistere per indagare sul comportamento della Cina, sia dal punto di vista dell’azione statale attraverso le istituzioni internazionali, sia dell’azione individuale / collettiva attraverso class actions.

Non suggeriamo assolutamente che questo sarà un percorso facile, o che la Cina accetterà la responsabilità. Tuttavia, crediamo che sia importante esplorare le opportunità e vedere se la giustizia può essere servita. Invitiamo attori statali e non statali a esplorare le nostre conclusioni e vedere se possono migliorarle”.

Qual è l’atteggiamento del pubblico britannico sulla questione di un risarcimento? Hai commissionato un sondaggio, qual è stato il risultato?

“Il pubblico britannico incolpa in modo schiacciante la Cina per aver permesso alla diffusione del virus (74% di supporto a questa nozione) e una maggioranza altrettanto schiacciante vorrebbe che il governo britannico facesse causa al governo cinese in tribunale qualora fosse evidente che la Cina ha violato il diritto internazionale (71% di sostegno per questa idea)”.

Secondo lei, in che modo gli storici spiegheranno il tempo in cui viviamo?

“Sospetto che vedranno in questo momento straordinario una crisi che avrebbe potuto essere completamente evitato se la Cina avesse agito come avrebbe dovuto. Sebbene sorgeranno anche domande su come i governi di tutto il mondo fossero pronti ad accettare i benefici della globalizzazione senza prepararsi adeguatamente ai rischi. Naturalmente, molto dipenderà dal fatto se la crisi inneschi un riallineamento a lungo termine della politica internazionale e la relativa salute e forza delle grandi potenze”.

L’OMS è accusato di elogiare il modo in cui la Cina ha gestito la situazione del virus. La sua reazione al riguardo?

“È abbastanza chiaro che l’OMS è un’istituzione imperfetta che ha attribuito un peso indebito al flusso di informazioni fornito dalla Cina nelle fasi iniziali dell’epidemia, senza mettere in discussione o interrogarlo affatto. Le istituzioni internazionali non dovrebbero essere catturate dal flusso di informazioni di un paese – dovrebbero invece interrogarsi e sondare per scoprire la verità. Se l’OMS lo avesse fatto all’inizio, avrebbe potuto rivelare la realtà del problema molto prima di quanto le autorità cinesi fossero disposte a riconoscere.

L’entità dell’influenza cinese sull’OMS non è chiara, dato il modo vergognoso che Taiwan – una storia di successo reale e democratica nella gestione della diffusione del coronavirus – sia stata trattata dall’organizzazione. Sembra che alcune soluzioni e lodi siano più meritevoli di altre agli occhi dell’OMS, quando dovrebbe essere impegnata nelle migliori pratiche da qualunque fonte esse provengano.

L’OMS deve fare un lavoro migliore nel separare i fatti dalla finzione, e se si dimostrerà incapace di farlo, allora la posizione degli Stati Uniti nel non finanziare l’organizzazione si sarà dimostrata corretta”.

Cosa ne pensi dell’arresto di leader democratici a Hong Kong durante questa pandemia? Il tuo paese non ha nulla di cui vergognarsi del modo in cui la situazione di Hong Kong è stata affrontata con la Cina?

“Questo è un classico esempio di regimi autoritari che usano la crisi per condurre operazioni che altrimenti guadagnerebbero loro una profonda riprovazione nel solito bagliore del controllo mediatico. Mentre l’attenzione mondiale è focalizzata altrove, la Cina si sta avvantaggiando per schiacciare la democrazia di Hong Kong e le sue differenze sanzionate legalmente. Il Regno Unito non ha motivo di vergognarsi del comportamento cinese – solo di se stesso se non riesce a difendere e a parlare dello status unico di Hong Kong, per il quale lui e la Cina sono firmatari di un trattato”.

Qualcuno ritiene che Taiwan stia ottenendo supporto dopo questo evento come reazione alla Cina. Cosa ne pensi di questo?

“Taiwan potrebbe aver assicurato il sostegno morale a seguito di questa crisi rispetto alla Cina – anche se come democrazia liberale, avrebbe dovuto averne diritto già rispetto ad un regime crudele e autoritario – ma la realtà del potere cinese significherà che a meno che la Cina è sfidato in massa da un’alleanza di Stati democratici, ci saranno limiti ai guadagni che Taiwan può fare. Le relazioni Taiwan-Cina devono essere elaborate tra le due parti e non saranno risolte alla fine da forze esterne. Tuttavia, il mondo democratico dovrebbe essere consapevole dei desideri democratici del popolo taiwanese nel decidere se è opportuno dare il proprio sigillo di approvazione alla posizione di status quo o se i confini possono essere spinti in modo simile a quello offerto ad altre entità che hanno una posizione più confusa in organizzazioni internazionali come l’Autorità Palestinese”.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti