ABU DHABI. NE PARLANO ALDO MARIA VALLI E DON NICOLA BUX.

Carissimi Stilumcuriali, è con grande piacere che vi presentiamo il nuovo libro di Aldo Maria Valli “Non avrai altro Dio. Riflettendo sulla dichiarazione di Abu Dhabi”, edito da Chorabooks. E come potere vedere dal manifesto più sotto. questa sera alle 21 online parleranno di questo tema spinoso oltre all’autore anche don Nicola Bux e e il Mà Aurelio Porfiri, che ben conoscete. Buona visione.

La dichiarazione sulla Fratellanza umana per la pace umana e la convivenza comune, sottoscritta nel 2019 da papa Francesco e dal grande imam Al-Azhar Ahmad Al Tayyeb ad Abu Dhabi, ha rappresentato uno snodo importante nel pontificato di papa Bergoglio ed è stata fonte di grandi apprezzamenti da un lato ma anche di numerose critiche e perplessità. In questo piccolo libro di Aldo Maria Valli, con interventi di acuti osservatori come don Ncola Bux e don Alfredo Maria Morselli, si ragiona su queste perplessità, cercando di inquadrare le questioni che una errata interpretazione di questo gesto non solo non risolve, ma contribuisce a fomentare.

Un passaggio in particolare ha sollevato molte perplessità: “La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano”.

Aldo Maria Valli commenta in questo modo: “Non occorre possedere una particolare preparazione teologica per capire che c’è qualcosa di stridente. Come può Dio volere, in virtù della sua sapienza, la diversità delle religioni? E affermare che le diversità di religione sono volute da Dio non significa forse entrare in contraddizione con la richiesta di Gesù di andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo a ogni creatura? Se le diversità di religione sono frutto della “sapiente volontà divina” vuol dire che le diversità vanno bene così, perché Dio non può volere qualcosa di sbagliato. Ma allora, se le diversità sono buone, perché Gesù ha esortato a evangelizzare tutte le genti? Ovviamente qui non mi sto schierando contro i tentativi, che sono sempre benvenuti, di instaurare rapporti d’amicizia con il mondo islamico. Tuttavia, occorre vedere come questi rapporti sono costruiti”.

Negli interventi di don Bux e di don Morselli si cerca di offrire una ragionata visione teologica di alcuni aspetti di questa dichiarazione, una visione che viene esposta sempre con il rispetto dovuto alla gerarchia ma anche con un senso di profondo rispetto per la verità.

Un libricino non urlato, ma ponderato alla luce della tradizione cattolica che nessun Concilio, per quanto ecumenico possa essere, potrà mai abolire. Alla fine del libro viene riprodotto il manifesto della fede del Cardinale Gerhard Müller, a conclusione di un percorso di pensiero volto a ribadire delle verità che nel clima attuale rischiano di sembrare non più essenziali.

Sommario

Ma quella non può essere “sapiente volontà divina”

Quel documento recepisce il programma massonico

Come trasformare Dio in un relativista e fingere che nulla sia successo

È possibile che Dio voglia le false religioni?

La voluntas permissiva di Dio. Ovvero quando la toppa è peggio del buco.

Manifesto della fede

