DA TRIESTE: NO! ALL'OLTRAGGIO DELLA SANTA EUCARESTIA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questi giorni arrivano lettere che esprimono sentimenti di disagio, smarrimento e confusione di molti fedeli di fronte alle norme emanate dal Governo e accettate supinamente dalla Conferenza Episcopale Italiana in relazione alla riapertura della messa con i fedeli. Questa mattina abbiamo trovato questo messaggio da Trieste, del Cav. Salvatore Porro, un uomo politico, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Trieste, che non conosciamo di persona. Lo pubblichiamo volentieri, perché ci sembra che riassuma molte delle sensazioni di cui siamo stati testimoni in questi giorni. Buona lettura.

§§§

OGGETTO: NO! all’oltraggio della

Santa Eucarestia.

Caro dott. Tosatti,

dalla sera del 7 maggio scorso, appena è stata divulgata la lettera riguardante il protocollo delle celebrazioni liturgiche con la presenza dei fedeli in tempo di emergenza del Covid 2019 sottoscritta dal Presidente della C.E.I. cardinale Bassetti, dal presidente Conte e dal Ministro dell’Interno Lamorgese, ho ricevuto decine e decine di telefonate, tra le quali molte anche di santi sacerdoti, tutte impregnate di grande amarezza per le drastiche disposizioni emanate.

Ne ricordiamo alcune:

i Fedeli per poter assistere alla Messa sono costretti a soggiacere a mille regole, con maschere, guanti, misura della febbre, distanziamento anche dai propri familiari come se la Casa del Signore fosse un luogo nel quale ci si ammala della peggiore peste.

Dal canto loro i sacerdoti dovranno distribuire la Santa Comunione indossando la mascherina e i guanti avendo la massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza porgendo la sacra ostia nelle mani dei fedeli , meglio se usando una pinzetta (strumento chirurgico), come servire una Brioche.

I fedeli a questo punto potranno togliersi i guanti per ricevere la particola e poi portarsela alla bocca sollevando la mascherina, ma evitando comunque di dire “amen”.

Oltre a non poter ricevere la comunione sulla lingua ci hanno limitato anche il doveroso gesto rispetto e venerazione di inginocchiarci al momento della consacrazione, perché in diverse Chiese hanno tolto i banchi sostituendoli con le sedie, il sacerdote non lo sentiremo dire il Corpo di Cristo e noi Non possiamo rispondere Amen

Abbiamo accettato il distanziamento in chiesa, l’uso delle mascherine, il gel all’ingresso e il

sacrificio di dover ridurre la presenza alle Messe, con i turni, per consentire a tutti di parteciparvi, addirittura con la prenotazione via on-line o WhatsApp come se si trattasse di andare al ristorante!

MA LA PRETESA DEL SACRILEGIO EUCARISTICO È DIABOLICO E NON È PIÙ PRUDENZA! Noi cattolici lo sappiamo che non dobbiamo sfidare Dio con l’ azzardo e non possiamo nemmeno sfidarLo col sacrilegio Eucaristico!

Sempre nel vergognoso accordo tra la Santa Sede e “CESARE” Conte, del 7 maggio 2020, al punto 5.2 si legge: “SI RICORDA LA DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO PER MOTIVI DI ETA’ E DI SALUTE”. Dunque è stato “abrogato” il Terzo Comandamento; Ricordati di santificare le feste. Per quanto riguarda la dispensa io credo di rientrare nel secondo caso perché quando ho letto i dettagli del nuovo rito catto-tecno-scientifico mi sono sentito soffocare.

Al punto 5.3 si legge: “Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità “streaming” per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica”. E questo è in contrasto con l’invito di papa Bergoglio: “Di fare attenzione a non viralizzare la Chiesa e i sacramenti, a non viralizzare il popolo di Dio. La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio sono concreti: Una familiarità senza comunità, senza la Chiesa, senza popolo, senza i sacramenti è pericolosa”

Non ho capito cosa c’entri il Ministero dell’Interno con la liturgia ma ho visto che ha messo becco perfino sui cori e sulle offerte e addirittura sulla presenza dei fedeli nelle Chiese che non può superare le 200 unità e nelle cerimonie all’ aperto potranno partecipare al massimo 1000 persone. Nonché sull’esercizio dei sacramenti, inibendo non si sa fino a quando il dono della cresima.- La chiesa cattolica è stata umiliata e statalizzata, peggio che nei regimi del peggior COMUNISMO.

Questa nuova chiesa ha svenduto il Concordato inchinandosi al Comitato Tecnico Scientifico del governativi e sta offrendo uno spettacolo avvilente accettando regole che feriscono milioni di fedeli offendendo la sacralità dei nostri sacramenti.

Personalmente continuerò ad andare in chiesa come ho fatto in tutti questi giorni di “clausura forzata”, ma in orari diversi, extra-statali, a pregare con veri e santi sacerdoti che hanno dato e continueranno a somministrare la Comunione, a mani nude e sulla lingua.

Forse un reato per questo stato laico, un atto di ribellione ma come ho sempre dato a Cesare ciò che era di Cesare darò a Dio quel che è di Dio.

Come devoto al pio frate San Padre Pio, faccio proprio il Suo lamento: “In una sconcertante visione del 1913, vide un gruppo di sacerdoti equivalenti – potrebbe dirsi – agli “scribi e farisei” del tempo di Gesù. Nella visione Gesù era in un mare di dolori. Quando padre Pio gli chiese quale fosse la causa di quell’amara sofferenza, “il suo sguardo si riportò verso questi sacerdoti -, ma <poco dopo, quasi inorridito e

come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo ed allorché lo rialzò verso di> me -racconta padre PIO -, con grande mio orrore, osservai due lacrime che gli solcavano le gote. Si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando:”MACELLAI!”

E rivolto a me disse: “Figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di TRE ORE> no; io sarò per cagione delle anime da me più beneficate in agonia sino alla fine del mondo! L’ingratitudine ed il sonno dei miei ministri mi rendono più grave l’agonia Ciò che più mi affligge è che costoro al loro indifferentismo aggiungano il loro disprezzo, incredulità. Quante volte ero lì per lì per fulminarli! (Epistolario I pp.350s.)

Signori ecclesiastici, come “mariano-medjugorjano” preferisco stare al fianco di Dio ed essere giudicato dal mondo, che stare con il mondo ed essere giudicato da Dio”.

Salvatore Porro

Trieste,

18 maggio 2020

§§§

