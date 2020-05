ELKANN A REPUBBLICA. CHE SIGNIFICA PER IL PAPA (E SCALFARI…)?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro monsignor ICS ha avuto modo di parlare con persone della cerchia intima, il “cerchio magico”, del Pontefice regnante. Hanno chiacchierato di mass media, e di operazioni editoriali. Monsignor ICS ne ha assorbito atmosfere, preoccupazioni e indizi. E ci ha disegnato questo panorama prossimo venturo. Buona lettura.

§§§

Requiem per il rapporto incestuoso Bergoglio-Scalfari. Una coppia innaturale è prossima alla <separazione di potere> per circostanze “capitalistiche”…

Caro dott. Tosatti, l’ineluttabile svolta strategica di Repubblica priverà probabilmente il nostro amatissimo Papa Bergoglio di un supporto fino a ieri per lui fondamentale.

L’aiuto opportunistico dell’asse Obama-Clinton-Scalfari è crollato.

Da domani Bergoglio potrà contare solo sull’Avvenire, Famiglia Cristiana e Topolino. La nuova proprietà di Repubblica (John Elkann) e il nuovo super direttore (Maurizio Molinari) si stanno avvicinando agli ambienti di Trump (che verrà molto probabilmente rieletto Presidente) e ne vedremo delle belle.

La prima cosa bella sarà la fine del flirt con il grande Papa che non crede tanto in Dio, secondo Eugenio Scalfari.

La svolta di Repubblica verso la destra neocon non sarà certo la conversione ai valori cattolici cui ci riferiamo noi (non ci illudiamo), senza alcun dubbio, ma rappresenterà una nuova “indicazione “ strategica per l’attuale pontificato.

Chissà che fine farà Melloni?

Il nonno di Elkann era rabbino di Parigi e Molinari è filo ebraico, e ha solidi legami con Israele. Direi che appare ben probabile che verso un papa filo-musulmano e per niente amante degli ambienti sionisti (men che meno), la nuova Repubblica cambierà atteggiamento.

Negli ultimi tempi il mondo ebraico aveva cominciato a preoccuparsi della confusione dottrinale creatasi intorno a Bergoglio, soprattutto sul valore del bene e del male. E ben sappiamo che il mondo ebraico comincia a temere questa confusione, la sua sofferta storia è anche il frutto – e la prova concreta e drammatica – di questa confusione fra bene e male…

Inoltre l’atteggiamento sincretistico preso da quello che era il dialogo interreligioso di matrice cattolica, gli accordi con la Cina, la posizione sulle migrazioni, la sudditanza ad un certo potere temporale, la sua teologia pauperistica, ecc. direi che hanno prima messo in allarme, e poi stancato un po’ i nostri “fratelli maggiori”.

Ciò detto, come dicevo sopra oggi la politica di Bergoglio non sarà più apprezzata come prima dal primo combinato assoluto quotidiano italiano (Repubblica–La Stampa ) e satelliti. Bergoglio non è mai stato apprezzato dai giornali indipendenti e liberi (La Verità, Il Giornale, Libero, Il Foglio e persino Il Fatto Quotidiano ).

Il Corriere (ormai con Cairo non si sa che bestia sia) verso il pontificato ha opinioni piuttosto variate (opportunisticamente ), a seconda che se ne occupi Galli della Loggia o Massimo Franco; Andrea Riccardi o il vaticanista Gian Guido Vecchi (su cui influisce e suggerisce, pare, Antonio Spadaro…). Povero Tornielli, obbligato a dover riciclarsi ad interloquire d’ora in avanti con Topolino per far elogiare il Papa! Non sarà facile. Austen Ivereigh magari potrà dare suggerimenti per farlo con Metro, The Sun o qualche Yellow Journal americano.

Stappiamo champagne torinese, anzi un Moscato d’Asti – kasher – alla salute di Elkann-Molinari.

§§§

