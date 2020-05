NOBILE: TRA MENTANA, IMAN E SOLONI, SOLO I JIHADISTI SONO SINCERI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Agostino Nobile ci ha inviato un messaggio: “Carissimo Marco, leggendo i quotidiani di oggi questo articolo mi è proprio scappato di mano. Te lo invio come l’ho appena scritto”. E aggiungiamo noi, Nobile non aveva potuto ancora leggere questo interessante articolo de Il Giornale. Buona lettura.

§§§

Tra Enrico Mentana, soloni e imam, i terroristi sono gli unici dire la verità

A proposito della conversione all’islam di Silvia Romano, il giornalista Enrico Mentana scrive un post da incorniciare: “A tutti quelli che in queste ore fanno orrendi e insensati paragoni con chi tornò da Auschwitz (come quel consigliere regionale leghista che ha scritto “avete sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?”) voglio solo sommessamente ricordare che il campo di Auschwitz sorgeva nella cattolicissima Polonia, e che lo stesso Hitler era cattolico battezzato e cresimato.”

Mentana dimostra per l’ennesima volta un dato di fatto: col gene dell’imbecillità si nasce e non c’è medicina, educazione e cultura che possa curarla. A parte la siderale fesseria su Auschwitz, che l’ambasciata polacca ha prontamente rilevato, il direttore del telegiornale La7, nonostante gli anni di trincea mediatica, non distingue ancora la differenza tra comportamento umano e dottrina (religiosa e politica).

Il commento di Mentana è talmente imbecille che chi replica rischia di fare la stessa figura. Basterebbe il buon senso per capire che un musulmano in ginocchio che prega il Cristo non è un vero musulmano. Più esattamente, rischia la decollazione. Il cattolico, come il musulmano, il comunista e il buddista si distinguono per l’adesione alla loro fede. Non per la loro personale filosofia di vita o perché appartengono a razze diverse. Il cattolico più cattolico è santo. Il cattolico che uccide per i propri interessi, non è tale, ma un semplice criminale. Hitler non era cattolico, ma nazista. L’emblema del famigerato Ku Klux Klan era una croce, ma solo un imbecille può affermare che i suoi membri agivano come san Francesco d’Assisi.

Sul polverone creato da Silvia Romano si è espresso anche l’imam di via Padova a Milano, il quale, intervistato da La Repubblica, tra l’altro commenta: L’Islam è per la pace, ripudia la violenza, la guerra, i rapimenti, gli assassini. Come si può credere a una conversione sincera in quel contesto?” Nell’ultima frase ha ragione da vendere, ma che l’islam sia per la pace ecc. puzza di taqiyya (dissimulazione, finzione, mascheramento.) Basterebbe leggere i testi sacri, quali Vita di Maometto di Tabari e il Corano per smentirlo. Cosa che l’intervistatore, di sinistra, per ovvie ragioni nemmeno pensa a fare. Se poi si viene a conoscenza del numero delle invasioni, delle incursioni e degli schiavi fatti dai musulmani dall’avvento dell’islam ad oggi, indotte dai testi sacri e non da Hitler di turno, ne avremmo la conferma storica.

L’unico ad aver detto le cose come stanno è senz’altro il portavoce dei tagliagole somali Al Shabaab, Ali Dhere: “I soldi del riscatto li useremo per la jihad, in parte serviranno ad acquistare armi, di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la jihad, la nostra guerra santa. Il resto servirà a gestire il Paese: a pagare le scuole, a comprare il cibo e le medicine che distribuiamo al nostro popolo, a formare i poliziotti che mantengono l’ordine e fanno rispettare le leggi del Corano.”

Più o meno quello che la sinistra italiana e mondiale hanno programmato per l’Occidente. Non tagliano la gola, ma la parola. Per il resto finanziano tutto ciò che umilia il cattolicesimo, sovvenzionano scuole e professori che promuovono l’islam, coccolano le mafie di mare e di terra che portano in Italia migliaia di giovani musulmani a nostre spese.

I vari Mentana li stanno aiutando a cambiare l’Europa in terra musulmana. D’altra parte il Vaticano, cattolico come lo era Hitler, collabora.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti