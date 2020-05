SILVIA ROMANO, GLI AL SHABAAB, LA MAFIA E MATTARELLA.

Marco Tosatti

Proviamo a fare un giochino. Tutti avete visto le fotografie in cui il nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sorridono felici con in mezzo una ragazza intabarrata, con i capelli coperti dal velo, e per la cui liberazione sono stati pagati molti soldi: da un milione e mezzo di euro . secondo alcuni – a quattro milioni secondo altri.

Il giochino consiste in questo. Immaginatevi al posto di Conte e Di Maio altre persone. Che avrebbero appena pagato un riscatto a dei criminali con le mani lorde di sangue, e che grazie a quel riscatto potranno spargere altra morte e violenza.

Immaginatevi per esempio Erdogan o Macron, Trump o Putin, Netanyahu o Merkel. Avrebbero pagato? Avrebbero festeggiato un cedimento criminale a dei criminali come se fosse una vittoria? Non si renderebbero conto di aver appena firmato, con quel cedimento, la condanna di molti altri italiani, sparsi nel mondo, e diventati, grazie a quel gesto, bersagli potenziali di chiunque sia abbastanza criminale da compiere un gesto analogo?

Se la ragazza fosse stata rapita dalla mafia, o dalla ‘ndrangheta, o dalla camorra – come è stato: solo sotto altri cieli, con altro nome e in altre lingue – la sinistra, dai Civati ai Saviano festeggerebbe? E l’inquilino del Quirinale non avrebbe niente da dire? Lui, il cui fratello è stato ucciso da un’organizzazione criminale quali sono gli Al Shabaab? Non possiamo credere che un’operazione del genere sia stata compiuta senza che ne fosse informato. Sarebbe gravissimo il contrario. E lui, magistrato, avrebbe acconsentito a ciò che in Italia è stato proibito molti anni fa, con il blocco dei beni dei sequestrati?

Ma pensate davvero che, salvo che in questo sciagurato Paese, ci sarebbero trombe e fanfare perché lo Stato, nelle sue massime autorità, ha ceduto, ha pagato il pizzo, a dei criminali? Come possono le autorità ora chiedere ai cittadini di avere comportamenti eroici, di denuncia, verso chi li taglieggia? O pagare il pizzo si può, ma solo all’estero, perché è più elegante ed esotico?

