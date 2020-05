BXVI: SONO ANCORA PAPA, IN UNA DIMENSIONE SPIRITUALE.

Marco Tosatti

Benedetto XVI si considera ancora papa, ma in una dimensione spirituale. Joseph Ratzinger interviene nella vexata quaestio delle sue dimissioni e del suo ruolo dsa quando, l’11 febbraio del 2013, annunciò il suo ritiro dal ruolo attivo di governo della Chiesa. Lo fa nel libro che è appena uscito in Germania, scritto dal suo biografo Peter Seewald, e intitolato “Ein Leben”, Una Vita. Maike Hickson, di LifeSiteNews ha scritto oggi un articolo su questo punto, citando appunto il libro. Le domande a cui Benedetto XVI ha risposto datano dall’autunno 2018.

***

Una parte di queste domande riguardava il fatto che si era dimesso l’11 febbraio 2013 dopo quasi sette anni di pontificato. Peter Seewald fa notare a Benedetto che ci sono storici della Chiesa che criticano il fatto che egli si definisca “Papa emerito”, poiché un tale titolo “non esiste, anche perché non ci sono due papi”. Dopo aver detto che egli stesso non capisce perché uno storico della Chiesa debba saperne più di chiunque altro di queste cose – in fondo “stanno studiando la storia della Chiesa” -, Benedetto cita il fatto che “fino alla fine del Concilio Vaticano II non c’erano state dimissioni da parte dei vescovi”.

Dopo l’introduzione della posizione di vescovo a riposo, il Papa a riposo continua dicendo, è sorto il problema che “si può diventare vescovo solo in relazione a una specifica diocesi”, cioè ogni “consacrazione è sempre relativa” e “legata a una sede episcopale”. Per i vescovi ausiliari, ad esempio, la Chiesa ha scelto “sedi fittizie” come quelle dei Paesi ex cattolici del Nord Africa. Dato che con il numero crescente di vescovi in pensione, questi seggi fittizi si stavano rapidamente riempiendo, un vescovo tedesco – Simon Landersdorfer di Passau – ha appena deciso che sarebbe diventato semplicemente un “emerito di Passau””.

È qui che papa Benedetto traccia poi un confronto con il papato. Perché un vescovo in pensione, aggiunge, “non ha più attivamente una sede episcopale, ma si trova ancora in un rapporto speciale come un ex vescovo con la sua sede”. Questo vescovo in pensione, però, “non diventa così un secondo vescovo della sua diocesi”, spiega Benedetto. Un tale vescovo aveva “rinunciato completamente al suo ufficio, eppure il legame spirituale con la sua sede precedente veniva ora riconosciuto, anche come qualità giuridica”. Questo “nuovo rapporto con una sede” è “dato come una realtà, ma si colloca al di fuori della concreta sostanza giuridica dell’ufficio episcopale”. Allo stesso tempo, aggiunge il Papa in pensione, il “legame spirituale” viene considerato come una “realtà”.

“Così – continua – non ci sono due vescovi, ma uno con un mandato spirituale, la cui essenza è servire la sua ex diocesi dall’interno, dal Signore, essendo presente e disponibile nella preghiera”.

“Non è concepibile che un tale concetto giuridico non possa essere applicato anche al vescovo di Roma”, afferma esplicitamente papa Benedetto XVI, chiarendo così che, secondo le sue stesse idee, egli ha completamente rinunciato al suo ufficio papale pur mantenendo una “dimensione spirituale” del suo ufficio.

Papa Ratzinger porta un’altra analogia, basata questa volta sulla vita della famiglia:

Benedetto avanza un confronto con il “cambiamento delle generazioni”, dove il padre di una famiglia rinuncia “al suo status giuridico”, pur mantenendo la sua “importanza umano-spirituale”, che rimane “fino alla morte”. Vale a dire che l’aspetto “funzionale” della paternità può cambiare, non la sua parte “ontologica”.

Qui, l’ex Papa si riferisce alle famiglie contadine bavaresi, dove il padre di una famiglia a un certo punto della sua vita consegna la casa colonica principale al figlio, soggiornando in una casetta più piccola sullo stesso terreno. Il figlio diventa allora responsabile di fornire al padre i suoi bisogni materiali, come il cibo. “Così – sostiene Benedetto – viene data la sua indipendenza materiale, così come il passaggio dei diritti concreti al figlio”. Ciò significa: il lato spirituale della paternità rimane, mentre la situazione cambia per quanto riguarda i diritti e i doveri concreti”.

Nel maggio del 2016, l’arcivescovo Georg Gänswein aveva tenuto un discorso, in cui parlava di Papa Benedetto e di un “ministero petrino ampliato”, una formulazione che ha suscitato un dibattito perché potrebbe indicare che Benedetto non si è dimesso da tutte le diverse parti del papato.

Già nel 2013, spiegando le sue dimissioni al pubblico, papa Benedetto XVI aveva poi affermato che “non ci può più essere un ritorno alla sfera privata”. La mia decisione di dimettermi dall’esercizio attivo del ministero non lo revoca. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze, ecc. Non abbandono la croce, ma rimango in modo nuovo al fianco del Signore crocifisso. Non ho più il potere d’ufficio per il governo della Chiesa, ma al servizio della preghiera rimango, per così dire, nel recinto di San Pietro. San Benedetto, di cui porto il nome da Papa, sarà un grande esempio per me in questo. Egli ci ha mostrato la via di una vita che, attiva o passiva, è completamente affidata all’opera di Dio”.

Benedetto XVI risponde anche alle criitiche di chi vorrebbe che restasse completamente silenzioso di fronte a ciò che accade nella Chiesa.

“La pretesa che io intervenga costantemente nei dibattiti pubblici”, afferma anche lui, “è una malvagia distorsione della realtà”. Chi usa parole sue, come quelle sul capovolgimento di una nave – nata da San Gregorio Magno – per rilevare “un pericoloso intervento nel governo della Chiesa”, agli occhi di Benedetto, “partecipa a una campagna contro di me che non ha nulla a che vedere con la verità”. In un altro contesto, il Papa cita soprattutto la “teologia tedesca”, che, in modo “stupido e malvagio”, ha interpretato le sue parole, cosicché “è meglio non parlarne”.”Preferisco non analizzare le vere ragioni per cui si vuole mettere a tacere la mia voce”, conclude Benedetto XVI.

§§§

