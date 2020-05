BESTIARIO ADULATORIO (IN MUSICA). “FRANCESCO È UN PAPA UNICO…”.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, e soprattutto voi troll, decimati e respinti ma sempre immarcescibili (mi siete quasi simpatici, però solo quelli spontanei, non quelli che lo fanno per vile interesse) voglio offrirvi una canzone. L’ha scritta e la esegue mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto, in Sicilia.

La canzone comincia con un recitativo:

– Cosa leggi?

Un testo del profeta Isaia

– Cosa scrive?

Era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca.

Poi attacca il vescovo:

Francesco è un papa unico perché ha avuto coraggio a dire sì con un polmone solo

E non ha mai brigato per fare carriera

E non ha mai tollerato omaggi e inchini clericali

E ha sempre preso il pullman con la gente

Per le strade di Roma

E se ha criticato i potenti è per dar voce a denutriti emarginati sfruttati

Francesco è un papa unico perché se ti ammonisce poi ti abbraccia e sa chiederti scusa

Perché è convinto che solo nel Vangelo di Cristo sta il segreto di una bella umanità

Perché è convinto che anche chi non legge Rahner in tedesco può credere cent’anni

Perché è convinto che è un’eresia abbandonare migranti oppressi e scartati

Questo papa è proprio unico umiliato oppresso tradito calunniato

Francisco yo te quiero oh oh oh oh

Questo papa è proprio unico deriso frustato calpestato odiato

And I love you Francis ih ih ih ih

Questo papa è proprio unico schernito raggirato diffamato flagellato

Francesco io ti amo oh oh oh oh

Francesco è un papa unico perché ti regala i libri nelle mani per risparmiare il francobollo

Non ha mai tifato per chi è corrotto o banale e lotta per la pace

Perché ha capito che la forma della ragione è un poliedro più che una sfera

Perché sa bene che se è carne d’amore una dottrina è una dottrina vera

Questo papa è proprio unico disprezzato denigrato insultato canzonato

Ma resta sereno oh oh oh oh oh

Questo papa è proprio unico rinnegato vilipeso tribolato minacciato

Eppure non si arrende

Questo papa è proprio unico

Colpito tribolato insultato bestemmiato e tutti perdona

Questo papa è proprio unico

Umiliato oppresso tradito calunniato

Francisco yo te quiero

Questo papa è proprio unico

Deriso frustato calpestato odiato

And I love you

Schernito raggirato diffamato flagellato

Francesco io ti amo

Riprende il recitativo:

– E tu cosa stai leggendo?

Un passaggio del Vangelo di Matteo

– E cosa c’è scritto

Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno ementendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia.

Musica di coda…

Per chi non teme nulla, per uomini di sangue e acciaio, questo è il video:

§§§

Ecco, sentendo questa canzone mi è scattata un’associazione mentale. Ho dovuto frugare nella memoria, perché c’era un ricordo preciso, che mi sfuggiva…grazie a un amico letterato francese tutto è riemerso. Questo è ciò che ricordavo dalla lettura delle Mémoires del Duca di Saint Simon. Giulio Alberoni era un prete, poi assurto alla porpora.

Durante la guerra di successione spagnola Alberoni ha gettato le basi del suo successo politico grazie ai servizi che ha reso a Louis-Joseph, Duca de Vendôme , comandante delle forze francesi in Italia, presso il quale il duca di Parma lo aveva mandato come inviato. Che un prete di basso rango fosse utilizzato come inviato era dovuto alle maniere, diciamo così un po’ rudi, del duca. Il messo precedente, il vescovo di Parma, se ne era andato scandalizzato perché il duca si era pulito le natiche davanti a lui. Saint-Simon nelle sue Mémoires racconta che Alberoni ha guadagnato il favore di Vendôme quando è stato ricevuto più o meno nello stesso modo. È arrivato all’accampamento ed è stato condotto alla presenza del duca, che stava terminando la sua toelette. Ma allo spettacolo ha reagito abilmente gridando “O culo di angelo!” e dando un bacio sulla natica del duca. Fu questo l’inizio della brillante carriera di Alberoni, che accompagnò il Duca a Parigi, e dove seppe farsi benvolere dal Re Sole, Luigi XIV.

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti