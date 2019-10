BESTIARIO PACHAMAMA. LA CORREZIONE GESUITICA: NON STATUE MA INTAGLI….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, so che molti di voi avranno già visto l’esplosione di creatività che sul web ha circondato il ratto delle Pachamama e la loro nuotata – se le pantegane tiberine glielo avranno consentito fino al mare aperto, e di là verso l’America del Sud. Ma a dispetto di questo, mi sembra che l’intera vicenda del Sinodo piumato meriti un Bestiario, e vincendo la mia naturale pigrizia ho raccolto po’ di materiale. Comincio con un tweet interessante. Lo traduco:

“Padre, ci vorrebbe forse spiegare perché @americamag (la iper-progressista rivista dei gesuiti Usa, di cui è editor at large James Martin sj, il noto attivisita LGBT nella Chiesa) ha ‘aggiornato’ (Cambiato) il suo titolo originale relativo all’incidente #Pachamama questa mattina?”.

Il primo titolo diceva: “Ladri rubano statue della fertilità amazzoniche mentre il Sinodo si avvia alla fine”.

Il secondo titolo non parla più di “statue” (cioè di idoli…), e legge:

“Aggiornato: ladri rubano delle intagli di legno usate alla preghiera del sinodo e le gettano nel fiume”.

La parola statue (e molti giornali, in Italia, parlavano di “idoli” offrendo così una forma di giustificazione ai rapitori….) poteva aiutare gli autori del gesto. Che vengono qualificati come integralisti, ultra etc. Chissà come avrebbero giudicato i cronisti storie analoghe di idoli abbattuti da santi e missionari, e l’episodio famoso del tempio con protagonista Gesù…in fondo i cambiavalute che facevano di male? Mica introducevano nel tempio statue di Astarte o Baal…

E qui dedichiamo qualche riga a Austen Ivereigh, il più scatenato coricante della Bergoglio Press Gang in inglese, che scriveva: “Ho appena pregato qui alla chiesa della Traspontina all’altare dove in un atto di terribile mancanza di rispetto e violenza fanatici, spinti da giornalismo privo di etica hanno gettato nel Tevere figure descritte dai cattolici dell’Amazzonica come Nostra Signora delle Amazzoni”.

A cui ha risposto Nick Donnelly molto giustamente: “Anche se a Austen Ivereigh è stato detto dal vescovo David Martinez, uno dei segretari speciali del Sinodo che l’idolo della Pachamama non era era la Vergine Maria”…Austen Ivereigh naturalmente ha cercato di rovesciare la frittata, affermando qualcosa di palesemente non vero, e addirittura smentito. “Ethics free journalism”, infatti.

Questa foto invece legge: “Prima classe del seminario dei Viri Probati”, con riferimento all’istituzione proposta al Sinodo di conferire il potere di amministrare i sacramenti a uomini sposati.

