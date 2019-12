BESTIARIO: TUTTI SANTI. SANTA GRETA, SANTE SARDINE, SAN MAOMETTO, SAN GURU NANAK…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e troll vari, a cui chiedo di non infastidire più di tanto i frequentatori del blog; se la prendano con me, piuttosto; vi offriamo un piccolo Bestiario internazionale.

Il primo capitolo è una lettera – accompagnata da fotografie – di un lettore di Stilum Curiae, giustamente allibito nel vedere come la spinta ambientalista, green ed ecologica nella Chiesa stia portando alla quasi beatificazione di Greta Thumberg, quel povero strumento manipolato da sappiamo bene chi; basta vedere chi finanzia la fondazione che la sostiene…

§§§

Egregio dott. Tosatti,

la contatto per segnalare del materiale che può ambire, a mio parere, a ben figurare tra le varie stravaganze pre-natalizie che tocca sorbirci.

Le immagini in allegato fanno parte del volantino relativo all’anno pastorale 2019-2020 della mia parrocchia, nelle vicinanze di Roma.

Penso che non ci siano molti commenti da fare: Greta è divenuta la nostra nuova profetessa, di questo passo scalzerà anche la Santa Vergine, tra l’altro di recente ancora umiliata dal pontefice regnante, che l’ha definita una comune discepola di Gesù, respingendo senza mezzi termini il termine Corredentrice.

Tornando a questo (sconcio) volantino provo profonda pena per l’insipienza del parroco e dei catechisti e ancor più per il veleno che viene somministrato ai più giovani, la cui anima viene messa a serio rischio. E’ davvero un disastro, non trova?

Ma d’altro canto penso anche che, se Dio permette questi livelli di apostasia e accecamento, vuol dire che abbiamo ampiamente deragliato e che ora sia davvero arrivato il momento in cui il Signore vuole passare tutti noi al setaccio per capire da che parte vogliamo stare.

La ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

§§§

Poi abbiamo la Gran Bretagna, dove come scrive Church Militant,

<L’arcidiocesi di Southwark sta promuovendo una “festa di Natale, Milad e Gurpurab”, un “evento interreligioso” del 15 dicembre che si terrà presso la chiesa cattolica di San Matteo nel comune di Lambeth.

“Se sei parte della chiesa, considera di partecipare per unirti alla costruzione di amicizia tra persone di fedi diverse”, si legge in un recente post sui social media dell’arcidiocesi che pubblicizza la celebrazione.

“In onore delle nascite di Gesù Cristo, Maometto e Guru Nanak”, l’incontro includerà “discorsi di oratori cristiani, musulmani e sikh, inni natalizi, nasheed islamici e poesia sikh Gurbani”, nonché “canti devozionali indù di lode per Gesù e Maometto “.

L'”evento interreligioso” riflette una crescente tendenza “interreligiosa” all’interno della Chiesa in Occidente>.

§§§

Torniamo in Italia, dove abbiamo visto nei giorni scorsi il presidente dell’APSA, mons. Galantino, già Segretario Generale della Dei al tempo della legge sulle Unioni Civili, grande amico di Monica Cirinnà, e il Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin esprimersi con toni benevolenti verso le sardine. Dal suo profilo Facebook riportiamo queste righe di Costanza Miriano, che sintetizzano lo stupore (almeno) di non pochi cattolici…

<Fanno politica i prelati che prendono posizione contro o a favore di qualche soggetto politico (o prepolitico come questo movimento spintaneo, cioè spinto e non spontaneo).

Invece noi delle piazze delle Sentinelle in piedi, della Manif pour tous, dei Rosari per Alfie o per Charlie e soprattutto noi del Family Day, NOI ci siamo battuti per la Verità sull’uomo, la donna e i bambini, indipendentemente dalla veste politica che alcuni (non io) poi hanno dato alla prosecuzione della battaglia. Ma tutto parte sempre, e per me e per molti rimane solo originato dal dovere di annunciare la Verità antropologica del Magistero sull’uomo.

Per questo ci scandalizziamo del fatto che parte della Chiesa invece, politicizzata come mai prima – a mia memoria – scenda in campo da una parte sola, mentre dovrebbe solo annunciare dei principi, e lasciare che i fedeli scelgano poi chi secondo loro li declina meglio>.

Certo, se le sardine fanno il loro comitato centrale nel centro sociale occupato a cui l’elemosiniere del Pontefice regnante ha riattaccato la luce (a proposito: ma le bollette arretrate?) tutto si tiene, direbbero i francesi…

§§§

Tutti santi, dunque. Meno chi cerca di aiutare le persone omosessuali che desiderano modificare questa loro tendenza. L’attacco viene (come dubitarne?) da james Martin sj, l’attivista LGBT nella Chiesa cattolica, mormorato come prossimo arcivescovo di Philadepelphia, quando mons. Chaput giungerà al termine del mandato. Dio aiuti Philadelphia, è la sola cosa che ci sentiamo di dire. Ma una petizione preventiva ha già superato le diecimila firme. Qui sotto trovate gli screenshot.

Questa è la traduzione. Comincia padre Martin:

<La Chiesa Cattolica, compresi i vescovi USA, dovrebbe rigettare i programmi cosiddetti “terapia di conversione”, “terapia riparativa” o terapia “ex gay”. Tali programmi sono stati screditati da quasi ogni psichiatra di reputazione, causano immensi danni psicologici alla gente e “curano” nulla.

Anche oggi alcuni programmi di diocesi e parrocchie tesi al ministero della gente LGBT incoraggiano e promuovono queste “terapie” e sponsorizzano oratori che promuovono i loro benefici. Causano molti danni alla gente LGBT e alle loro famiglie>.

Gli rispondono parecchie persone, negando il suo assunto. Ne riportiamo una:

<Perché screditare qualche cosa che funziona? Ci sono tonnellate di persone, uomini e donne, che hanno testimoniato di essere state convertite grazie alla terapia. Sono più felici e si sentono più in pace. @LifeSite ha queste storie>.

E il mitico Eccles (voi sapete che abbiamo una predilezione, per lui) ha concluso:

<Convertire Padre Jim al cattolicesimo sembra che non funzioni>.

§§§

