LAPORTA: COME WOJTYLA CI SALVÒ DA UNA GUERRA NUCLEARE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci offre un altro dei suoi affascinanti articoli sui retroscena della nostra storia recente, quella che abbiamo vissuto nei decenni appena trascorsi. Buona lettura.

§§§

IL MALE È TANTO RIDICOLO QUANTO CRIMINALE

Il Potere, metastatizzato nel tessuto democratico, sparge menzogne a man salva con l’aiuto della «(dis)informazione affidabile».

Alcuni rapidi esempi, alcuni fra tanti. Romano Prodi afferma in tribunale che ha avuto informazioni su Aldo Moro , attraverso una seduta spiritica. L’attentato a san Giovanni Paolo II fu solo per intimidirlo, secondo Giulio Andreotti, incurante dei resoconti clinici. Francesco Cossiga afferma, mentendo, che Aldo Moro patteggiò coi palestinesi – il c.d. “Lodo Moro” – per consentire in Italia attentati agli ebrei purché non vi fossero vittime italiane.

L’ho sbugiardato.

Romano Prodi, ancora lui, certifica l’euro indispensabile per il nostro benessere. Silvio Berlusconi si dice vittima d’un colpo di stato quando l’Italia attaccò Gheddafi. Oggi col cero del MES s’accoda a Mario Monti, secondo il quale nel 2013: «Possiamo guardare la crescita con maggiore ottimismo ed è possibile parlare senza alcuna incoerenza di una graduale riduzione delle tasse». Il treno infinito di menzogne cominciò decenni addietro, con l’assassinio di Aldo Moro e l’indispensabile strage della sua scorta. Oggi siamo decisamente a una temperatura più alta, con la complicità degli organi costituzionali a oltraggiare la Costituzione e la Santa(?) Sede – membro del sanguinario club Bilderberg – a spargere letame sulle proprie leggi: «Codice di Diritto Canonico 388 – §1. Il Vescovo diocesano, dopo aver preso possesso della diocesi, deve applicare la Messa per il popolo che gli è affidato, ogni domenica e nelle altre feste che nella sua regione sono di precetto».

Le reverendissime eccellenze non mancano tuttavia di stizzirsi perché posposte al verminaio giubilante nelle strade, mentre ascendeva l’Altare della Patria privo di popolo il figlio di don Bernardo Mattarella e Bergoglio benediva il proprio vuoto.

La Chiesa ex docente, auto certificatasi superflua, oggi si giustappone ai servi dello stesso padrone, mentre il gallo canta incessantemente.

Il diavolo non è invincibile, tanto è ridicolo quanto è cattivo. Una sineddoche basti a descriverlo.

Autobus di 40 mq: possono entrare 16 persone.

Negozio di 40 mq: 1 persona alla volta.

Chiesa di minimo 150 mq: 1 morto e 15 persone vive. Non sono sufficienti 15 persone vive e in buona salute; occorre sempre il morto, altrimenti in chiesa non si celebra. A questo satanico capolavoro di logica grottesca hanno lavorato 450 esperti.

La Chiesa ex Docente, imbelle contro un tale regime, ridicolo prima che criminale, è destinata allo sterminio per mano dei demoni cui si è asservita. I vescovi collaborazionisti non potranno dirsi vittime della grande tribolazione, quella da essi costruita insieme ai loro stessi carnefici; condizione tragica e ridicola, come tutte le pentole senza coperchi e ben presto senza manici per le reverendissime eccellenze.

I cattolici italiani non devono battersi contro i carri armati del Patto di Varsavia, com’ebbero la sventura i polacchi di Solidarnosc, guidati dalle preghiere di san Giovanni Paolo II. Noi dobbiamo batterci contro il regime d’un cicisbeo della provincia di Foggia, i suoi ganimedi e i suoi sicofanti. Un regime grottesco quanto una parata dell’orgoglio omosessuale, cattivo come un prostituto arrabbiato, scientifico quanto una cartomante ubriaca, sconcio quanto la pedofilia. Sarà per questo che Nostro Signore ci ha inflitto una guida, tutto sommato adeguata ai tempi e alle cose: francescano con le tivvù e gesuita davanti a Dio.

Lo Scontro in corso

L’Italia è ancora una volta al centro d’una grande partita, come accadde nelle guerre mondiali, come nella Guerra Fredda, ancora una volta in questi anni, mentre il confronto s’inasprisce fra la Cina e quanti non vogliono essere sottomessi al suo sistema imperiale criminale.

In prima linea vi sono Vladimir Putin e la Russia insieme alla porzione di Stati Uniti, guidati da Donald Trump. Gli aspetti politici e militari di questo scontro li approfondiremo più avanti. Per ora basti delinearne i contorni.

Un mio ex amico, commerciante con la Cina attraverso opache cricche farmaceutiche, amava ripetermi: «La Cina non è pericolosa perché non ha mai varcato i suoi confini» e prima che potessi obiettare, aggiungeva «A parte il Tibet».

Cominciammo a discutere venti anni fa, quando palesemente la cerchia bostoniana (Bush-Clinton-Obama) aveva dato mano libera a Pechino per sfruttare l’Africa. C’era un problema, l’Islam e i suoi produttori di petrolio. Una bella guerra con l’Iraq avrebbe risolto il controllo dei giacimenti più vasti dopo quelli sauditi, ma meno sfruttati. Una crisi teleguidata nel 2008 avrebbe portato presto il barile a 200 dollari, rendendo remunerativo il petrolio di scisto, assicurando alla cricca l’indipendenza petrolifera. La lungimiranza di quei criminali è oggi sotto gli occhi di tutti, mentre la <<(dis)informazione seria>> azzanna Donald Trump.

Oggi la Cina dilaga in Africa, anche militarmente. In Europa detta legge. Siamo a un passo da una guerra, la cui malaugurata evenienza non potrebbe che essere nucleare. Per comprenderlo bastino per ora due dettagli. Mosca non può difendere i suoi 4mila chilometri di confine senza le armi nucleari. Trump non ha forze convenzionali sufficienti a contrastare l’accerchiamento globale da parte della Cina. Il risultato di uno scontro militare sarebbe univocamente determinato: nucleare.

Che cosa fece san Giovanni Paolo II

Non appena eletto, il 16 ottobre 1978 (anniversario della deportazione degli ebrei romani), san Giovanni Paolo II lavorò a due progetti per lui di pari importanza: il mutuo riconoscimento con Israele e l’organizzazione del dissenso cattolico in Polonia. Il primo mi fu testimoniato da Jerzy Kluger, amico di infanzia di Karol e poi confermato da eminenti della comunità ebraica romana e da monsignori di Curia. Il secondo progetto mi fu testimoniato da varie fonti accreditate e dall’agente segreto che operava per conto della Segreteria di Stato, portando grandi somme di denaro oltre la Cortina di Ferro.

Il grande papa polacco aveva una visione del bene che non ammetteva finzioni politiche. Era un mistico che lavorava incessantemente al progetto di Dio: riunire il gregge. Quanto concerne Israele lo tratteremo più avanti. Ora invece ricordiamo l’aspetto fondamentale della pastorale di san Giovanni Paolo II in Polonia: ci salvò dal conflitto nucleare. Solidarnosc, pur con tutte le sue lacerazioni interne e nonostante lo scarso appoggio del cardinale Jozef Glemp, riunì sotto la Santa Croce tutta la popolazione polacca. Da quel momento iniziò a sfarinarsi l’impero sovietico.

Lo Stato Maggiore Generale Sovietico comprese perfettamente il pericolo e mise in azione il GRU, il servizio segreto russo, già conosciuto trattando di Aldo Moro . La missione del GRU è sgomberare il campo da tutti gli ostacoli che si frappongono al successo dei piani militari.

Karol Wojtyła era un pericolo perché Leonid Breznev intendeva attaccare l’Europa con le forze del Patto di Varsavia, per raggiungere l’Atlantico entro 2 settimane, cioè prima che gli Stati Uniti potessero intervenire con forze convenzionali. Gli Stati Uniti sarebbero stati quindi davanti a una scelta: farsi coinvolgere da un conflitto nucleare intercontinentale oppure lasciare l’Europa alla devastazione dell’invasore.

La punta di lancia dell’attacco partiva dalle foreste polacche. Un simile piano si regge su due presupposti di pari importanza: 1) travolgere le difese avversarie a qualunque costo senza arrestarsi; 2) alimentare incessantemente dalle retrovie la punta di lancia che avanza verso l’Atlantico.

Munizioni, viveri, pezzi di ricambio, carburanti, uomini, armi, milioni di tonnellate e migliaia di convogli, tutto doveva arrivare incessantemente da tergo; tutto doveva transitare in parte considerevole dalla Polonia.

Il 14 agosto, Solidarnosc alzò la santa Croce nei cantieri navali di Danzica. Da quel momento la Polonia non era più affidabile come retroterra dello sforzo principale che avrebbe dovuto consentire l’invasione dell’Europa.

Quando a settembre 1980 Solidarnosc fu ufficialmente fondato, il GRU aveva già messo in movimento Ali Agca. Se l’attentato fosse riuscito, il 13 maggio 1981, la legge marziale, imposta a dicembre dal generale Wojciech Jaruzelski, avrebbe avuto effetto. San Giovanni Paolo II sopravvisse, tornò in Polonia nel 1982 e vinse definitivamente. Ad aprile 1989 Solidarność, legalmente riconosciuta, partecipò alle elezioni parlamentari. Sei mesi dopo il Muro di Berlino era un ricordo. La notte del Santo Natale del 1991 – Natale cattolico – l’Unione Sovietica si sciolse.

Gli Stati nascono e muoiono con le guerre, ricorda Charles De Gaulle nelle sue memorie. È una legge millenaria, mai disattesa fino a quel Santo Natale del 1991.

Il mondo, l’umanità erano stati risparmiati dallo sterminio nucleare, altrimenti inevitabile se la Polonia non fosse stata convertita.

Che cosa fa oggi la Chiesa, mentre s’approssima un olocausto nucleare? Chi deve prendere l’iniziativa? Che cosa fare?

(6-continua)

Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

