PG: IL PAPA COME BUD SPENCER: DIO PERDONA, LA NATURA NO….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il Pontefice regnante è tornato a occuparsi di uno dei suoi temi – attualmente – favoriti, e cioè l’ecologismo, durante l’udienza generale. Pezzo Grosso se ne è accorto, e ha avuto come un’esplosione di disperazione. Il frutto della stessa lo ha messo nero su bianco, e ce lo ha offerto…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, sto pensando di ribattezzare papa Bergoglio: Gianburrasca. Sicuramente lei ricorda il personaggio, ideato dallo scrittore Vamba nel 1907, che venne anche messo sullo schermo TV ancora in bianco e nero, interpretato da Rita Pavone. Gianburrasca era un ragazzino ingestibile, dal comportamento irrequieto, imprevedibili e indisciplinato, ma tanto caro…- Una ne faceva e cento ne pensava – si diceva di Gianburrasca.

Come Bergoglio, con una variazione: cento ne fa e cento ne pensa.

Solo nelle ultime settimane, ha fatto chiudere le chiese, ha fatto vietare la celebrazione delle messe e nello stesso tempo ha diffidato i cattolici ad assistere alla santa messa trasmessa in TV.

Ha fatto pensare che voglia fare una “patrimoniale” per le istituzioni cattoliche, “maledicendo” ( dicendo male…) chi ha la sfortuna di avere soldi e chi ha la sfortuna di ricevere una eredità.

Soprattutto se è una Istituzione Ecclesiale.

Ha persino deciso di fare il produttore televisivo facendo rivivere una trasmissione defunta come Report, stavolta modello le Jene, ma per colpire di striscio i suoi nemici e arricchire gli avvocati.

Il link qui riportato invece fa parte di delle “cento “ cose pensate da altri per conto suo e impostegli di farle. SI riferisce alla sua solita, ormai scontata, noiosa e sbagliata mania ambientalista.

Dove sta quindi la novità? sta nel come stavolta lo dice e perché.

Il come lo dice: – Se leggete sotto, scoprirete che Bergoglio sta alzando il tiro. Stavolta per sostenere l’ambientalismo, sentenzia che noi stiamo peccando contro il Creatore. Certo, ma perché? si chiederà il lettore di Stilum?

Forse perché si continua a negare la vita, a praticare aborti, ecc. ?

No! Noi stiamo peccando contro il Creatore perché sporchiamo l’ambiente.

Ma non ci posso credere! Ma se grazie alla pandemia ed al rallentamento delle produzioni ( automobili, per esempio, circa meno 70 %) trasporti, circolazione, ecc. il tasso di CO2 dovrebbe essere crollato?

Il perché ve lo spiego io: – Perché data la pandemia la grandi case automobilistiche non passeranno all’elettrico (al green) presto, come previsto, continueremo ad andare a diesel ancora un po’. (Ho fatto solo un banale esempio).

Ma i sostenitori, supportatori dell’elezione di Bergoglio premono perché ciò non avvenga, Così ha sparato l’ultimo warning ambientalista. Come tutti gli altri campato per aria. Se c’è un momento in cui non c’è tanto inquinamento (di Co2) è questo, ma proprio per questo gli investimenti green non arricchiranno i veri amici e supposti mandanti ed ispiratori di Bergoglio.

Ma stavolta l’ha anche sparata più grande del solito. Ha lanciato una semimaledizione, un minaccioso monito, che sembra persino una evocazione demoniaca. Dice “Dio perdona, la Terra no!”. Brrrr. Vi ricordate il film con Bud Spencer e Terence Hill “Dio perdona..Io no!”? Guardate, qualcuno immagino che non sia d’accordo, ma secondo me Bergoglio ha deciso di darsi al cinema. Prima con Report adesso con gli spaghetti western… Mi sa che i suoi “produttori “ però stavolta si siano preoccupati.

Per loro l’ambientalismo doveva diventare la religione universale, una roba seria, insomma. Bergoglio lo sta facendo diventare una barzelletta, uno dei mille film catastrofici–terrore, dove si mette insieme clima e diavoletti.

Pensate se rifacesse il film: <L’Esorcista>, con Greta nel ruolo della bimba protagonista! Perfetta! anche senza trucco…

Tosatti! Non ne posso più!! Basta!!

Arrivoglio Pio IX!!!!

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti