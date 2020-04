RVC: PAPA BERGOGLIO STA PENSANDO A UNA PATRIMONIALE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae Romana Vulneratus Curia ha letto l’omelia che il Pontefice regnante ha pronunciato ieri a Santa Marta, e ne è rimasto tanto colpito che ha voluto scrivercene un commento. Che naturalmente sottoponiamo alla vostra approvazione…

§§§

LA “PATRIMONIALE “ al mondo cattolico ANNUNCIATA DA BERGOGLIO, AFFAMATO DI SGHEI, SENZA IDEE, SENZA EVIDENTE FEDE, MA CON MOLTA INVIDIA PER IL CARD.BURKE…

Caro Tosatti, nell’ultima omelia, (qui allegata), Sua Santità Bergoglio annuncia, di fatto, una patrimoniale sul mondo cattolico e sulle strutture ecclesiali (congregazioni, movimenti, prelature…). ma anche una specifica personale sul Card. Raymond Burke.

Io spero che qualche anima candida gli faccia leggere questo mio commento, così il nostro buon Papa potrà per una volta almeno ridere di se stesso.

Ah ! se gli volessero davvero bene le persone che lo circondano, quante “santepapalisciocchezze” lo aiuterebbero ad evitare..

Nella allegata omelia, come al solito, invece di parlare di Dio o delle virtù teologali e cardinali, parla stavolta di soldi, eredità e lussi.

Ma lo fa in modo tale da lasciar prevedere una imposta Patrimoniale sull’intero mondo cattolico. Così non solo questo mondo cattolico dovrà difendersi da prelievi sui propri risparmi, suggeriti velatamente da Mario Monti e premeditati da questo governo PD (comunista), ma dovrà difendersi anche dalla “patrimoniale” del Papa. Altrimenti dopo aver loro tolto le chiese, la messa, l’Eucarestia, potrebbe anche togliere l’estrema unzione…. Bergoglio la prende alla larga, per sembrare un sacerdote, così nell’omelia che potete leggere sotto, parte indicando l’origine del male che sono le tentazioni mondane e non più il peccato.

Ma voi pensate, in tempi di pandemia dove stiamo isolati, segregati, lui parla di “tentazioni mondane”!!!

Hai voglia! Ma le tentazioni mondane evocate, permettono di capire meglio dove vuole arrivare quando le identifica con <soldi e vanità> (vedremo più oltre, la vanità di chi). Per rafforzare le ragioni del prossimo prelievo papale, finalmente Bergoglio si riferisce al Vangelo. In specifico al brano degli Atti degli Apostoli ove si narra che (gli apostoli) mettevano tutto in comune, beni e soldi, privandosi della PROPRIETÀ (la proprietà è un furto ?) cosicché nessuno possedesse beni, nessuno avesse bisogni, nessuno venisse discriminato.

Questo, dice Bergoglio, è il modello ideale, meraviglioso ! Magari dimenticandosi che stava parlando degli apostoli di Cristo che vivevano con Lui e che oggi tale modello sarebbe a dir poco demenziale persino per un tardocomunista filoteologialiberazione. Data questa fondamentale premessa, segue spiegando, con convincenti apostolici argomenti, che il <denaro divide>, <discrimina soprattutto i poveri> (perbacco !).

Ma va oltre, (anticipando il suo prossimo libro di aggiornamento papale del Capitale di Marx ??), se la piglia con il valore dell’eredità, quello che stimola a produrre valore per i propri cari. L’eredità è un male, dice, perché divide all’interno della famiglia, gli eredi.

E ciò accade effettivamente quando si è mal educati nella dottrina cattolica. Ma va oltre l’immaginabile, dice che i soldi dividono anche nella chiesa (attenzione !) perché generano “deviazioni dottrinali”. (Lutero ! pure tu l’hai fatto per soldi?).

A ‘sto punto è evidente che mi sorge il dubbio che stia pensando (su suggerimento del card. Marx) di fare, come in Germania, un prelievo forzoso del 2% sui redditi dei cattolici (altrimenti non danno loro i sacramenti).

Ma non basta, forse sta pensando, affinché non siano tentate da “deviazioni dottrinali”, anche a un ben più cospicuo prelievo forzoso sulle ricche strutture ecclesiali,(movimenti, cammini, prelature..).

Ma sia chiaro, ciò per il loro bene. Così senza soldi non ci si mondanizza e non ci si divide. Senza eredità da dividere, non si litiga e non ci si divide in famiglia. E senza ricchi patrimoni le istituzioni ecclesiali non rischiano appunto <deviazioni dottrinali> (e non si dividono).

Poi, fra le righe,ma in modo evidentissimo, rivolge un pensierino specifico al card Burke, parlando di lussi nel vestire, celebrando la messa. Invita a disprezzare misericordiosamente chi celebra messa come un vanitoso pavone, con abiti lussuosi (naturalmente non indossati per onorare Dio,ma solo per sfoggiarli mondanamente…).

Ma non solo; secondo me per il card. Burke in specifico, lui ha in testa una speciale patrimoniale, perché a “Report” hanno spiegato che riceve fiumi di dollari dai cattolici americani (che poi condivide con Salvini).

Se Sant’Ireneo (130 d.C. -202 d.C.) avesse letto detta omelia, nella sua famosissima opera “Contro le eresie“, riferendosi a Bergoglio avrebbe scritto : “Parla di pace e produce guerre. Filtra il moscerino e ingoia il cammello. Quale castigo per il danno prodotto dalle divisioni (che lui provoca)?“.

§§§

Categoria: Generale, Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti