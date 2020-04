NOBILE: C’È CHI PENSA GIÀ AL DOPO-CORONAVIRUS…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione di getto su quanto stiamo vivendo, e sul gran parlare che si fa delle prospettive future. Tutt’altro che incoraggianti, ahimè. Buona lettura.

Qualcuno pensa già al dopo Coronavirus

Le notizie non ufficiali molto spesso vengono definite teorie della cospirazione per togliergli credibilità. È vero che le prove addotte dai cosiddetti cospirazionisti magari non sono sufficienti per sbattere “l’accusato” in prima pagina. Ma è pur vero che la Storia recente e lontana diffusa dalla scuola, da pseudostorici e mezzi di comunicazione, fa acqua da tutte le parti. Se sulle barchette dei cospirazionisti possiamo trovare delle cantonate, l’informazione ufficiale naviga su enormi crociere che trasportano le più nefaste fake news della Storia.

Gli esempi sono infiniti. Ne ricordiamo due. Nel Risorgimento raccontato a scuola non viene mai menzionata la massoneria e le potenze straniere, come la Francia e il Regno Unito, che hanno finanziato Garibaldi & delinquenti comuni per abbattere la Chiesa e massacrare migliaia di italiani.

In una circolare del 28 settembre 1915 avente come oggetto la “Disciplina di guerra”, il generale Luigi Cadorna ammonisce che ogni militare “deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere sarà raggiunto – prima che si infami – dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti”. In pratica, il soldato aveva due scelte: morire colpito dagli avversari o dai propri compagni di sventura. Si potrebbe pensare che il militare poteva arrendersi al nemico e farla franca. No. Cadorna aveva pensato anche a questo: “anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo immediato e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita”. Certo, si tratta di leggi emanate da tutti i governi in stato di guerra, ma gli italiani erano male armati, mal nutriti e mal vestiti. Erano mandati consapevolmente e cinicamente al macello. Secondo una ricerca dell’Università degli Studi di Udine nel conflitto mondiale, che papa Benedetto XV definì “inutile stage”, morirono561.000soldati. Ma i nostri libri di testo rappresentano orgogliosamente il generale Cadorna come un eroe, mentre sindaci e politici di tutta Italia l’onorano dedicandogli strade e piazze. Ci fermiamo qui, ma sulle fake news ufficiali sono state scritte migliaia di pagine ben documentate.

Dunque, se le “verità” ufficiali sono altamente nocive, le teorie della cospirazione, dato che non sono supportate dai media ufficiali, possiamo considerarle innocue. Ma nonostante ciò, fanno paura ai maestri delle bufale governative. Vogliono tappare la bocca al pensiero libero.

Dopo questa premessa veniamo all’attualità, perché penso che i signori dei think tank non si faranno sfuggire un’occasione così ghiotta come quella creata dalla pandemia del Coronavirus. Si è verificata la classica ingegneria sociale. Mai nella storia moderna, nemmeno in tempi di guerra, le popolazioni sono state costrette a chiudersi in casa per settimane. Abbiamo visto che la paura di essere colpiti a morte da un virus rende l’essere umano remissivo come un agnello sacrificale. Ed è proprio attraverso la paura che il potere impone le sue leggi illiberali col consenso dei cittadini.

Quasi certamente col Coronavirus la libertà sarà più limitata. Mentre scrivo questo articolo su Messenger ricevo un video che consiglio di vedere fino alla fine. Dato che lo condivido in toto, mi risparmia di scrivere altro. Voglio solo aggiungere che non basta divulgare le nostre preoccupazioni. Bisogna scendere in piazza. Abbiamo bisogno di persone preparate e determinate che, una volta finita la “prigionia coronavirus”, organizzino proteste in tutta Italia. Non basta scrivere e parlare. La posta in gioco è troppo alta, direi, vitale, perché le fake news ufficiali aumenteranno in maniera esponenziale. Creeranno una confusione perversa, peggio di quelle attuali, dove non si capisce nemmeno come dobbiamo muoverci. Mascherine no, anzi si; virus creato in laboratorio, anzi in un mercato dove si vendono animali vivi; nato in Cina, anzi negli USA; virus che colpisce solo gli anziani, anzi colpisce anche i giovanissimi, ecc. La confusione, voluta o meno, è la premessa dell’inganno.

Non è strano che i media internazionali abbocchino così facilmente alla dittatura cinese, che diffonde numeri di morti per virus certamente molto inferiori di quelli reali? Perché nessun governo mette sotto accusa un paese come la Cina, che periodicamente regala al mondo virus mortali che possono far crollare l’economia mondiale?

Penso che sia arrivato il momento di agire con i fatti. Se non ci muoviamo adesso potremo sperare solo in un miracolo, anche se Bergy farà di tutto perché non avvenga. In questi terribili momenti avremmo avuto bisogno di un papa colto, intelligente e credente cattolico. E invece ce ne ritroviamo uno che – tra le altre cose inaudite – davanti a migliaia di morti di Coronavirus e la caduta in verticale dell’economica italiana, sostiene ossessivamente gli schiavisti che portano migranti musulmani in Italia.

Agostino Nobile

