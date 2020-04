LA SITUAZIONE È TRAGICA. PROVIAMO A FARE UN SORRISO. IRONICO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la situazione è così drammatica, nella Chiesa e fuori della Chiesa, in questo nostro sciagurato Paese, che è benvenuto chi cerca di sollevarci dalle nostre tristezze quotidiane con un sorriso. E per questo motivo ringraziamo – e pubblichiamo – il parto letterario di un amico di Stilum Curiae che questo sorriso cerca di strapparcelo…Buona lettura.

§§§

Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’

e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò.

Da quando sei partito c’è una grossa novità,

l’anno vecchio è finito ormai

ma qualcosa ancora qui non va.

Si esce poco la sera compreso quando è festa

e c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra,

e si sta senza parlare per intere settimane,

e a quelli che hanno niente da dire

del tempo ne rimane.

…

E si farà l’amore ognuno come gli va,

anche i preti potranno sposarsi

ma soltanto a una certa età,

e senza grandi disturbi qualcuno sparirà,

saranno forse i troppo furbi

e i cretini di ogni età.

Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico

e come sono contento

di essere qui in questo momento,

vedi, vedi, vedi, vedi,

vedi caro amico cosa si deve inventare

per poter riderci sopra,

per continuare a sperare.

E se quest’anno poi passasse in un istante,

vedi amico mio

come diventa importante

che in questo istante ci sia anch’io.

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà

io mi sto preparando, è questa la novità.

Caro amico,

inizio a scriverti con le parole di Lucio Dalla, sembrano profetiche e lo sono ancora di più al tempo in cui i profeti, cioè quelli che dovrebbero annunciare la verità, tacciono o dicono menzogne.

Noi stiamo bene, possiamo muoverci liberamente in casa, andiamo perfino sul balcone. Ieri mi è arrivato il comunicato dell’Associazione psichiatri che recita pressappoco così: “Vista la situazione di quarantena vi preghiamo di non contattarci se parlate con muri, piante o cose in generale. Contattateci solo se vi rispondono”

Francamente non l’ho capito, ne abbiamo discusso con i pochi amici che abbiamo qui sul balcone, sono Rino Rosma, l’amica S(i)alvia e Mino Cicla; mi hanno detto di stare tranquillo che “va tutto bene”. Che fortuna avere amici così in questo momento e poi che idea parlare coi muri mica sono vivi!

In questo periodo si pensa molto, noi abbiamo fatto delle riflessioni spirituali: visto che le chiese sono deserte, i preti sono spariti e le funzioni sono in streaming con mia moglie abbiamo deciso di elaborare delle nostre religioni confortati da tanti sapienti religiosi (?) cattolici che ci hanno spiegato che tutte le religioni sono uguali.

Mia moglie si è (non dico convertita) diciamo affezionata al Buddinismo, lei dice che è gratificante. Si chiude in cucina e rende omaggio a questo Buddino che può essere di diversi sapori. Si perché questa religione prevede anche lei di mangiarlo. Assomiglia nella forma a certe messe in cui si facevano cose strane e tutti facevano la comunione senza confessarsi, giustamente visto che poi ci hanno insegnato che non c’è più il peccato. Per me però questa religione non va bene per via del colesterolo.

Ho preso in considerazione altre forme religiose già esistenti ma le ho scartate; una perché bisogna picchiare la testa contro il muro e farsi crescere i riccioli, un’altra perché mi fa male la schiena a stare prostrato tante volte al giorno…Ho pensato anche agli Spettatori di Genova (mi pare si chiamino così ma non sono sicuro) ma avendo abolito il proselitismo e dovendo stare in casa non è possibile celebrare una delle loro principali funzioni religiose che consiste nel suonare i citofoni.

Ma tranquillo amico mio, alla fine ho aderito al Brontolantesimo, ti assicuro che è facile e simpatico. Si possono farne sotto religioni fin che si vuole; basta prendere la Bibbia strappare un po’ di pagine qua e là. L’adesione prevede di entrare in un gregge, questo da l’immunità automaticamente non è fantastico? Naturalmente ora il gregge è disperso ma hanno un sacco di Pastori, Pastore, Pastori/e e Pastore/i. Pare che così si possa accudire a tutte le voglie delle pecore senza incorrere nel terribile razzismo dei cattolici tradizionalisti.

Come vedi amico mio questa situazione ha i suoi lati positivi come mi conferma l’amica Salvia.

Ma non è tutto: il mio vicino di casa sentendomi parlare con Rino e Mino mi ha detto che potrò uscire per andare in vacanza in un posto splendido dotato di tutti i confort, mi pare sia una catena che si chiama T.S.O.

Così presto io e mia moglie partiamo, non so quanto ci fermeremo, il mio vicino mi ha assicurato che darà da bere a Salvia Mino e Rino, sai sono così di poche pretese e poi posso portare un ciuffetto di Rino, ha un profumo così particolare.

Ciao, un caro saluto a papà Francesco e a Mamma Pacia, quando torno vengo in Amazzonia a trovarvi così mi date un po’ di terra che adorate per i miei amici.

Il tuo affezionatissimo Matt De Crapa

Da Foradetesta 29/03/2020

§§§

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti