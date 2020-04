VATICANO. PER IL PAPA UNA SETTIMANA SANTA DA SACRESTIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, in questi tre anni e mezzo insieme (senza contare i quaranta precedenti a La Stampa) ne ho viste di tutti i colori, cotte e crude; ma una lettera da oltre la cortina, e presumibilmente dal posto in cui cantano angeli e cherubini non l’avevo mai ricevuta. Bene, è accaduto. L’ha scritta un Cardinale di Santa Romana Chiesa, per parlarci della Settimana Santa che si prepara in San Pietro…buona lettura. E purtroppo quello che succederà, il panorama descritto, è totalmente vero. Per la prima volta in 2000 anni.

§§§

Una settimana santa da sacrestia.

Stimato dottore,

Le scrivo in confidenza….perché non ne posso più. Già non ne potevo più ai tempi miei… quando d’un tratto ci tolsero tutto e ci dovemmo adattare a “segni dei tempi”. Proprio belli ‘sti tempi!

Fortunatamente il Signore mi chiamò a Sé nell’aprile di cinquantatré anni or sono e mi diede la grazia di non vedere lo scempio che seguì, a cominciare da quella che oggi mi dicono si chiami “nuova Messa”… senza parlare dei miei successori… meglio non dire, che è meglio, tanto in viola quanto in rosso…

Ci eravamo adattati ai riti della settimana santa riformata da Papa Pacelli… obtorto collo riponemmo le pianete nere del venerdì santo e l’arundine del sabato… ma tentavamo di resistere. Ricordo ancora la sbigottimento di quando Giovanni XXIII mi fece telefonare a mons. Bartoloucci alla Sistina per chiedergli di eseguire il Vexilla Regis di venerdì santo… lui, in focoso fiorentino, mi disse “Ma che mi dice, Eccellenza mia!? Ma se l’hanno abolito!?”, ed io gli ribattei: “E che lo dice a me!? ma il Papa lo vuole!” E ricordo che facemmo l’adorazione della Croce come s’era sempre fatta…

Ah quanti ricordi, figliolo… iniziai nel 1914… c’era mons. Respighi… un altro mondo! Un’altra Chiesa!

Ricordo ancora quando Papa Paolo – che ebbe la compiacenza (umanamente gliela riconosco) di concedermi la Sacra Porpora – si lamentò dell’Ottava di Pentecoste soppressa… da lui stesso. E menomale che il Signore mi aveva già chiuso gli occhi quando lo fece… altrimenti mi avrebbe sentito pure lui… eccome!!

In questi anni pochi fedelissimi son venuti sulla mia tomba a Sant’Agata de’ Goti, una piccola basilica alle spalle del Palazzo della Banca d’Italia, a pianger miseria… e io che debbo farci?! Prego per loro… Ma questa ultima che m’hanno raccontato è davvero trista!

Pare proprio che quest’anno, per la prima volta nella storia del Papato romano, il Papa officerà i Riti della Settimana Santa senza nessuno!!

Quest’anno, dunque, non ci sarà quella che in gergo credo e spero si chiami ancora “cappella papale”.

Pare che ad oggi, infatti, nessuna “notificazione” (Intimatio ai tempi miei) sia giunta né ai Cardinali né ai Vescovi o ai Prelati che a norma di quer coso lì… come si chiama… ah sì, Pontificalis Domus (non me faccia dire gniente! Boccaccia mia taci!) compongono quella che ora si chiama “Famiglia Pontificia”.

Mi si dice che il Papa celebrerà i Riti a San Pietro solo col cardinal Arciprete (Comastri mi pare si chiami) e forse col delegato della Fabbrica (mi pare di aver capito che si chiami così)… e l’ovviamente immancabile il mio successore…

Ma mi chiedo, e Le chiedo dottore caro: ma che senso ha?? Ma perché non invitare comunque i Cardinali e i Vescovi primi collaboratori del Papa nella Curia alle funzioni della Settimana Santa? Voglio di’… la basilica non è mica uno sputo! Mi si dice che ora, mò, si deve sta’ llargghi… e che manca lo spazio?!? A Ssan Pietro!?? Ma che davero!?? Me sembra de sognà!

Mai, mai, mai! Nemmeno durante la guerra (e mo ‘o ricordo io che cc’ero!) è accaduta ‘na cosa così!! Una barbarie! Mica la Chiesa si ferma!? Seguiamo il Tempo di Dio, noi, mica degli uomini! Così come le cerimonie so der Padreterno, mica ‘e nostre?! Oh!

Ma poi… che sta a fa’ solo a Sampietro er Santo Padre?! Tutto solo, piccolo piccolo, nella basilica??! Ma perché?? E poi che è sta pantomima, sto teatrino parrocchiale?? Er Papa!

Maccome?!? Ancora me li ricordo, lì, al Concilio… tutti quei tedeschi e quei francesi… la collegialità, la sinodalità, ‘a communione (e mica quella cò l’Ostia Santa!!)… i fedeli, ‘a musica, ‘l latino…

E poi… quella peste di Bugnini richiamato in servizio… e ‘e cotte gricce no… e i pizzi no… e ‘e mantellette no… e ‘e berrette no… e a cappamagna no… e a falda no… e a ssedia no… e ‘i flabelli no… e ‘i mazzieri no… ‘e Guardia Nobile…pe’ carità-di-Dio! Tutti a casa! Dalla sera alla mattina… ‘a sembliscità! ‘a ggente! Er popolo…

E mo’!? Er Papa che se dice ‘a messa delle Palme dassolo?!? Ma che davero!?

Ma allora tantovaleva fassela ‘n Sistina ‘a Settimana Santa, come ai tempi mmiei quando iniziai a fa’ servizio, sotto Respighi! Che homo quello! No ‘sti monsignorini tutti appiccicati co ‘e mani ggiunte! E che sò, san Luigi Gonzaga!? I Cerimonieri devono ordinà e sape’ fare soprattutto… ‘na vorta forse c’era confusione… ma mo’ c’è er nulla!

Alle volte, sa, caro dottò, m’affaccio a guardà dall’occhiolino… ma me ritiro subbito perché me viene ‘n magone!!

Ora, dico io… che senzo ha fa’ così!? Dassolo, in Basilica… er Papa, l’arciprete… e…? E chi canta? Che canta a fa’ la Sistina?? A chi canta?? Ai muri!? Ma soprattutto… mi domando e dico: ma come si fa a fare i riti della settimana santa da soli?? Ma manco i preti da’ campagna ciociara! Ma che tristezza!! Già che tutto … va bbeh! Stamose zitti…

E senza li Cardinali… senza li Vescovi… senza li prelati e li canonici… Ma perché ste cose sciatte e senzasenso?? E la collegialità? Sarà mica a letto pure lei cor coronavirus (o come se chiama lui)?? Ndò pregano quelli?? Io che so morto prego quassù comodo comodo… ma quelli?!

Che bello che sarebbe stato pe’ lla ggente tanto afflitta vedè tutta la Chiesa piena de cardinali e vescovi che fanno er loro mestiere… e invece… gniente! Tutti a casa! Pure mò!

E poi… gli Oli santi?? Che famo?? Per non parlà der Sabato… che già agli urtimi tempi miei se faceva de notte… che fa de notte er Santo Padre dassolo nella Basilica?? Ma almeno, voglio di’, ‘n po’ de compagnia…. Quarche porporato… quarche monzignore… ‘n po’ de rosso, ‘n po’ de viola… gniente!

E l’Urbi-et-Orbi che se fa?? S’affaccia solo?? E l’indurgenza?? Chi ma’ ‘a dà?? L’arciprete de Sampietro ar posto del protodiacono!?! Maddaiii!! Stamo a scherzà!!

Io pensavo già ai tempi miei che erano stravaganze isteriche de gente strana… ma poveretti non erano romani, né de nascita né de core… che dovevano capì de liturgia papale!? E invece qui me pare proprio che stanno fuori de’ capoccia!

Dottore caro, me scusi. Me so fatto prende’ ‘n po’ la mano… ma sta tutto davvero sottosopra e non se ne capisce gniente!

Sembra ‘na settimana santa da segrestia… artro che Vaticano! Che desolazione! A voglia a mandà dirette… ma de che!?

Veda ‘n po’ lei, che di solito è informato… se è vero… perché se è così, io me levo lo zucchetto, scrivo ar Padreterno e se n’annamo a casa!

La benedico,

Henricus S.R.E. Card. Dante

§§§

