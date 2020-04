UN GESUITA A STILUM CURIAE. IL LAVORO È BUONO, MA PIÙ AMORE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha ricevuto una lettera da un suo amico gesuita che vive in Gran Bretagna, e che parla di Stilum Curiae. Dicendo delle cose belle, di noi, e facendo giustamente anche qualche appunto. Che accettiamo e riceviamo. Ha ragione; a volte siamo troppo duri, pecchiamo in misericordia. L’unica scusante che possiamo accampare è il troppo amore, oltre al caratteraccio che ci siamo trovati (mescolate un emiliano con un toscano e un ligure e vedete un po’ che cosa ne viene fuori…ma state attenti!), e forse, anche il fatto che a volte le provocazioni sono proprio enormi, e ci portano a parlare ex abundantia cordis. Ma a ragione. Cercheremo di smussare qualche angolo, in futuro. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, un mio amico sacerdote (gesuita ) scozzese che vive a Edimburgo, mi ha mandato la seguente lettera ( da me tradotta ) sul valore del giornalismo cattolico e sul suo apprezzamento per Stilum Curiae, pregandomi di omettere il suo nome e cognome. Grazie, Pezzo Grosso.

***

Caro (….) amico, ti ringrazio anzitutto per tutto gli articoli che mi mandi che appaiono su Stilum Curiae, certo quelli in inglese e spagnolo son per me più facili da intendere, ma ho imparato un po’ di italiano quando ero coadiutore del parroco a Londra (Notting Hill ), dove c’era una consistente comunità di italiani.

Ti scrivo chiedendoti di complimentarmi con il dottor Tosatti ed il suo Stilum Curiae. Se dovessi definire Stilum Curiae direi che : <Vos estis sal terrae…> e vengo a spiegare il perché. I commenti che dovrebbero dare i giornalisti cattolici, su giornali o blog, cattolici dovrebbero anzitutto essere formativi.

Detti articoli che commentano notizie o fatti rilevanti devono saper preservare l’animo del lettore, devono aiutarlo a capire ogni fatto alla luce della Verità, devono ispirarne le intenzioni. Se potessi usare un termine un po’ esagerato, direi che il giornalista cattolico deve essere “artista “, per dare i colori al senso della vita letta alla luce del Vangelo. Deve saper trasferire la visione che solo la verità cattolica ha.

Bene, ciò detto, leggendo i giornali, cosiddetti cattolici, in Italia (Avvenire e Famiglia cristiana, soprattutto) o i pezzi di taluni cosiddetti vaticanisti, si ha negli ultimi anni una impressione diversa, cioè che la Salvezza non sta più nelle verità di fede, ma nella cultura moderna, dove la dottrina ha dovuto adattarsi alle richieste del mondo e la coscienza del cattolico ha dovuto “evolvere “ con i tempi, cosicché la stessa spiritualità dovrebbe evolvere (…).

Come (il gesuita) Teilhard de Chardin era riuscito a convincere con la sua opera – “Legge di complessità e coscienza” – considerata indispensabile per “liberarsi dal fardello della spiritualità tridentina appesantita dalla colpa e dal peccato”. Per questa opera allora la chiesa lo rimproverò, ma non lo mise all’indice, grazie alla difesa del suo pensiero, fatta da Henri de Lubac (gesuita anch’esso ) che assimilò il pensiero di Teilhard a quello di san Paolo. Ora, di fronte a questo sconquasso di idee, si fatica non poco a intendere la dottrina di Bergoglio (gesuita) influenzata dal card. Kasper discepolo di Karl Rahner (gesuita).

Io capisco che un giornale cattolico appartenente alla CEI (come l’Avvenire) se non scrive quello che la CEI vuole, il direttore viene dismesso. Ma ancor più proprio per questa ragione, capisco perché sia nato Stilum Curiae, il cui scopo sembra essere proprio quello di ricordare sempre quale è la verità della tradizione cattolica, indifferente alle denigrazioni che subisce dalla chiesa curiale. La Provvidenza a volte ricorre ad una arma, la penna (oggi si dovrebbe piuttosto dire il blog), che diventa “arma veritatis”, ma “in aedificationem”, per illuminare gli errori e cercare di correggerli.

Bene fa pertanto Stilum Curiae a seguire l’insegnamento del santo patrono dei giornalisti (san Francesco di Sales ) che raccomandava di essere sentinelle della verità e dell’errore.

Mi conceda Tosatti solo una sommessa preghiera.

La verità ditela con amore, a volte siete un po’ troppo duri, mi sembra.

Sempre san Francesco di Sales spiegava che parlare con amore non significa parlare senza forza.

L’amore è forza.

Dio vi benedica.

Caro amico, ti concedo di pubblicare questa mia lettera, omettendo il mio nome.

Sono anch’io gesuita, ed opero, come innumerevoli miei confratelli della Compagnia di Gesù, solo: Ad maiorem Dei gloriam. Grazie.

§§§

