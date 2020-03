ANCONA, IL VESCOVO: CHIESE APERTE, MESSE CELEBRATE CON PRUDENZA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Ettore Gotti Tedeschi ci ha scritto in relazione alla saggia e coraggiosa decisione del vescovo di Ancona, mons. Angelo Spina, per quanto riguarda il Coronavirus e le celebrazioni liturgiche. Pubblichiamo molto volentieri la sua lettera, e i documenti allegati.

Caro Marco, ti allego alcuni documenti ricevuti dal prof Giorgio Nicolini, ai quali vorrei fare solo due righe di introduzione. Quello che segue è un esempio di “ santa testardaggine “ (del prof. Nicolini) e una dimostrazione di “esemplare carità, coraggiosa, ma anche umile”, da parte dell’Arcivescovo di Ancona e Osimo, mons. Angelo Spina, cui tutti noi dobbiamo riconoscenza per la chiarezza della risposta.

Mercoledì delle Ceneri, il prof Giorgio Nicolini, esempio vivente di “santa testardaggine”, che tutti conosciamo per la sua strenua difesa – contro tutti – della Miracolosa Traslazione della Santa Casa di Loreto, ha scritto una (allegata) lettera ai Vescovi delle Marche implorandoli di tenere aperte le chiese e celebrare le funzioni religiose (con tutta la prudenza necessaria).

E lo ha fatto (lui che si dilunga sempre un pò troppo quando scrive…) in poche righe e una espressione evangelica: – Gesù “non fece molti miracoli a causa della lror incredulità” ( Mt 13,58).

E’ bastata una frase evangelica a muovere un santo Vescovo.

Il 3 marzo SER il Vescovo di Ancona (allegato) emana un comunicato nel quale spiega che ci si deve attenere alle Ordinanze, ma dice anche che “le nostre celebrazioni religiose restano in pieno vigore”.

Invita a tenere le chiese aperte per la preghiera individuale, raccomandando solo la necessaria prudenza.

Su invito di Nicolini, ti pregherei di volerlo pubblicare.

Tuo Ettore Gotti Tedeschi

Ecc.ze Rev.me

VESCOVI DELLE MARCHE Ancona, lì 26 febbraio 2020

Loro Sedi Mercoledì delle Ceneri

Interpellato da molti fedeli d’Italia e delle Marche, trasmetto una preghiera di tanti Cattolici che chiedono di ripristinare le funzioni religiose, dopo che proprio dall’odierno Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, nelle Marche e in altre Regioni viene impedita la celebrazione delle Sante Messe.

L’attuale emergenza sanitaria è decisamente esagerata alla luce delle informazioni scientifiche e al netto del panico mediatico figlio dell’ignoranza in materia medica. In ogni caso tale emergenza non è tale da determinare la subordinazione della Chiesa Cattolica alle autorità civili e che abbiano la parola decisiva circa le modalità e i tempi del culto della Chiesa Cattolica, sempre ammesso che esistano al mondo motivi per lasciare la decisione al Presidente della Regione Marche, o al Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, che tra l’altro ha impugnato il provvedimento della Regione Marche come immotivato ed illegittimo.

Quando i cristiani avevano la fede, quando gli uomini confidavano in Dio, nei momenti di calamità, di pestilenze, di eventi avversi, i primi edifici ad essere aperti erano le chiese, i conventi, i monasteri. Si lasciava tutto e si correva a pregare, ad inginocchiarsi, a chiedere la grazia davanti alla Santissima Eucarestia, si celebravano Messe, si recitavano rosari, si facevano processioni, si facevano suppliche, si ricorreva ad acqua benedetta e incenso.

Oggi i vescovi, i preti, chiudono le chiese per “sicurezza”, negano ai fedeli Gesù Eucaristia, che è il Farmaco per eccellenza, il Rimedio, la Soluzione, il Salvatore. Che speranza può avere un popolo se così si allontana dal suo Signore?…

Proprio ad Ancona esiste una chiesa, in località Posatora, ove gli anconitani del XVI secolo edificarono una Chiesa dedicata a Santa Maria Liberatrice, perché – mentre la città veniva decimata dalla peste – il senato anconitano e tutti i cittadini andarono in pellegrinaggio fuori città nella precedente chiesina ivi esistente che veniva denominata “Santa Maria in Pusatorio”, perché ricordava il luogo di una delle Traslazioni Miracolose della Santa Casa, e ivi fecero voto che in caso di liberazione dalla peste avrebbero edificato una chiesa più grande e più bella in onore della Santa Casa e della Vergine Lauretana ivi venerata. E la peste cessò immediatamente. Gli anconitani allora soddisfecero subito il voto fatto, edificando e consacrando nel 1545 l’attuale secolare chiesa di Santa Maria Liberatrice, così denominata per la ottenuta miracolosa liberazione dalla peste.

Oggi, neppure i Vescovi e i preti credono alla possibilità dei miracoli?… Ed impedendo a Dio di farli, come gli abitanti di Nazareth, ove – dice il Vangelo – Gesù “non fece molti miracoli a causa della loro incredulità” (Mt.13,58)!

In comunione, perciò, con i Santi di tutte le epoche, con la Fede delle generazioni passate e in particolare con i summenzionati “martiri di Abitene”, tanti fedeli delle Marche e d’Italia chiedono un atto di sereno coraggio e di testimonianza di fede per sbloccare una situazione umiliante, data la realtà della situazione.

In fede.

Prof. Giorgio Nicolini

Ed ecco il comunicato dell’arcivescovo di Osimo-Ancona, mons. Angelo Spina:

MONS. ANGELO SPINA

Metropolita di Ancona-Osimo

Ancona, 3 marzo 2020

Oggetto: COMUNICATO Arcivescovo di Ancona-Osimo del 3 marzo 2020

Carissimi sacerdoti, carissimi fedeli, di fronte al peggioramento della situazione sanitaria a causa del Covid-19 (coronavirus) il Presidente della Giunta Regionale delle Marche, Luca Ceriscioli, ha emesso una nuova Ordinanza con la quale proibisce nella Regione Marche ogni manifestazione pubblica dalle ore 00,00 del 4 marzo alle 24,00 di domenica 8 marzo. In conseguenza di ciò, anche noi come Chiesa siamo tenuti, nelle parrocchie della Regione Marche all’applicazione dell’Ordinanza, la quale richiede innanzitutto che si adottino le misure igienico sanitarie che sono già state —anche per quanto riguarda le nostre celebrazioni religiose, le quali restano in pieno vigore. Si consiglia agli anziani di non uscire di casa.

Tutte le chiese restino comunque aperte per la preghiera individuale che raccomando caldamente a tutti, soprattutto in questi frangenti.

Le Sante Messe feriali possono essere celebrate raccomandando ai fedeli prudenza ed evitare i contatti ravvicinati. Per le Sante Messe di domenica 8 marzo aspettiamo l’evolversi della situazione.

Per i funerali, poiché prevedono la partecipazione di un numero consistente di fedeli, si raccomanda la Celebrazione con il rito breve e solo con i parenti stretti.

Fino alle ore 24,00 di domenica 8 marzo sono sospesi gli incontri di catechismo e dei gruppi parrocchiali, le attività di oratorio, di dopo-scuola, sportive, teatrali, cinematografiche e ogni genere di aggregazione.

Per quanto riguarda i servizi della Caritas diocesana consultare il sito della diocesi: www.diocesi.ancona.it

Accettiamo queste limitazioni, anche se ci costano molto. Continuiamo a pregare per tutti coloro che sono colpiti dal virus, per coloro che li assistono, per quanti hanno responsabilità pubbliche e di governo e chiediamo al Signore, anche per l’intercessione della Beata Vergine Maria, che ci liberi da questo male.

+ Angelo, Arcivescovo

