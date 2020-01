CHIESA E MASSONERIA UNITE IN NOME DELLA PACHAMAMA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico mi ha mandato un paio di link, e devo dire che la prima frase che mi è venuta in mente è stata “corrispondenza d’amorosi sensi”. Fra queste degne persone che hanno organizzato convegni e seminari di cui parliamo, e la nostra Madre Chiesa. Quella tutta Madre Terra (ricordate il Sinodo sull’Amazzonia, vero?), Pachamame e così via. E vedremo che cosa ci sarà scritto – oltre ai Viri Probati – nella famosa esortazione apostolica post-sinodale, dopo il documento preparatorio che in era stato criticato – e giustamente – per derive panteistiche e altro: il cardinale Brandmüller spiegava che l’Instrumentum Laboris “contraddice l’insegnamento vincolante della Chiesa in punti decisivi e quindi deve essere qualificato come eretico” e, dato che il documento mette in discussione il fatto stesso della divina rivelazione “si deve anche parlare, in aggiunta, di apostasia”.

Ma non è carino, bello ed istruttivo vedere appunto questa sensibilità comune, questa corrispondenza di amorosi sensi fra Chiesa e Massoneria? Senza dimenticare – trovate il link alla fine – il protomadreterrista, il cardinale Ravasi, impegnato in un rito dedicato alla Pachamama in Argentina…E intanto vediamo questa presentazione:

§§§

“Madre Terra. Il Futuro dell’Uomo . Sistema, sostenibilità, soluzioni”. E’ il titolo del convegno che si terrà sabato 1 febbraio al Teatro Miela a Trieste. E al quale prenderanno parte come relatori Alex Bellini, esploratore e divulgatore scientifico; Paola Del Negro, biologa, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale; Aaron Fait biochimico, esperto di desertificazione e biotecnologie, Università Ben Gourion di Tel Aviv; Stefano Micheletti, meteorologo, Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente, Osservatorio Meteorologico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Concluderà il Gran Maestro Stefano Bisi e modererà Zucconi del Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica dell’Università di Udine. L’iniziativa del Grande Oriente parte, come si legge nella brochure invito dell’evento, da questa riflessione: “Il numero di esseri umani presenti sulla Terra ha raggiunto un livello inimmaginabile solo pochi decenni fa. Questo fenomeno ha provocato una serie di conseguenze legate non solo all’esistenza, ma anche alle abitudini dell’Umanità, causando un’accelerazione dei fenomeni climatici, delle alterazioni biologiche e dello sconvolgimento dei sistemi di equilibrio del nostro pianeta. Stiamo diventando una specie biologica infestante, da cui il pianeta prima o poi troverà il modo di difendersi, come già avvenuto in tempi remoti, con conseguenze catastrofiche per l’Umanità. Un’attenta analisi scientifica di quelli che sono i reali impatti antropici può condurci a trovare le opportune soluzioni per arginare il fenomeno e cercare di invertirlo. Quali siano questi dati e come debbano essere interpretati, e possibilmente risolti, sarà l’argomento di questa conferenza,organizzata dal Collegio Circoscrizionale del Friuli Venezia Giulia del Grande Oriente d’Italia. La Massoneria Universale si impegna, infatti, da sempre per il bene e il progresso dell’Umanità”.

§§§

In precedenza c’era stato questo, sempre dello stesso clan, ma di una famiglia diversa.

§§§

E infine, non ci possiamo dimenticare questo.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti