ELEZIONI. IL TWEET SCANDALOSO DI BARTOLOMEO SORGE SJ.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi permetto di riproporre, perché resti a memoria, negli archivi del blog, una delle esternazioni più stupefacenti che mi sarei mai atteso di leggere da parte di Bartolomeo Sorge sj, (o da parte di chiunque altro, prete o no, dotato di un minimo di equilibrio razionale).

Eccolo: anche se molti di voi lo conoscono già:

Un’osservazione di questo genere trasuda razzismo – ma l’hatespeech, il rispetto, e tutto il resto dove li mettiamo? – e, soprattutto, falsità e incapacità di guardare la realtà per quella che è.

In Calabria un elettorato evidentemente scontento del Partito che ha governato negli ultimi anni, con mille problemi, anche giudiziari, ha scelto di provare a cambiare. E ha aperto gli occhi in maniera palese su un’altra realtà, inconsistente, quella dei 5Stelle. A me sembra che cambiare, se si è governati male, sia un gesto di intelligenza e di coraggio.

In Emilia Romagna il Partito al governo ha perso, rispetto alle elezioni precedenti, il 10 per cento dei consensi. Il partito di opposizione maggiore è passato dal 19 al 32 per cento, guadagnando così il 13 per cento. Un altro partito di opposizione, Fratelli d’Italia è cresciuto in maniera incredibile. E anche qui i 5 Stelle se ne sono andati in via di decomposizione. Appare evidente che a dispetto della conferma di Bonaccini, l’Emilia Romagna non è più l’Emilia Romagna come la sogna Bartolomeo Sorge sj e tutta la zupperia circostante. È comprensibile che la paura di un ribaltone, evitato, faccia gridare alla vittoria; ma i numeri, e con i numeri bisogna fare i conti, alla lunga, non con le emozioni, dicono cose diverse. Dicono fra l’altro che il Partito amato da Sorge, dalla Cei e via sinistrando, ha perso otto regioni su nove, nelle ultime elezioni; e ha difeso – con dieci per cento in meno di consensi – solo il suo baluardo centrale…

Pubblichiamo anche un commento – fra i tanti – al post di don Bartolomeo. È triste quando l’età veneranda non è accompagnata da saggezza ed equilibrio; ed ahimè vediamo esempi di questo fenomeno anche a livelli più alti nella gerarchia della Chiesa. Ma evidentemente ora che il mainstream ecclesiastico va in una direzione, don Bartolomeo non è più quella che un teologo molto spiritoso chiamava “la saponetta di Dio”. Cioè quello che quando cercavi di spingerlo a prendere una posizione chiara, limpida di contrasto al potere della Chiesa ti sfuggiva di mano…

Sempre della serie razzismo pubblichiamo poi un altro post di una persona che non conosciamo, personalmente, ma che si presenta come scrittore e giornalista. Sempre della serie: se non votate come piace a me siete i soliti sfigati meteci senza speranza; una regione intera…E, comunque, anche qui le stesse osservazioni di prima sui numeri. Importanti più delle emozioni da scampato pericolo…

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.CO M

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482