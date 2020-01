MEMORIA DEI LAGER DI IERI, IL SILENZIO SUI LAGER DI OGGI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Piero Laporta nella Giornata della Memoria fa memoria del presente, e cioè ci illustra come sia facile esecrare i misfatti di un nemico che non esiste più, se non nella propaganda interessata della sinistra, e chiudere gli occhi di fronte ai misfatti – attuali, presenti e ben reali, di poteri dittatoriali ossequiati e coccolati da Chiesa e Progressisti, campioni imbattibili di ipocrisia mascherata con buone intenzioni. Felice lettura.

§§§

La Memoria dell’Olocausto va assumendo significati inaspettati. Il quotidiano israeliano Haaretz scrive: «A 75 anni dalla liberazione di Auschwitz, dobbiamo ammettere che Israele, lo Stato degli ebrei, è disposto a vendere la memoria dell’Olocausto al miglior offerente», riferendosi al Forum mondiale sull’Olocausto, dove nessuno degli oratori israeliani ha rammentato a Vladimir Putin – osannante l’ingresso dell’Armata Rossa ad Auschwitz – che il patto Molotov-Ribbentrop, siglato nel 1939, aveva aperto la strada a Hitler anche verso i lager.

Dimenticanze in Israele, in cerca di sostegno per annettersi la valle del Giordano. Dimenticanze analoghe nelle comunità ebraiche europee, da quanti utilizzano l’Olocausto, criminalizzando i partiti sensibili all’interesse nazionale italiano per accreditarsi fedeli sudditi del IV Reich, specialmente in Italia.

Le falsità propalate da La Repubblica sulle minacce a Liliana Segre, la maliziosa sovrapposizione fra razzisti e contrari all’immigrazione incontrollata, gli insulti di taluni intellettuali ebrei alle periferie romane in rivolta contro i nomadi, le false accuse all’Italia d’aver deportato ebrei, le false accuse a S. S. Pio XII, dimenticando quanto ha invece fatto per gli ebrei italiani e nel mondo, prima, durante e dopo il Secondo conflitto.

Tante, troppe falsità, giustapposte all’omertà di tanti ebrei per le atrocità, quelle sì reali, commesse dalla Francia e persino per quelle commesse dalla Germania. Pochi ricordano che la Germania per ogni deportato ha pagato ben 7, diconsi sette dollari. Chi è razzista? L’Italia, ovvio.

Non dobbiamo dunque stupirci se l’Olocausto è da taluni percepito come un randello, non solo fra i musulmani. Troppi se ne servono per spargere odio, separare la comunità cattolica da quella ebraica e spostare voti verso i partiti genuflessi al IV Reich, mentre trescano col terrorismo nemico giurato di Israele.

Manovre di potere per favorire carriere finanziarie, politiche e giornalistiche di personaggi disponibili a tutto, anche a svendere l’Olocausto, pur di arricchirsi, conquistare poltrone, occupare redazioni.

Oggi l’Olocausto assume ulteriori funzioni devianti. Mentre commemoriamo i lager di settant’anni fa, proprio quanti suonano la grancassa – Romano Prodi in testa, per esempio – sono i più attenti a sostenere gli interessi della disumana dittatura di Pechino e, fra questi interessi, il mostruoso, spietato, sconcio silenzio sul lager di oggi.

In Cina lo schiavismo, le torture, l’espianto degli organi, l’annientamento della personalità sono applicati con ben peggiore efficacia, superando senza misura l’orrore di Auschwitz. Qualcuno ha udito una sillaba da Bergoglio sui Laogai, i campi di concentramento, fondati da Mao Tse Dong negli anni cinquanta, prolificatisi per schiacciare oggi, in questo istante, milioni e milioni di uomini, donne, bambini? Qualcuno ha udito una sillaba dalla quirinalità organizzata?

Alzi la mano chi ha sentito Prodi, Saviano, Lerner, Veltroni, Zingaretti e compagnia bella, alzi la mano chi ha udito una sillaba sui laogai.

Occorre vigilare sempre sulla propensione alla retorica dei centri di potere. La retorica è sempre l’espediente più a buon mercato dei farabutti per nascondere la verità.

La radice del male in Europa, il male che sta infettando tutti, è sempre là, nella Germania, nelle oscure coscienze di quanti, riaffacciatisi in Europa, l’ammorbano col loro acido spirito di rivincita. La Germania non ha imparato la lezione della storia. Non lo dice Matteo Salvini, lo ha affermato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al World Holocaust Forum. È stupido far finta di non capire.

Aggrappiamoci alla verità. Inutile dunque interrogarsi sull’omertà che oscurò i lager di Hitler, settant’anni fa.

Dobbiamo invece chiederci come sia possibile che oggi, disponendo di Internet, di tutte le informazioni possibili, dobbiamo tuttavia assistere alla retorica sull’Olocausto, mentre centinaia di milioni di sventurati sono attori contemporanei d’un Olocausto da settant’anni nei Laogai.

L’omertà ci affligge mentre la dittatura cinese, la più potente e spietata mai palesatasi nella storia dell’umanità, porge la sua carta di identità col Coronavirus, frutto dei laboratori militari cinesi. La civiltà si rialzi in piedi, dunque. Serve a poco se oggi, esecrando il patto Molotov-Ribentropp, dimentichiamo che i sopravvissuti di domani potrebbero ricordare con maggiore raccapriccio i cedimenti dell’Europa e di Bergoglio a Xi Jiping.

Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482