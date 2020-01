GENOVA: MARTEDÌ ROSARIO DI RIPARAZIONE A PIAZZA DE’ FERRARI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con grande piacere diamo l’annuncio di un evento che si svolgerà martedì prossimo, nel tardo pomeriggio, a Genova, in piazza de’ Ferrari, nel cuore della Superba. Si tratta di una Rosario pubblico, a cui può partecipare chiunque; e mi sembra che questa abitudine, che si sta diffondendo, da parte di cattolici di dare una testimonianza pubblica di preghiera nel cuore di un mondo sempre più secolarizzato e indifferente verso Dio sia un qualche cosa di positivo. E tanto più se accade nella mia Genova…:-))) In particolare in un momento in cui i cristiani sono sempre più perseguitati, nell’indifferenza dei massa media, e anche, ahimè, anche di gente di Chiesa; e questa persecuzione ormai sta cominciando anche in occidente.

Evento ‘Rosario in piazza’

Pro Vita & Famiglia Genova:

“Si incomincia col dileggiare la religione, e si finisce col perseguitare le persone”

“Ci saremo anche noi, nella piazza genovese in cui è ormai tradizione, a partire dal caso del piccolo Charlie Gard, pregare per le vittime di ogni ingiustizia, a difendere la nostra identità, la dignità di Nostro Signore e la sensibilità religiosa del nostro popolo, quotidianamente attaccate e offese”.

Con questa dichiarazione il circolo genovese di Pro Vita & Famiglia annuncia la propria partecipazione al “Rosario in piazza” indetto per il martedì 28 gennaio a Genova in piazza De Ferrari alle ore 18.45, con un intervento del portavoce locale Carlo Cigolini. L’evento vuole far seguito idealmente al Christian Day del 25 gennaio a Roma ed è aperto a tutti coloro che vogliono difendere la libertà di vivere e testimoniare la fede cristiana oggi dissacrata e vilipesa.

“Riteniamo inaccettabili le recenti blasfemie che segnano una grave escalation nel vilipendio del cristianesimo e, se non contrastate con un atto riparatorio pubblico, preigurano uno scenario di persecuzione dei cristiani che purtroppo – ha proseguito – è già presente in vari paesi del mondo. Secondo il Rapporto di World Watch List relativo al 2018–ha soggiunto-, i cristiani uccisi per la loro fede sono stati 4035, vale a dire ben 11 al giorno, in crescita rispetto ai 3.066 del 2017; i cristiani perseguitati sono stati 245 milioni e di paesi dove la persecuzione è molto alta sono saliti dai 58 del 2017 a 73.”

“Per questo va promosso un clima dipace,rispettoetolleranza enonsipossonopiù accettare rappresentazioni dissacratorie e scandalose della nostra religione che vanno in senso diametralmente opposto alimentando l’odio ed in particolare la cristianofobia” ha concluso Carlo Cigolini.

Genova , 24 gennaio 2020

