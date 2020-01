LA PORTA: SI FA PRESTO A DIRE COMUNISMO…DOVE È ORA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come ho già scritto la bufera del libro sul celibato ecclesiastico di Benedetto XVI e del cardinale Robert Sarah ha sconvolto anche il tranquillo normale andamento di Stilum Curiae, obbligandomi a ritardare l’uscita di alcuni contributi di amici mandati nei giorni scorsi. Faccio ammenda adesso, sicuro d’altronde che ora possano avere molta più attenzione di quanta ne avrebbero goduto nell’infuriare delle polemiche libresche. Ecco allora una riflessione di Piero Laporta. Buona lettura!

§§§

Caro Tosatti,

grazie per avermi spalancato l’ingresso di questa sala affollata, talvolta vociante e tuttavia piena di persone simpatiche che offrono interessanti spunti di riflessione. Questa la sincera captatio benevolentiae, adesso però ne approfitto ancora per ribadire col dovuto garbo che il comunismo è morto.

Altra cosa sono le teorie di Marx, Engels e gli studi politici di Lenin, Stalin, i modelli organizzativi e le dottrine militari, i cui riverberi sono tutt’ora avvertibili nelle condotte della Corea del Nord, della Cina e dell’Iran, ma non divaghiamo. Non per questo il comunismo è vivo è vegeto. Il suo fantasma lo si agita un po’ da tutte le parti, col risultato di occultare oppure non guardare dov’è il vero nemico. Questo è un errore di terribile portata, da proscrivere assolutamente. Eppure s’avverte una sovrapposizione fra globalismo finanziario e comunismo, se non altro perché – rimanendo in Italia – tutti, ma proprio tutti i reduci del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, della Segreteria politica e della Dirigenza della Federazione Giovanile del Partito Comunista hanno smesso di cantare a sera “Avanti Popolo alla Riscossa”, intonando al mattino “Avanti Popolo alla Riscossione”, davanti alle banche, sotto ai tavoli UE. Il comunismo è stato seppellito dai sedicenti comunisti, becchini vivi, vegeti e perniciosi, come tutti possono vedere.

Per molti di costoro è stato un itinerario senza incertezze da piazza Venezia a piazzale Loreto e da lì a piazza della Borsa, pronti a dirigersi verso qualunque altra piazza fosse necessaria, da Tienanmen alla Vucciria, per il bene del Popolo naturalmente. Gli ingenui cattolicucci sono rimasti spiazzati, senza escludere i meno ingenui, disponibili, dalla morte di Aldo Moro in avanti, a qualunque sconcezza pur di serbare il proprio piccolo potere.

Il versante comunista e quanto ne è seguito, è da sempre apparso sorretto da forti connotazioni ideali – antifascismo, anticapitalismo, anticapitalismo, pacifismo, antisemitismo, globalismo, accoglienza, pauperismo – al punto che dal versante cattolico, nelle scuole, nei seminari, nelle università, s’è cominciato a soffrire un complesso di inferiorità. D’altronde, quando si presti orecchio a certe omelie domenicali o, peggio, a certi magisteri porporati, il complesso di inferiorità appare alquanto giustificato.

I vecchi comunisti avevano compreso perfettamente e da sempre che non «la religione è l’oppio dei popoli», bensì il vuoto degli ideali. Gilbert Keith Chesterton d’altronde certificò: «Chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere a tutto», com’era capitato a lui prima della conversione. Si può lasciare che una massa creda a quel che vuole? Questa libertà è intollerabile per chi sia consapevole che sono in circolazione idee più convincenti delle proprie, come per esempio l’Avvento, la Rivelazione, la Croce che hanno rivoluzionato il mondo negli ultimi duemila anni, lo stesso mondo che si vuole ora far girare al contrario. Da qui s’è innestata un’azione incessante di scristianizzazione che ha comunque garantito la controllabilità delle masse; aspetto, quest’ultimo, di importanza strategica per il globalismo finanziario.

In conclusione, quella un tempo definita Nomenklatura, oggi è trasferita armi e bagagli ai vertici del globalismo o comunque al servizio di esso, garantendo la controllabilità dei dominati, siano partigiani rincitrulliti o sarde congelate e scongelate per marciare; contro il potere? No, contro l’opposizione.

Ottimo il lavoro fatto in Italia dal PCI, come rifulge dal paragone con la Francia che ancora s’infiamma per uno zero virgola di pensioni. Georges Marchai, segretario del Partito Comunista Francese dal 1972 al 1994, era un popolano; poveretto, non ha mai contato nulla. Era persino decisamente e dichiaratamente contro l’immigrazione di massa; non aveva capito niente. Altra pasta, ben più aristocratica, quella di Enrico Berlinguer, legato all’élite finanziaria di Wall Street fin da quando indossava i pantaloni alla zuava. Non lo sapevate? Ma come, i venerati maestri del giornalismo non ve l’hanno mai rivelato? Ne parleremo un’altra volta.

p.s. Manderò questo articolo a un mio amico ultra ottantenne, da sempre e tutt’ora comunista; sono sicuro che lo apprezzerà.

Piero Laporta

