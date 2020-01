IL LIBRO DI BENEDETTO E SARAH, RABBIA E IMBARAZZO DEI SERVI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come già saprete certamente nei prossimi giorni per i tipi dell’editore Fayard, in Francia (e più tardi per Cantagalli, in Italia) uscirà il nuovo libro di Benedetto XVI e del cardinale Robert Sarah, “Des profondeurs des nos coeurs. È un testo che promette di essere estremamente interessante e ricco, e ne scrivo diffusamente su La Nuova Bussola Quotidiana.

La genesi del libro è particolarmente importante: “In questi ultimi mesi, mentre il mondo risuonava del fragore creato da uno strano sinodo dei media che prendeva il passo sul sinodo reale, ci siamo incontrati. Abbiamo scambiato le nostre idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e meditato nel silenzio. Ciascuno dei nostri incontri ci ha mutualmente confortato e pacificato”. Hanno condiviso le proprie riflessioni con delle lettere, e “la somiglianza delle nostre preoccupazioni e la convergenza delle nostre conclusioni ci hanno deciso a mettere il frutto del nostro lavoro e della nostra amicizia spirituale a disposizione di tutti i fedeli, sull’esempio di Sant’Agostino”.

In effetti come lui, affermano i due autori, “Silere non possum! Non Posso tacere. So quanto il silenzio per me sarebbe pericoloso”. Il Santo d’Ippona affermava il suo disprezzo per gli onori ecclesiastici e la preoccupazione per le pecore del suo gregge di cui avrebbe dovuto rispondere a Cristo. “Lo facciamo in uno spirito di amore dell’unità della Chiesa – scrivono Benedetto XVI e il card. Sarah – . Se l’ideologia divide, la verità unisce i cuori. Scrutare la dottrina della salvezza non può che unire la Chiesa intorno al suo divino Maestro. Lo facciamo in uno spirito di carità”. Ed è per questo che proprio oggi il card. Sarah, rispondendo ai critici, dice che il libro non rompe il silenzio di Benedetto, ma piuttosto offre i frutti di questo silenzio. E d’altronde, considerata tutta la mitopoiesi creata da papa Bergoglio e avallata dalla sua corte intorno alla figura del “nonno” Benedetto XVI, sarebbe ben strano che si volesse sì un nonno, ma che lo si volesse muto.

Il che è esattamente quello che vorrebbe la Bergoglio Press Gang, Se volete un catalogo parziale delle reazioni – alcune scomposte – create dal libro, andate su FB e seguite il profilo di Annarosa Rossetto che ne ha raccolte un bouquet. https://www.facebook.com/annarosa.rossetto .In aggiornamento continuo…

Fra questi si distingue sempre Austen Ivereigh, biografo di papa Francesco, e uomo-stampa del card. Cormac Murphy O’Connor, di cui il Pontefice chiuse d’autorità un’inchiesta per abusi in corso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, un paio di mesi dopo l’elezione, ordinando lo stop con una telefonata al card. Müller che stava celebrando una messa.

Ecco il tweet di Austen Ivereigh, che si commenta da solo, e offre un chiara visione della personalità dello scrivente.

Il che è totalmente falso. Ho parlato qualche giorno fa con persone che hanno fatto visita a Benedetto XVI di recente, e mi hanno descritto una persona fisicamente fragile – parla a voce bassissima – ma estremamente lucida, con una visione chiara delle vicende della Chiesa e del Mondo. Tutt’altro che “manipolabile” come vorrebbero far credere certi corifanti del regime. E d’altronde, anche nel libro, ripete esattamente quello che ha sempre detto, tutta la sua vita…che manipolazione sarebbe? Ma la rabbia di qualcuno deve trovare vie di sfogo. E sulla situazione della Chiesa il consiglio di Benedetto XVI ai suoi interlocutori è stato chiaro: “Preghiera e sacrificio”.

E Avvenire? Mentre da ieri sera tutte le principali testate risuonavano del rumore suscitato dal libro, il quotidiano dei vescovi questa mattina alle 9 lo ignorava totalmente. Singolare, no? In fondo si tratta di un papa…E lo stesso comportamento sta seguendo Vatican News.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482