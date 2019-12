L’EX CAPPELLANO DI SUA MAESTÀ ELISABETTA II DIVENTA CATTOLICO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riprendiamo da Church Militant una notizia che ci sembra estremamente interessante per molti motivi: e cioè la conversione al cattolicesimo di un vescovo anglicano, già Cappellanno di Sua Maestà Elisabetta II. Perché è interessante? Se leggete l’articolo lo vedrete: i motivi che spingono il prelato verso Roma sono esattamente gli stessi che dalla cultura dei cattolici “adulti”, moderni, al passo dei tempi vengono minimizzati, disprezzati, o negati come leggende per beghine. Interessante, no? E questo dovrebbe dire qualche cosa, mandare un messaggio anche a tutti coloro – e ahimè, sembrano legione, ormai – che vorrebbero spingere la Chiesa cattolica sulla stessa via delle confessioni riformate: vedi Sinodo tedesco e compagnia cantante, per non parlare di innumerevoli prelati di corte in Vaticano. Buona lettura, e meditazione.

Un vescovo anglicano di fama internazionale ed ex cappellano di Sua Maestà la regina Elisabetta II sta lasciando la Chiesa anglicana per diventare cattolico.

Il vescovo Gavin Ashenden sarà ricevuto in piena comunione dal vescovo di Shrewsbury, Mark Davies la quarta domenica di Avvento nella Cattedrale di Shrewsbury, in Inghilterra.

Il prelato, molto franco nel parlare, divenne una celebrità mondiale dei media dopo aver obiettato alla lettura del Corano nella Cattedrale episcopale di St. Mary a Glasgow, in Scozia.

Il capitolo coranico su Maria, letto dal leggio al servizio della Santa Comunione, nella festa dell’Epifania 2017, negava esplicitamente la divinità di Gesù.

Sotto la pressione di Buckingham Palace, il dott. Ashenden si è dimesso dal suo ufficio di Cappellano Reale. Più tardi nello stesso anno, Ashenden fu consacrato vescovo missionario nel Regno Unito e in Europa dalla Chiesa episcopale cristiana per fornire copertura episcopale agli anglicani tradizionalisti che lasciavano la Chiesa d'Inghilterra.

È stata una gioia speciale accompagnare Gavin Ashenden negli ultimi passi di un lungo viaggio per essere a casa nella Chiesa cattolica. Sono consapevole della testimonianza che Ashenden ha dato in piazza alla fede e ai valori storici su cui è stata costruita la nostra società. Prego che questa testimonianza continui a essere un incoraggiamento per molti.

Il vescovo Davies ha detto a Church Militant che “era molto edificante poter ricevere un vescovo della tradizione anglicana in piena comunione nell’anno della canonizzazione di san John Henry Newman”.

Ashenden spiegò a Church Militant che per qualche tempo credeva di avere “il vantaggio di elaborare la sua fede in una chiesa vasta come quella anglicana”, fino a quando l’anglicanesimo non capitolò di fronte “alle richieste sempre più intense e non negoziabili di una cultura secolare”.

“Ho visto la Chiesa d’Inghilterra subire il collasso dell’integrità interiore mentre ingoiava in della società secolare all’ingrosso in una cultura post-cristiana”, ha osservato.

Ashenden ha testimoniato di essere “particolarmente grato per l’esempio e le preghiere di St. John Henry Newman,” che “ha fatto del suo meglio per rimanere un fedele anglicano e rinnovare la sua Chiesa Madre con il vigore e l’integrità della tradizione cattolica”, aggiungendo: “Ora, come allora, tuttavia, la sua esperienza informa la nostra che la Chiesa d’Inghilterra è radicata nei valori della cultura secolarizzata piuttosto che nel fondamento della tradizione biblica, apostolica e patristica. L’esperienza di Newman traccia la strada per la nostra vera casa ecclesiale che è costruita sul carisma petrino nella nostra lotta per la salvezza e il Paradiso.

Commentatore di vari media, inclusa la BBC, Ashenden ha rivelato tre importanti verità che lo hanno portato al cattolicesimo. La prima fu un esame dell’incontro tra i bambini e la Madonna a Garabandal nel 1963.

“Curioso e scettico, stavo guardando il film con un amico psicologo infantile che ha notato che “qualunque cosa stesse succedendo con i bambini era essenzialmente reale, dato che l’estasi tra i bambini non poteva mai essere falsificata”, ha detto. “Da allora, ho trovato le apparizioni della Madonna, a partire da Gregorio Thaumaturgus nel 3 ° secolo, fino a Zeitoun al Cairo nel 1968 e in effetti ai giorni nostri, profondamente avvincenti.”

L’amicizia di Ashenden con l’Abbé René Laurentin, esperto delle apparizioni mariane, sbocciò in una profonda dipendenza dal Rosario. “Curiosamente, questo è stato accompagnato da una visita indesiderata del male metafisico che solo il Rosario sembrava superare”, ha osservato.

Il secondo fattore che ha portato alla conversione di Ashenden è stata la sua scoperta del fenomeno dei miracoli eucaristici.

“Il fatto che fossero sconosciuti tra coloro che celebravano la versione anglicana dell’Eucaristia ha implicazioni ovvie”, ha osservato. “È di grande sollievo appartenere alla Chiesa dove la Messa è veramente la Messa”.

“Di fronte all’attacco sempre più letale alla Fede ai nostri giorni, ho scoperto che non c’era modo di riunire gli anglicani ortodossi tutti insieme in un’unità ecclesiale e quindi la terza ragione della mia conversione è il Magistero”, ha osservato Ashenden.

“Puoi trovare un diverso anglicanesimo per ogni giorno della settimana – quasi ogni ora del giorno”, ha detto. “Mi sono reso conto che solo la Chiesa cattolica, con il peso del Magistero, aveva l’integrità ecclesiale, la maturità teologica e la potenza spirituale per difendere la Fede, rinnovare la società e salvare le anime nella pienezza della fede”.

Ashenden ha anche condiviso con Church Militant la sua profonda convinzione che la Chiesa cattolica sia l’unica alternativa alla tirannia del marxismo culturale. “All’inizio degli anni ’80, da giovane prete anglicano, ho portato di nascosto di tutto, dalle bibbie alle medicine per i cristiani ortodossi e cattolici attraverso la cortina di ferro. I miei viaggi a Praga hanno comportato il trasporto di libri teologici in un seminario cattolico sotterraneo che è continuato nonostante il divieto delle ordinazioni. La chiesa cattolica sotterranea era l’unica alternativa organizzata e ideologica al totalitarismo lì. Quando il muro di Berlino è caduto nel 1989, ho pensato che fosse la fine del marxismo. Io e molti altri abbiamo sbagliato. Non sapevo che le mie esperienze della Chiesa cattolica sotterranea in Cecoslovacchia avrebbero agito da catalizzatore e da esempio per portarmi nella mia vera casa spirituale”.

