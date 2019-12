GIÙ LE MANI DALLA MADONNA E DAL PRESEPE, PER FAVORE.

Marco Tosatti

Siamo solo al 14 dicmebre. Ancora undici giorni ci separano dal Natale, e già abbiamo visto tutta una serie di strumentalizzazioni della Madonna, del Presepe ecc. da parte di questi e di quelli a favore di che? Ma dell’immigrazione, naturalmente! Il grande tema che sta a cuore ai Poteri Forti, finanziari e ideologici. Però è Salvini, con il suo rosario, come strilla un giorno sì e l’altro pure la Pravdina dei Vescovi, Avvenire, il problema.

Parlando di “questi” non possiamo dimenticare Sua Santità, che ha parlato della Vergine di Guadalupe. Ecco quello che riporta Vatican news:

La Madre meticcia

Da qui il monito anche a non ridurre il ruolo della donna nella Chiesa a mera funzionalità, cioè a burocrazia e compiti da svolgere o caselle da occupare, perché questo atteggiamento riduce la natura e la chiamata della donna stessa e ci lascia a metà strada. La donna nella Chiesa va oltre questa visione – rimarca il Papa – e il suo essere Madre trasforma anche tutta la Chiesa che diventa appunto “Santa Madre Chiesa”. Infine Francesco si sofferma sul terzo aggettivo e spiega perché Maria è meticcia, come il volto della Guadalupana.

Ha voluto essere meticcia, si è mescolata ma non solo con Juan Diego, è diventata meticcia per essere madre di tutti, si è meticciata con l’umanità. Perché lo ha fatto? Perché lei ha ‘meticciato’ Dio e questo è il grande mistero: Maria madre meticcia, che ha fatto Dio, vero Dio e vero uomo, in suo Figlio Gesù”.

Allora, se non ricordo male quello che ho letto, in quattro interessanti versioni della stessa storia (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) Gesù era ebreo, discendente di Davide; essendo ebreo, e anche piuttosto ortodosso, come peraltro i suoi genitori, quella reale e quello putativo, doveva discendere per sangue, la discendenza matrilineare, da una madre. Quindi, perdonate, non era palestinese, non era meticciato con nessuno, ma era di puro sangue ebreo. La sua famiglia ha dovuto scappare per un certo periodo dal Paese, ma non appena ha potuto ha fatto ritorno in Patria (cosa che i clandestini non pare siano intenzionati a fare). E non erano poveri: piccola borghesia, se non media, diremmo adesso.

Però alla giacchetta del Presepe non si aggrappano per la propaganda immigrazionista solo alcuni cattolici, anche se di spicco. A Los Angeles anche i riformati fanno lo stesso. Come potete vedere dalla foto.

Come scrive Fanpage Gesù bambino, Giuseppe e Maria divisi e dentro una gabbia metallica. Così la Chiesa metodista di Claremont, sobborgo di Los Angeles, in California ha voluto rappresentare il presepe natalizio.

“Nel momento in cui le famiglie in cerca di asilo sono separate contro la loro volontà – scrivono i fedeli di questo culto – abbiamo voluto porre l’attenzione sulla famiglia di rifugiati più conosciuta al mondo. Cosa sarebbe successo se avesse bussato alle porte del nostro Paese?”.

E sempre per restare in America, ma per tornare a “questi”, cioè ai cattolici, abbiamo il buon gesuita (ti pareva!) Thomas Reese, già direttore della rivista dei gesuiti Usa “America”, che rilancia sempre in tema pro-immigrazione un’immagine della Madonna di Guadalupe ammanettata.

E infine, i laici, i nostri cari laici, nella Scuola, soprattutto. Così a Pordenone abbiamo:

Gesù bambino nero, avvolto in una coperta, sdraiato sopra le onde del mare: è il presepe realizzato nella scuola dell’infanzia di Azzano Decimo (Pordenone), che ha scatenato polemiche e acceso un dibattito tra i politici. La volontà, nelle intenzioni di chi ha allestito l’insolito presepe, era quella di far riflettere sulla dolorosa esperienza che i migranti affrontano durante la traversata del Mediterraneo.

Naturalmente sorvolando sul dettaglio che la stragrande maggioranza di clandestini sono maschi, fra i venti e i trent’anni.Per favore, possiamo chiedere una tregua di Natale? Smettetela. Riprendete subito dopo, se vi piace, ma ora piantatela. Già tremiamo al pensiero delle omelie che verranno fulminate quando si parlerà della Fuga in Egitto…

