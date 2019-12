FORMICOLA, UK. LA VITTORIA DI BORIS CI MANDA UN MESSAGGIO: RESISTERE

Marco Tosatti

Che cosa ci insegnano le elezioni politiche in Gran Bretagna? Poco fa ho ricevuto – come altri amici, credo – una riflessione dell’avvocato Giovanni Formicola, che mi sembra interessante condividere con voi, lettori, amici e nemici di Stilum Curiae. Perché nello squallido panorama politico attuale, dove una banda di truffatori (perché dire Bianco per esseri eletti e poi fare Nero questo è: truffare) disperatamente aggrappati ai propri privilegi truffaldinamente conseguiti, guidati da un personaggio dotato di un cinismo che solo la Chiesa, e la Diplomazia della Chiesa potevano insegnargli, e con la complicità e connivenza scandalose dell’Unico che potrebbe mettere onestamente fine a questo indegno spettacolo; beh, nella situazione che stiamo vivendo le parole di Giovanni Formicola sono un’iniezione di coraggio e speranza. Buona lettura.

§§§

Carissimi,

nel Regno Unito lo scenario pre elettorale era caratterizzato da frequenti manifestazioni di piazza contro la Brexit, pompate dai media, che impunemente parlavano di milioni e milioni di partecipanti che sancivano un rovesciamento della maggioranza pro-Brexit. Intanto, la magistratura interveniva nel gioco politico, annullando la sospensione dei lavori del Parlamento decisa dal premier e contro-firmata dalla regina, secondo un’antichissima prassi, che in regime di common law – cioè nella sostanziale assenza d’una costituzione scritta (e logorroica, com’è la nostra) – fa stato, cioè ha forza di legge. Poi s’è tornati al reale (certo empirico, non metafisico, e quindi non sacrale né normativo di suo) con le elezioni. E questo s’è rivelato ben diverso dalla rappresentazione mediatica, di piazza, giurisdizionale: il popolo è “populista”, sovranista e persino nazionalista.

In tutto l’Occidente, e in particolare in Italia – tra sardine, procure della repubblica e indecenti giornalai – funziona così (il che non vuol dire che funzionerà sempre così: non è da escludere che il popolo sia corrotto e si corrompa, e smetta d’essere “populista”, sovranista, nazionalista, ovvero che le sue espressioni siano “corrette” da poteri forti vari). Basta non avere complessi, non farsi suggestionare da queste false rappresentazioni della realtà, e resistere resistere resistere, anzi rilanciare con discorsi sempre più radicali e veri, politicamente scorretti, e liberarsi da ogni quinta colonna dei superpoteri, i c.d. “moderati” (meglio, “moderatisti”) e le femministe omosessualiste un po’ malafemmine.

Salute a voi in J. et M.

§§§

