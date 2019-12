UNPLANNED. IN ITALIA IL FILM DENUNCIA CONTRO L’ABORTO.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae e troll numerosi e sempre ricrescenti come le teste dell’Idra, oggi ci sembra giusto parlare di un film, “Unplanned” che sta per uscire anche in Italia. È un film che la Dominus Production ha deciso di offrire al pubblico italiano, un film molto chiaro e diretto sull’aborto; e che proprio per questo è stato avversato oltre oceano, fino a giungere alle minacce di morte, come leggerete fra poco. E saremmo molto stupiti se anche da noi qualche gruppo di invasati, tipo le femministe di “Anche una è di troppo” non manifesteranno il loro disturbo in qualche maniera. Ma tornando al film vi offriamo due articoli di ProVita & Famiglia, che ci sembra possano essere di aiuto. Con il link della Dominus Production, se per caso voleste prenotare un posto in una delle sale che lo proietteranno. Buona lettura.

Dopo il successo straordinario raggiunto all’estero, “Unplanned”, il film ispirato alla storia di Abby Johnson, arriva anche nelle sale italiane.

Abby è una studentessa di psicologia, che, incuriosita da uno stand di Planned Parenthood, inizia ad informarsi sui temi dell’organizzazione. Una rappresentante le dice che il loro lavoro è fondamentale per la salute delle donne e la loro libertà di scegliere, garantite (secondo lei) dalla diffusione di contraccettivi e dalla possibilità di abortire. Abby, convinta, decide di diventare volontaria. A un meeting sul bilancio, si accorge che i dati del sostegno alla maternità erano pari a quelli dell’anno precedente, mentre quelli relativi all’aborto erano raddoppiati. Fatto presente ciò al direttore, quest’ultimo le disse: «Abby, devi avere chiare le tue priorità. La tua priorità deve essere l’aborto, perché lì ci sono i soldi».

Arriva nella struttura un medico che, durante l’aborto, usa ultrasuoni per vedere cosa accade nel grembo materno (cosa che nessun altro medico fa, a rischio e pericolo della donna, perché prolunga ogni intervento di 5 minuti, rendendo difficile raggiungere l’obiettivo di 25 – 50 aborti al giorno). Sullo schermo, Abby vede un bambino di 13 settimane, riconoscibilissimo. Non un grumo di cellule: un bambino, che inizia a lottare freneticamente per vivere, non appena la cannula viene introdotta nell’utero e che, rapidamente, viene aspirato da essa e scompare.

A questa visione terrificante, le si aprono gli occhi: avevano ingannato un numero sterminato di donne su cosa fosse un aborto, avevano messo a serio rischio la loro salute, avevano fatto business sui loro corpi, avevano compiuto una vera e propria strage degli innocenti. Abby ha lasciato Planned Parenthood ed è diventata una grandissima attivista pro life. Ascoltando la sua testimonianza e leggendo il suo libro, “Unplanned”, tantissimi altri dipendenti di Planned Parenthood (oltre 500) hanno lasciato, come lei, quel lavoro.

“Unplanned” è anche il film, ispirato a questa storia, il cui successo ha decisamente superato le aspettative. Non stupisce che due proprietari di sale cinematografiche siano stati persino minacciati di morte, per averlo inserito nella loro programmazione: perché la verità rende liberi gli onesti e fa paura a chi vuol perseguire i suoi loschi interessi. È per questo che abbiamo dedicato ad “Unplanned” il numero della nostra rivista di novembre 2019.

Che dire, se vogliamo sapere qualcosa in più sull’aborto e ci siamo stancati di ascoltare solo ciò che dice la propaganda in suo favore, “Unplanned” fa proprio al caso nostro. Che aspettiamo? Prenotiamo ora la nostra visione in sala.

«Quando scopri la verità, nulla è come prima».

di Luca Scalise

Proiettare al cinema il film Unplanned è un atto di coraggio. Succede in Canada dove la polizia locale sta indagando, come riporta il sito Life News, su alcune minacce di morte arrivate a due proprietari di sale cinematografiche indipendenti, che hanno inserito nella programmazione dei propri cinema il film Unplanned.

J. McKelvie, il pastore e presidente della Cinedicon, il distributore canadese del film, ha confermato al sito Life Newsche i due proprietari hanno contattato le forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce di morte per se stessi e per le loro famiglie che hanno ritenuto essere molto credibili. Uno dei due, dopo essersi rivolto alla polizia, ha annullato la programmazione del film, prevista dal 12 luglio, mentre gli altri cinema stanno ugualmente continuando con quanto programmato.

Un’altra misura precauzionale è stata però presa dai produttori del film, che hanno adesso rimosso dal loro sito web l’elenco completo di ben 46 cinema (indipendenti o appartenenti alle catene Cineplex e Landmark) che il 12 luglio presenteranno Unplanned nelle proprie sale.

McKelvie ha precisato che le minacce di morte sono arrivate, per adesso, soltanto ai proprietari di cinema indipendenti e non anche a chi invece fa parte dei cinema Cineplex o Landmark. Quanto accaduto, però, rimane gravissimo ed è, per il pastore, sintomatico della contraddizione dei pro abortisti. «È solo un film», ha affermato, «l’argomento è sicuramente scottante ma si tratta solo di un film. Chi è pro aborto parla sempre della libertà di scelta, ma poi non danno alla gente la possibilità di andare a vedere un semplice film al cinema».

Ricordiamo, infatti, che Unplanned mette in scena il dramma e le atrocità dell’aborto. Una pellicola che ha suscitato forti polemiche soprattutto negli Usa, ma non solo, poiché è tratto dall’omonimo libro di una ex dirigente di una clinica di Planned Parenthood, che si è poi convertita alle cause pro life dopo aver capito le atrocità di cui si stava rendendo protagonista. Un film che è stato più volte boicottato e attaccato, soprattutto dalla stampa e dagli abortisti, ma che continua a registrare un incredibile successo di pubblico.

Salvatore Tropea

E questo è il link alla Dominus Production:

https://www.dominusproduction.com/film/unplanned.html

