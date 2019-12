CHE LA RUGIADA NON CI SPAVENTI. ALTRE COSE, SÌ…

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, ho ricevuto, anche privatamente, richieste di chiarimenti e messaggi allarmati sulla nuova edizione del Messale che andrà in vigore fra breve nella Chiesa Italiana.

E anche sul web ci sono domande e perplessità. Per esempio, su GloriaTv, ho trovato questo messaggio:

<IMPORTANTE!!!! Ricevo e passo… sulla nuova messa a partire da Gennaio!!!!

Breve sunto dell’intervento del mons. FRANCO MAGNANI sulla nuova messa che andrà in vigore dalla 2° domenica del tempo ordinario 2020, e cioè da Gennaio.

Purtroppo essendo troppo lungo l’audio relativo al convegno sul nuovo messale, non posso condividerlo.

Ma in sintesi posso dirvi che saranno sostituite anche le parole prima della CONSACRAZIONE per cui, anziché dire:

Scenda o Signore il Tuo Santo Spirito, su questi doni che ti offriamo, perché diventino il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo nostro Salvatore, si dirà :

“SCENDA O SIGNORE LA TUA “RUGIADA” ……

Io credo CHE SOLO LO “SPIRITO SANTO DI DIO” può OPERARE IL MIRACOLO “TRANSUSTANZIAZIONE” * , non la *”RUGIADA” ❗❓

Per cui, da gennaio, potrebbe essere che la TRANSUSTANZIAZIONE non ci sarà più nelle nuove liturgie eucaristiche.

VORREI IL PARERE DI QUALCHE SACERDOTE “VERO”!>.

Abbiamo chiesto al volo un parere a un sacerdote vero, che è esperto in questo campo, e che sappiamo non essere certo sospetto di simpatie verso innovazioni e invenzioni tanto più in campo liturgico e dottrinale. Un ottimo teologo, che ci ha risposto così:

Caro Marco,

attento a verificare bene le variazioni. La frase è corretta, perchè ‘rugiada’(acqua) è uno dei simboli dello Spirito Santo, come fuoco, vento ecc.(cfr Catechismo della Cattolica art.da 694 a 701). La rugiada è quindi un fenomeno dello Spirito: la rugiada scende silenziosa sulla terra e la irrora, producendo l’effetto della rigenerazione, del rinnovamento. La terra è una metafora dell’umanità. Mi pare abbiano preferito tale termine a quello di effusione, ritenendolo più corrispondente al testo latino del Messale romano, dove c’è il termine ‘rore’ ,ablativo, appunto da tradurre rugiada. Tale testo della preghiera eucaristica II è tratto dall’anafora di Ippolito(III sec).

Altra questione è l’opportunità e utilità di tali cambiamenti. Sai, purtroppo, se una commissione di esperti non fa almeno questo, si sente inutile.

Dunque, prudenza nell’andare dietro gli allarmismi: verificare sempre, dice san Tommaso.

in Domino Iesu.

Dunque, almeno sul senso profondo della preghiera ci sentiamo rassicurati. E spero che anche i lettori di Stilum Curiae lo siano. Le preoccupazioni in questa Chiesa, ahimè, sono altre e gravi. Ma di questo parliamo quasi ogni giorno, no?

