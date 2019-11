IL PARTITO CATTOLICO DI ZAMAGNI (PRODI-SPADARO) UN ASSIST PER SALVINI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Osservatore Vaticano è capitato per caso su un’intervista apparsa sul Corriere della Sera al prof. Stefano Zamagni, economista cattolico di sinistra, prodiano da sempre, e dal marzo 2019 presidente – guarda caso! – di un’Accademia Pontificia. Tema dell’intervista il possibile/eventuale/futuro partitella cattolico, nato dal fervore antileghista di un po’ di prelati, destinato, s mai nasce, a una vita grama, secondo noi. Ma vediamo che cosa ha colto il nostro Osservatore Vaticano.

Osservatore Vaticano a Tosatti

Scusi dottor Tosatti, venerdì scorso leggevo su Stilum Curiae il commento a un articolo letto su La Verità, e centrato su una possibile ingerenza clericale vaticana sulla politica italiana. Mi stupivo e nutrivo perplessità leggendo la supponenza di questo staterello esemplare in nulla e fallito in quasi tutto.

Poi Spadaro ha subito smentito il suo coinvolgimento con un twitter che ha cercato di mettere tutti in silenzio.

Ma oggi (3 novembre ) la notizia riappare sotto nuove “mentite spoglie”, sul Corriere, che quasi quasi si direbbe si sia vergognato di pubblicarla.

Infatti l’ho trovata solo perché me lo hanno segnalato (essendo ben nascosta) ed in più la brava giornalista non è riuscita a dissimulare una certa ironica perplessità.

Lo ha fatto scegliendo le espressioni più emblematiche di una intervista (?) con il Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (prof. Stefano Zamagni).

Questa Accademia non è conosciuta al pubblico non perché sia “pontificia” o ispirata a scienze sociali cattoliche, ma perché invita a venire a insegnarci “verità” scientifiche noti malthusiani- ambientalisti e gnostici, appartenenti ad ambienti politici di Obama e Clinton (tipo Jeffrey Sachs, Paul Erlich,,.).

Il titolo dell’articolo in questione (Corriere di oggi, ,ieri per chi legge, pag. 10) è: “Zamagni: serve una alleanza dei cattolici, ecco il manifesto”.

Io non conosco Zamagni e non mi permetto di far critiche alla persona, ma quando sento parlare di una alleanza politica dei cattolici, comincio a sentir puzza di bruciato. Vediamo quali dichiarazioni di Zamagni ha scelto la collega del Corriere,

Prima dichiarazione: “Non basta riformare, occorre trasformare”.

Ma riformare vuole dire dare una forma nuova, normalmente attraverso una trasformazione, Trasformare vuol dire dare una nuova forma, normalmente attraverso riforme, Ammetto di non aver capito cosa propone, ma è ancora presto,

Seconda dichiarazione: Non è ancora un partito, ma un progetto “neo-umanista per una presenza pubblica ispirata cristianamente”.

Ma neo-umanesimo è espressione preoccupante, soprattutto se dichiarata dal Presidente dalla Pontificia Accademia.

Sta pensando ad un neoumanesimo civile centrato su una utopistica responsabilità sociale e sulla filantropia redistributiva, quello evocato dal Premier Conte? Non a quello cattolico convinto che non si possa umanizzare senza prima convertire? Il vero umanesimo cristiano si fonda sulla natura umana fatta di spirito, intelletto e corpo. Allora perché parla di neo – umanesimo ? lo vuole tentare senza spirito o senza intelletto?

Questo manifesto vorrebbe poi una politica che deve: “svolgere un ruolo fondamentale per rigenerare la vita pubblica”. Davvero?

Quando non si hanno idee si inventano suggestive utopie (ma costui è Presidente della Pontificia Accademia del Papa), e vabbè, andiamo avanti.

Poi sempre questo manifesto chiede “un pensiero forte”. Cosa è? Quale è questo pensiero forte? il ritorno alla fraternità francescana, in versione anticapitalistica, inclusiva e fondata sulla relazionalità? Con il bene comune che prevale su quello della persona umana?

Che magari sostiene la decrescita economica e della popolazione? Infine, ci mancava proprio, il manifesto vuole anche: “la transizione ecologica”. Quella del gesuita (arieccoci!) Gael Giraud, dove la finanza e l’ecologia si alleano per il futuro di Greta e coetanei?

Producendo auto elettriche, ma ecologiche, in Cina e disoccupazione in Italia? Senza spiegarci quale è la temperatura ideale del pianeta? Sapete che il Nobel Rubbia è membro della Pontificia Accademia delle scienze e quando sente dire ‘ste cose scoppia a ridere?

Ma attenzione! “Non è una nuova DC…” dice il Presidente della Pontificia Accademia, spiegando poi che se le proposte piaceranno, partirà la ricerca dei soldi (crowdfunding).

Ma “perchè non abbiamo finanziatori occulti o rubli dalla Russia”. Beh chieda a qualche istituzione vaticana no? Poi, detto da un settantasettenne allievo di Romano Prodi, il sospetto che voglia fare non una nuova, ma la vecchia DC, diventa forte, Certo antileghista, antisalviniana, antisovranista…

Chissà perché Spadaro ha smentito con un Tweet la notizia de La Verità? Questa intervista sembra proprio fatta a sua immagine e somiglianza.

Ma la stoccata ironica finale la brava giornalista la da’ alla conclusione: il professore promette “un partito di teste pensanti capace di utilizzare il potenziale di intelletto tenuto in disparte negli ultimi 25 anni”.

Ma Prodi, suo padrino, negli ultimi 25 anni ha fatto tutto lui! E’ stato due volte Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea, ha fondato l’Ulivo, è stato Presidente del comitato nazionale per il PD! Ma dove è questo potenziale di intelletto che in 25 anni è stato tenuto in disparte? Se Crozza legge e riflette, ci fa una serata interafacendo dialogare il Presidente Zamagni con il Papa Bergoglio, e fa boom di ascolti, ma il partito, che “non è una nuova DC”, Spadaro se lo scorda.

Con questo articolo Salvini sale oltre il 40%.

OM

