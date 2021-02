OM Propone al Papa un Enciclica: Uguali Tutti. (Meno il Card. Sarah…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae Osservatore Marziano osserva con stupore sempre maggiore quello che sta accadendo qui d anni. Non solo nel vasto mondo del politically correct e della manipolazione globale messa in atto da chi dispone dei mezzi per farlo, ma anche nell’universo decisamente più più piccolo racchiuso nelle mura Vaticane, e dell’appartamento di Santa Marta…Buona lettura.

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti

DISEGUAGLIANZE

– Qualche tempo fa assistetti, qui da Marte, ad un convegno streaming organizzato da Tradizione Famiglia Proprietà ,Nuova Bussola Quotidiana, Osservatorio Van Thuan, che si intitolava POVERI TUTTI, facendo il verso ironico a quel degrado di enciclica che venne chiamata Fratelli Tutti. Vorrei chiedere agli organizzatori, attraverso Stilum Curiae di pensare ad un secondo incontro da titolo Uguali Tutti. Potrebbe avere un successo planetare.

L’espressione maggiormente utilizzata in tutti i documenti riferiti alle soluzioni per il Covid e promesse per il post Covid è: “Vanno ridotte le diseguaglianze” con aggiunta la postilla: Va valorizzato il “capitale umano”.

Ora questo impegno viene dichiarato dai grandi tycoon (cioè i magnati della finanza, dell’industria ecc. tipo Bill Gates, Soros, Rothschild, Rockefeller…); ma anche da Papa, cardinali e vescovi.

Viene dichiarato da parte di esponenti dei partiti politici (ex…) comunisti, (ex…) liberali, (ex…) democristiani.

Viene dichiarato da americani, europei, latinoamericani, africani (solo i russi e i cinesi non mi pare che lo affermino).

Viene dichiarato da cattolici, protestanti, ebrei, laicisti di tutte le confessioni e forme.

Viene dichiarato da vecchi, giovani, maschi e femmine e da gli “altri”.

Si tratta solo di pensiero politicamente corretto o son davvero già tutti stupidi uguali?

Tutti uguali nel voler abbattere le diseguaglianze.

Vogliono abbattere tutte le diseguaglianze economiche (tutti ricchi? o tutti poveri?), fisiche (tutti belli o brutti?), di salute (tutti sani o malati?), di razza (tutti biondi-occhi azzurri? o tutti neri di colore?), di sesso (omissis….), di educazione (senza l’educazione soggettiva della famiglia sarà possibile), di intelligenza (tutti stupidini?), di fortuna (tutti sfigati?), di nascita (in vitro?), di gusto artistico (apprezzando la merde d’artiste di Manzoni?), di vita e di morte (troppo facile…).

Ora mentre per valorizzare il capitale umano basta far sentire tutto superuomini semidei, alla Nietzsche (cancellando Dio, prima) e magari rafforzando i poteri con qualche microchips sottocutaneo o qualche droga speciale, per farci tutti uguali devono esser eliminati i diversi.

Quali sono i diversi però? E diversi da chi?

Ma non si sentono ridicoli ad affermare una utopia di queste dimensioni?

Ma costoro si che sono un esempio di uguaglianza, loro si sono già tutti uguali!. Sono tutti uguali ipocriti e mentitori, uguali identici.

Solo in un modo si può esser tutti uguali, ma il Papa non lo spiega di certo.

Aveva tentato di farlo il card. Sarah spiegando che siamo tutti uguali in quanto figli di Dio.

Spiegando che c’è una sola razza, quella dei figli di Dio.

E lui lo ha licenziato. Ma come, l’unico che poteva davvero farci sentire tutti uguali lo hanno fatto fuori?

Ma Tosatti, a che gioco giocate li sulla terra?

Non venite qui su Marte per favore, neanche per scherzo!

§§§

