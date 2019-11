OV, IL PAPA E IL SEGRETARIO DI STATO. RACCONTO DISTOPICO. APPENA APPENA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Osservatore Vaticano si è divertito oggi, e in occasione di Halloween ci ha scritto un raccontino dispotico. Sul Pontefice, il Segretario di Stato (che nel racconto è – straordinariamente – cattolico e credente, su Greta, l’Amazzonia e il Climate Change. E la decrescita felice (ma per chi?). Buona lettura, e soprattutto non pensiate che ci siano elementi di verità…no, no, mi raccomando.

§§§

Caro Tosatti, stamattina ho meditato sula Vangelo di Luca, 21. Mi permette di ricordarne alcuni punti, semplificandoli, e fare una provocazione rispettosissima, ironica e divertente?

Luca, 21: <Gesù disse: “verranno giorni in cui di tutto quello che vedete non resterà pietra su pietra” (…).Gli chiesero: Maestro quale sarà il segno che ciò sta per accadere? Rispose: “Si solleverà nazione contro nazione, vi saranno grandi terremoti, pestilenze e carestie, fenomeni terribili e grandi segni nel cielo. Vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra le nazioni si troveranno in angoscia, spaventate dal rimbombo del mare e dei suoi flutti. Gli uomini saranno tramortiti dallo spavento e dall’attesa angosciosa di quel che avverrà sopra la terra, perché le potenze dei cieli saranno sconvolte (…)”>.

Il Segretario di Stato Vaticano, che ancora credeva in Dio, leggeva il Vangelo e lo meditava, dopo aver letto Luca,21; dopo aver riletto Laudato Sì e dopo aver ripensato ai cambiamenti climatici, allo scioglimento dei ghiacciai, al buco nell’ozono, al riscaldamento globale, ecc., concluse che quelli erano tutti i segni profetizzati da Cristo per – gli ultimi tempi-.

Perciò, preoccupato e convinto che si stesse avverando quanto profetizzato da Cristo nel Vangelo di Luca, andò dal Papa con il Vangelo aperto su Luca, 21 e gli disse: “Santità quello che sta succedendo fu anticipato dal Salvatore, dobbiamo convertirci e convertire, senza perdere tempo. Altro che conversione ecologica, qui ci vuole la conversione alla Rivelazione di Cristo!”.

Rispose il Papa, fra i denti e inscurito in volto: “Ma caro Cardinale, la scienza ormai è in grado di spiegare questi fenomeni, i Vangeli son stati strutturati e costruiti nei tempi storici e pertanto i Vangeli vanno interpretati secondo la realtà dei tempi, realtà che evolve continuamente. Perché è la realtà la vera rivelazione, la verità è la realtà. Per questa ragione la tradizione è un errore e i tradizionalisti sono da disprezzare perché insistono su una dottrina completamente superata dalla realtà. Lei mi parla di fenomeni meteorologici e li trova – segni dei tempi – solo perché son scritti nel Vangelo di Luca? Ma andiamo, legga il Vangelo di Greta, che è molto più scientifico e attuale. Guardi, eminenza, che se continua a credere a queste sciocchezze la mando a fare il nunzio in Amazzonia o in Papuasia. Li capirà cosa è la vera religione che Dio comunica direttamente all’uomo. Ma è l’uomo primitivo che la capisce meglio e la conserva meglio di quello civilizzato, predatore e corrotto dai lussi e dalle ricchezze. Pertanto caro mio, visto che potrebbe esserci questa confusione sulla interpretazione dei cambiamenti climatici e potrebbe divulgarsi una interpretazione erronea fondata su vangeli di 2000 anni fa , ora lei si accordi con il Presidente Cei e faccia scrivere un documento che spiega che quanto Luca, 21 scrive in proposito a questi avvenimenti “segni del cielo e potenze dei cieli sconvolte”, è solamente la profezia di Cristo sulle conseguenze della cattiva custodia del creato da parte dell’uomo; e pertanto dobbiamo accelerare il processo di decrescita economica che provocherà conseguente decrescita della popolazione e finalmente il dimezzamento del numero degli uomini, cancro della natura e predatori. O fa così , o via! Chiaro?”.

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Osservatore Vaticano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482