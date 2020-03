IL VATICANO DIVENTA LA NUOVA SEDE DELL’UNESCO. A OTTOBRE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro amico Osservatore Vaticano ha parlato con persone che seguono le vicende del mondo, non solo quelle del piccolo Stato di Oltretevere, adesso misericordiosamente blindato (ma non era un ospedale da campo? E i ponti non dovevano sostituire le mura? Boh….) contro il Coronavirus e ha saputo alcune cose e ha fatto qualche collegamento e ha riflettuto, e poi ci ha scritto. Buona lettura.

§§§

Il coronavirus forza il rinvio di sei mesi della nuova Conferenza Internazionale sul Patto Educativo, che era stata prevista in Vaticano per il 14 maggio. Non solo pertanto l’incontro ad Assisi Economy of Francesco, è ”rimandato ad ottobre“, ma anche “Ricostruire il patto educativo” è rimandato ad ottobre.

Vorrei fare una premessa ad uso dei lettori più sofisticati. Dopo il 2001 (anno dell’attacco terroristico alle torri gemelle di WJ) si sono interrotte le Conferenze Internazionali organizzate dall’ONU a seguito dell’avvio del Nuovo Ordine Mondiale inaugurato da Henry Kissinger nel ’70- ’72.

Conferenze internazionali che dovevano servire a dare direttive pratiche per realizzare il nuovo Ordine su tutti gli argomenti sensibili. Per esempio – sullo sviluppo sostenibile -, sul problema ambientale -, sul ruolo della donna nella società, -sui nuovi modelli educativi -, ecc.

Bene; adesso ci informano che queste conferenze stanno riprendendo proprio ora. Indovinate con chi e che cosa? Con Bergoglio e con “Ricostruire il patto educativo” (previsto il 14 maggio, ma rinviato ad ottobre) e con Economy of Francesco (prevista a fine marzo, ma anch’essa rinviata ad ottobre).

Queste due conferenze internazionali non si terranno a Rio de Janeiro o Stoccolma, stavolta si svolgeranno ad Assisi e in Vaticano. Il Vaticano diventa così la nuova sede dell’Unesco. Fantastico, ma ci pensate?

Divulgare e trionfare con dottrine gnostiche all’interno della Chiesa cattolica apostolica romana, il sogno del nemico (danzatore su San Pietro) di Leone XIII!

E tanti cardinali, vescovi e prelati, tutti giulivamente felici…dicono fra loro: “abbiamo ripreso in mano le redini della società a livello internazionale, con Bergoglio siamo tornati a farci ascoltare ovunque, con credibilità…”.

Davvero. Candidi come colombe e astuti come piccioni, sono.

“Ricostruire il patto educativo” è solo la premessa della dichiarazione del Nuovo Patto Ecumenico (NPE). Qualcuno (non io) lo considera già l’Eresia del XXI secolo.

Il convegno sul Patto educativo, come sappiamo (vedere sito ufficiale) dovrà trattare il futuro del Pianeta, sottoscrivere un Global Compact on Education, riformulare i concetti di bene comune, educazione e formazione dei giovani, dialogo interreligioso e interculturale. Dovrà supportare gli Organismi internazionali per migliorare i servizi educativi per le nuove generazioni e renderle più idonee alle sfide future, aggiornare il tema dei diritti umani, della scienza e pace, del dialogo fra le religioni, il patto con la natura e ambiente, e in più, democrazia, economia, cooperazione internazionale, migrazioni ecc.

In pratica quello che Prodi ha fatto per l’Italia nel 1993 e Mario Monti nel 2011 con Bruxelles, Bergoglio lo farà per la Chiesa nel 2020 con l’Unesco.

Va bene, se lo avesse organizzato, che so Pio IX, sulla base di un necessario “nuovo Sillabo”, esulterei. Ma chi lo ha organizzato è invece Bergoglio con l’UNESCO, cui ha affittato (o venduto?) il Vaticano. Ma cosa è l’UNESCO?

Sito ufficiale a parte, leggiamo estratti di quello che ne scrive il bravo intellettuale Giulio Meotti su Il Foglio del 18 ottobre 2016 (Giulio Meotti è filosofo ed ha scritto per tanto tempo sul Wall Street Journal): “L’Unesco è una greppia imbarazzante, il 60% dei bilanci va in stipendi e spesso anche un altro 20% in costi di struttura (…). Tende a occuparsi di tutto e di niente: educazione, infanzia, emergenza, inclusione, povertà, istruzione, scienze, lavoro, cultura, sviluppo sostenibile, diritti umani (….). L’Unesco odia Israele e ama l’Islam (…)”.

Poi Meotti dice anche che è il Terzo Mondo autoritario e antioccidentale che si è impadronito dell’Unesco, all’ombra della Tour Eiffel. E conclude il lungo articolo (che trovate su Internet) spiegando che l’ipocrisia dell’Unesco vuol riuscire a presentare l’addomesticazione della informazione come una forma di democratizzazione. Parbleu! Questa Unesco sembra un po’ aver lo stile della Chiesadi Bergoglio?!

Che ne penserà Melloni, vero Vaticanista di Repubblica, e vero rappresentante Unesco in Italia? Sarà vero perciò quello che ci dice l’informatore americano? Il coronavirus ci ha fatto un regalino: far rinviare ad ottobre la rivoluzione nella morale economica e in quella educativa. Ci ha regalato tempo per reagire? Coraggio amici miei…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Osservatore Vaticano

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti