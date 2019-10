IL RATTO DELLA PACHAMAMA. UN VIDEO DRAMMATICO…:-)))

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, sui social sta girando un secondo video del raid di questa mattina all’alba nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, e che ha portato al ratto delle Pachamama. In questi giorni sono fuori Italia, ma la notizia mi ha raggiunto fino a qui, e allora mi sembra giusto offrirvi questo remake dell’avvenimento di questa mattina, e per cui, mi dicono, sembra che sia stata sporta denuncia per furto.

E nei numerosi commenti giunti in queste ore, ci sembra opportuno ricordare quello di Deutero Amedeo:

27] L’adorazione di idoli senza nome

è principio, causa e fine di ogni male.

[28] Gli idolatri infatti

o delirano nelle orge o sentenziano oracoli falsi

o vivono da iniqui o spergiurano con facilità.

[29] Ponendo fiducia in idoli inanimati

non si aspettano un castigo per avere giurato il falso.

[30] Ma, per l’uno e per l’altro motivo,

li raggiungerà la giustizia,

perché concepirono un’idea falsa di Dio,

rivolgendosi agli idoli,

e perché spergiurarono con frode,

disprezzando la santità.

[31] Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura,

ma il castigo dovuto ai peccatori

persegue sempre la trasgressione degli ingiusti.

(Sapienza 14,27-31)

§§§

E a commento di questo salmo, un altro lettore ci ha inviato una fotografia esplicativa…

E questo è il momento del tuffo…

